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Como comprar ingressos para Osasuna x Espanyol: preços da LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Osasuna enfrenta o Espanyol em LaLiga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Osasuna enfrenta o Espanyol no domingo, 13 de setembro de 2026, no Estádio El Sadar, em Pamplona.

No confronto direto mais recente entre as equipes no mesmo local, em maio de 2026, o Espanyol conquistou uma vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Osasuna. Historicamente, os encontros entre esses dois times no El Sadar têm sido disputas equilibradas, com resultados por margens pequenas.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Osasuna x Espanyol, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Osasuna x Espanyol pela LaLiga?

Osasuna x Espanyol acontece no Estádio El Sadar, em Pamplona, com horário de início a ser confirmado.

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Estadio El Sadar

Como comprar ingressos para Levante x Barcelona pela LaLiga?

Para comprar ingressos para Levante x Barcelona pela LaLiga sem usar links externos, você pode adquiri-los pelos seguintes canais oficiais e autorizados:

Plataformas oficiais diretas

  • Portal oficial de ingressos do Levante UD: Quando o Levante recebe a partida no Estádio Ciutat de València, compre diretamente na seção de ingressos do site oficial do Levante UD. Os detentores de carnês de temporada normalmente recebem acesso prioritário e descontos.
  • Portal oficial de ingressos do FC Barcelona: Quando o Barcelona recebe o jogo no Camp Nou ou em seu estádio designado, compre os ingressos diretamente pelo site oficial do FC Barcelona ou pelo aplicativo móvel.
  • Bilheterias oficiais: Os ingressos podem ser comprados presencialmente no dia da partida, ou nos dias que antecedem o jogo, nas bilheterias do estádio do mandante, desde que o evento não esteja esgotado.

Plataformas secundárias de ingressos: Revendedores de ingressos ou mercados secundários, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Levante x Barcelona pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para Levante x Barcelona na LaLiga variam dependendo da categoria do assento e do canal de compra:

Bilheteria direta padrão e preços oficiais

  • Valor de face / assentos padrão: Os preços oficiais de ingressos vendidos diretamente normalmente variam de €90 a €230 para áreas padrão de assentos, como as seções Gol Corner, Lateral ou Central Tribuna.
  • Assentos VIP e premium: Assentos de categoria superior ou pacotes hospitalidade geralmente começam em mais de €300.

Mercados secundários de revenda de ingressos

  • Nível de entrada / menor valor disponível: Em mercados secundários de ingressos, como a StubHub, os preços iniciais geralmente começam em torno de US$ 130 a US$ 170.
  • Alta demanda / assentos centrais: Assentos premium no meio-campo ou anúncios de revenda de última hora podem chegar a mais de €200 a €400, dependendo da disponibilidade e da demanda do mercado.

Osasuna x Espanyol pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Osasuna e Espanyol

Os últimos cinco jogos do Osasuna foram todos amistosos de pré-temporada, com três vitórias e duas derrotas. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Al-Ain, e a equipe também perdeu por 2 a 1 para o SSC Napoli em seu último teste antes disso. Pelo lado positivo, as vitórias sobre Norwich City, Ipswich Town e Racing Santander mostraram que a equipe consegue resultados em amistosos, embora a qualidade da oposição tenha variado consideravelmente ao longo dos cinco jogos.

Os últimos cinco jogos do Espaynol abrangem tanto partidas competitivas quanto amistosas, com uma vitória, dois empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Real Madrid na LaLiga, embora antes disso tenha vencido o Levante por 3 a 0 na rodada de abertura da temporada. Na pré-temporada, empatou por 3 a 3 com o Middlesbrough e por 2 a 2 com o Burnley, além de perder por 3 a 1 para o Coventry City. Ao longo dessas cinco partidas, o Espanyol marcou dez gols e sofreu oito.

OSA

OSA - Sequência

ALA
D0-2
LEV
E0-0
CEL
V1-2
GET
V1-0
ALA
D5-2
Gol marcado (sofrido)
5/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ESP

ESP - Sequência

COV
D3-1
LEV
V3-0
RMA
D1-2
RSO
D2-1
SEV
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Osasuna x Espanyol: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na LaLiga em 17 de maio de 2026, com o Espanyol vencendo por 2 a 1 fora de casa no Estádio El Sadar. Antes disso, o Espanyol venceu por 1 a 0 ao receber o Osasuna em 31 de agosto de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela LaLiga, o Espanyol tem uma leve vantagem, com duas vitórias contra uma do Osasuna, além de dois empates que completam o retrospecto, incluindo um 0 a 0 na casa do Espanyol em dezembro de 2024 e um empate por 1 a 1 em fevereiro de 2023.

Confrontos

OsasunaEmpateEspanyol
1
2
2
La Liga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
FJ
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
FJ
La Liga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
FJ
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
FJ
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
FJ
4Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Osasuna e Espanyol

No início da tabela da LaLiga, o Espanyol ocupa o quinto lugar, enquanto o Osasuna aparece na 16ª posição.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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