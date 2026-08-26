Osasuna enfrenta o Espanyol no domingo, 13 de setembro de 2026, no Estádio El Sadar, em Pamplona.
No confronto direto mais recente entre as equipes no mesmo local, em maio de 2026, o Espanyol conquistou uma vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Osasuna. Historicamente, os encontros entre esses dois times no El Sadar têm sido disputas equilibradas, com resultados por margens pequenas.
Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Osasuna x Espanyol, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de Osasuna x Espanyol pela LaLiga?
Osasuna x Espanyol acontece no Estádio El Sadar, em Pamplona, com horário de início a ser confirmado.
Como comprar ingressos para Levante x Barcelona pela LaLiga?
Para comprar ingressos para Levante x Barcelona pela LaLiga sem usar links externos, você pode adquiri-los pelos seguintes canais oficiais e autorizados:
Plataformas oficiais diretas
- Portal oficial de ingressos do Levante UD: Quando o Levante recebe a partida no Estádio Ciutat de València, compre diretamente na seção de ingressos do site oficial do Levante UD. Os detentores de carnês de temporada normalmente recebem acesso prioritário e descontos.
- Portal oficial de ingressos do FC Barcelona: Quando o Barcelona recebe o jogo no Camp Nou ou em seu estádio designado, compre os ingressos diretamente pelo site oficial do FC Barcelona ou pelo aplicativo móvel.
- Bilheterias oficiais: Os ingressos podem ser comprados presencialmente no dia da partida, ou nos dias que antecedem o jogo, nas bilheterias do estádio do mandante, desde que o evento não esteja esgotado.
Plataformas secundárias de ingressos: Revendedores de ingressos ou mercados secundários, como a StubHub.
Quanto custam os ingressos para Levante x Barcelona pela LaLiga?
Os preços dos ingressos para Levante x Barcelona na LaLiga variam dependendo da categoria do assento e do canal de compra:
Bilheteria direta padrão e preços oficiais
- Valor de face / assentos padrão: Os preços oficiais de ingressos vendidos diretamente normalmente variam de €90 a €230 para áreas padrão de assentos, como as seções Gol Corner, Lateral ou Central Tribuna.
- Assentos VIP e premium: Assentos de categoria superior ou pacotes hospitalidade geralmente começam em mais de €300.
Mercados secundários de revenda de ingressos
- Nível de entrada / menor valor disponível: Em mercados secundários de ingressos, como a StubHub, os preços iniciais geralmente começam em torno de US$ 130 a US$ 170.
- Alta demanda / assentos centrais: Assentos premium no meio-campo ou anúncios de revenda de última hora podem chegar a mais de €200 a €400, dependendo da disponibilidade e da demanda do mercado.
Osasuna x Espanyol pela LaLiga: tudo o que você precisa saber
Forma de Osasuna e Espanyol
Os últimos cinco jogos do Osasuna foram todos amistosos de pré-temporada, com três vitórias e duas derrotas. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Al-Ain, e a equipe também perdeu por 2 a 1 para o SSC Napoli em seu último teste antes disso. Pelo lado positivo, as vitórias sobre Norwich City, Ipswich Town e Racing Santander mostraram que a equipe consegue resultados em amistosos, embora a qualidade da oposição tenha variado consideravelmente ao longo dos cinco jogos.
Os últimos cinco jogos do Espaynol abrangem tanto partidas competitivas quanto amistosas, com uma vitória, dois empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Real Madrid na LaLiga, embora antes disso tenha vencido o Levante por 3 a 0 na rodada de abertura da temporada. Na pré-temporada, empatou por 3 a 3 com o Middlesbrough e por 2 a 2 com o Burnley, além de perder por 3 a 1 para o Coventry City. Ao longo dessas cinco partidas, o Espanyol marcou dez gols e sofreu oito.
Osasuna x Espanyol: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na LaLiga em 17 de maio de 2026, com o Espanyol vencendo por 2 a 1 fora de casa no Estádio El Sadar. Antes disso, o Espanyol venceu por 1 a 0 ao receber o Osasuna em 31 de agosto de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela LaLiga, o Espanyol tem uma leve vantagem, com duas vitórias contra uma do Osasuna, além de dois empates que completam o retrospecto, incluindo um 0 a 0 na casa do Espanyol em dezembro de 2024 e um empate por 1 a 1 em fevereiro de 2023.
Confrontos
Classificação de Osasuna e Espanyol
No início da tabela da LaLiga, o Espanyol ocupa o quinto lugar, enquanto o Osasuna aparece na 16ª posição.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
D
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
E
V
V
V
D
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
D
V
V
D
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
D
V
V
E
D
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
E
D
D
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
E
D
E
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
D
V
E
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
D
D
D
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
E
E
V
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
D
E
E
D
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
E
V
D
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
E
D
D
D
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
E
E
E
D
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
D
D
V
E
D
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
D
D
V
D
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
D
D
E
V
E
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
D
E
D
D
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
D
V
D
D
D
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
E
D