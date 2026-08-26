Osasuna enfrenta o Espanyol no domingo, 13 de setembro de 2026, no Estádio El Sadar, em Pamplona.

No confronto direto mais recente entre as equipes no mesmo local, em maio de 2026, o Espanyol conquistou uma vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Osasuna. Historicamente, os encontros entre esses dois times no El Sadar têm sido disputas equilibradas, com resultados por margens pequenas.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Osasuna x Espanyol, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Osasuna x Espanyol pela LaLiga?

Osasuna x Espanyol acontece no Estádio El Sadar, em Pamplona, com horário de início a ser confirmado.

La Liga - Rodada 5 12 de set. de 2026 - 10:15 Estadio El Sadar

Como comprar ingressos para Levante x Barcelona pela LaLiga?

Para comprar ingressos para Levante x Barcelona pela LaLiga sem usar links externos, você pode adquiri-los pelos seguintes canais oficiais e autorizados:

Plataformas oficiais diretas

Portal oficial de ingressos do Levante UD: Quando o Levante recebe a partida no Estádio Ciutat de València, compre diretamente na seção de ingressos do site oficial do Levante UD. Os detentores de carnês de temporada normalmente recebem acesso prioritário e descontos.

Portal oficial de ingressos do FC Barcelona: Quando o Barcelona recebe o jogo no Camp Nou ou em seu estádio designado, compre os ingressos diretamente pelo site oficial do FC Barcelona ou pelo aplicativo móvel.

Bilheterias oficiais: Os ingressos podem ser comprados presencialmente no dia da partida, ou nos dias que antecedem o jogo, nas bilheterias do estádio do mandante, desde que o evento não esteja esgotado.

Plataformas secundárias de ingressos: Revendedores de ingressos ou mercados secundários, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Levante x Barcelona pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para Levante x Barcelona na LaLiga variam dependendo da categoria do assento e do canal de compra:

Bilheteria direta padrão e preços oficiais

Valor de face / assentos padrão: Os preços oficiais de ingressos vendidos diretamente normalmente variam de €90 a €230 para áreas padrão de assentos, como as seções Gol Corner, Lateral ou Central Tribuna.

Assentos VIP e premium: Assentos de categoria superior ou pacotes hospitalidade geralmente começam em mais de €300.

Mercados secundários de revenda de ingressos

Nível de entrada / menor valor disponível: Em mercados secundários de ingressos, como a StubHub, os preços iniciais geralmente começam em torno de US$ 130 a US$ 170.

Alta demanda / assentos centrais: Assentos premium no meio-campo ou anúncios de revenda de última hora podem chegar a mais de €200 a €400, dependendo da disponibilidade e da demanda do mercado.

Osasuna x Espanyol pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Osasuna e Espanyol

Os últimos cinco jogos do Osasuna foram todos amistosos de pré-temporada, com três vitórias e duas derrotas. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Al-Ain, e a equipe também perdeu por 2 a 1 para o SSC Napoli em seu último teste antes disso. Pelo lado positivo, as vitórias sobre Norwich City, Ipswich Town e Racing Santander mostraram que a equipe consegue resultados em amistosos, embora a qualidade da oposição tenha variado consideravelmente ao longo dos cinco jogos.

Os últimos cinco jogos do Espaynol abrangem tanto partidas competitivas quanto amistosas, com uma vitória, dois empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Real Madrid na LaLiga, embora antes disso tenha vencido o Levante por 3 a 0 na rodada de abertura da temporada. Na pré-temporada, empatou por 3 a 3 com o Middlesbrough e por 2 a 2 com o Burnley, além de perder por 3 a 1 para o Coventry City. Ao longo dessas cinco partidas, o Espanyol marcou dez gols e sofreu oito.

Osasuna x Espanyol: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na LaLiga em 17 de maio de 2026, com o Espanyol vencendo por 2 a 1 fora de casa no Estádio El Sadar. Antes disso, o Espanyol venceu por 1 a 0 ao receber o Osasuna em 31 de agosto de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela LaLiga, o Espanyol tem uma leve vantagem, com duas vitórias contra uma do Osasuna, além de dois empates que completam o retrospecto, incluindo um 0 a 0 na casa do Espanyol em dezembro de 2024 e um empate por 1 a 1 em fevereiro de 2023.

Classificação de Osasuna e Espanyol

No início da tabela da LaLiga, o Espanyol ocupa o quinto lugar, enquanto o Osasuna aparece na 16ª posição.