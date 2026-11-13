O Osasuna recebe o Elche no domingo, 6 de dezembro de 2026, no Estadio El Sadar, em Pamplona.

No confronto de setembro de 2025 no Estadio El Sadar, as duas equipes dividiram os pontos após um empate por 1 a 1. O encontro seguinte, em fevereiro de 2026, no Estadio Martínez Valero, foi igualmente cauteloso e terminou em 0 a 0.

Deixe a GOAL contar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Osasuna x Elche, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Osasuna x Elche pela LaLiga?

Osasuna x Elche será disputado no Estadio El Sadar, em Pamplona, no domingo, 6 de dezembro de 2026.

La Liga - Rodada 15 6 de dez. de 2026 - 09:00 Estadio El Sadar

Como comprar ingressos para Osasuna x Elche pela LaLiga?

Estas são as opções de ingressos para o próximo jogo entre Osasuna e Elche pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Canais oficiais dos clubes: Você pode comprar ingressos diretamente pelo site oficial do Osasuna (osasuna.es) para lugares no Estadio El Sadar ou pelo portal oficial do Elche CF, caso procure ingressos para o setor visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Osasuna x Elche pela LaLiga?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Osasuna e Elche pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Lugares comuns: Normalmente custam entre aproximadamente € 30 e € 90 .

Normalmente custam entre aproximadamente . Setor reservado à torcida visitante: Custa cerca de € 25 .

Custa cerca de . Lugares VIP e experiências de hospitalidade de alto padrão: Geralmente custam a partir de € 180.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos vendidos diretamente pelos clubes estiverem esgotados, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Lugares comuns: Normalmente custam a partir de aproximadamente € 55 a € 66 .

Normalmente custam a partir de aproximadamente . Lugares intermediários nas laterais e na arquibancada: Geralmente custam entre € 90 e € 130 .

Geralmente custam entre . Lugares premium ou de alta demanda: Podem custar mais de € 160.

Osasuna x Elche pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Osasuna e Elche

O Osasuna venceu uma, empatou uma e perdeu três das últimas cinco partidas em todas as competições. Em seu jogo mais recente, perdeu por 2 a 1 para o Deportivo de A Coruña pela LaLiga. Também foi derrotado por 2 a 0 pelo Sevilla no campeonato. A vitória por 2 a 0 sobre o Racing Santander e a goleada por 6 a 0 sobre o Atletico Calatayud pela Copa do Rei trouxeram algum alívio, mas o desempenho no campeonato segue preocupante para a equipe de Arrasate.

O Elche venceu uma, empatou duas e perdeu duas das últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Valencia pela LaLiga, em 1º de novembro. Antes disso, venceu o Rayo Vallecano por 3 a 0 fora de casa e empatou sem gols com Villarreal e Celta Vigo. A equipe de Anselmi marcou três gols e sofreu um nos últimos três jogos pela LaLiga.

Osasuna x Elche: retrospecto recente dos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu pela LaLiga em 13 de fevereiro de 2026, quando a partida no Estadio Martínez Valero terminou sem gols. Antes disso, o Osasuna venceu o Elche por 1 a 1 em Pamplona, em setembro de 2025, com as duas equipes dividindo os pontos. Nos últimos cinco confrontos diretos, todos pela LaLiga, nenhuma das equipes leva clara vantagem: o Osasuna conquistou uma vitória, o Elche conquistou uma vitória e três partidas terminaram empatadas, com um total de seis gols marcados nesses cinco jogos.