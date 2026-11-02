O Osasuna recebe o Athletic Bilbao no domingo, 8 de novembro de 2026, no Estadio El Sadar, em Pamplona.

No confronto mais recente entre as equipes pela LaLiga, em abril de 2026, no San Mamés, o Athletic Bilbao venceu por 1 a 0, graças a um gol de Gorka Guruzeta no primeiro tempo. Antes disso, na temporada 2025–26, os dois times empataram por 1 a 1 em um jogo equilibrado em Pamplona, mostrando como esses adversários costumam ter forças semelhantes.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Osasuna x Athletic Bilbao, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Osasuna e Athletic Bilbao pela LaLiga?

Osasuna x Athletic Bilbao será disputado no Estadio El Sadar, em Pamplona, no domingo, 8 de novembro de 2026.

La Liga - Rodada 12 7 de nov. de 2026 - 12:30 Estadio El Sadar

Como comprar ingressos para Osasuna x Athletic Bilbao pela LaLiga?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para o jogo entre Osasuna e Athletic Bilbao pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos pelos clubes: A maneira mais direta de garantir ingressos autênticos é pelos sites oficiais do CA Osasuna (para torcedores da equipe mandante no Estadio El Sadar) ou do Athletic Club.

A maneira mais direta de garantir ingressos autênticos é pelos sites oficiais do CA Osasuna (para torcedores da equipe mandante no Estadio El Sadar) ou do Athletic Club. Bilheteria do estádio: Às vezes, é possível comprar ingressos diretamente nas bilheterias do El Sadar, em Pamplona, nos dias que antecedem a partida, conforme a disponibilidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da LaLiga quando as cargas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Osasuna x Athletic Bilbao pela LaLiga?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Osasuna e Athletic Bilbao pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Os ingressos comuns e os assentos de setores padrão (como os localizados atrás dos gols ou nos cantos do estádio), comprados diretamente do clube, geralmente custam de € 30 a € 90 .

. Os assentos nas laterais do campo (setores Lateral/Tribuna) geralmente custam de € 90 a € 160 .

. As opções de assentos premium ou VIP, com serviços de hospitalidade, podem custar de € 180 a € 350 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

Os ingressos mais baratos geralmente começam na faixa de € 115 a € 130 .

geralmente começam na faixa de . Os preços médios nas plataformas de revenda para assentos comuns variam em torno de € 160 a € 450 ou mais, dependendo da demanda e da localização exata do setor.

Osasuna x Athletic Bilbao pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Osasuna e Athletic Bilbao

Nos últimos cinco jogos pela LaLiga, o Osasuna somou uma vitória, um empate e três derrotas. O único triunfo nessa sequência foi por 1 a 0 sobre o Getafe, em casa, enquanto sua partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Rayo Vallecano. A equipe sofreu 12 gols nesses cinco jogos e marcou apenas cinco, um desempenho defensivo que preocupará Ramis antes deste confronto.

Nos últimos cinco jogos em todas as competições, o Athletic Bilbao conquistou três vitórias e dois empates, sem derrotas. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre a Real Sociedad em um amistoso, e o triunfo por 3 a 0 sobre o Atletico Madrid pela LaLiga é o resultado de maior destaque nessa sequência. Os empates com Deportivo Alaves e Elche mostram que a equipe nem sempre esteve em sua melhor forma, mas, no geral, é um time que vem ganhando confiança.

Osasuna x Athletic Bilbao: retrospecto recente

O retrospecto recente entre os clubes é equilibrado. O Athletic Bilbao venceu o Osasuna por 1 a 0 pela LaLiga em abril de 2026, no confronto oficial mais recente entre as equipes, enquanto a partida de janeiro de 2026 terminou em 1 a 1 em Pamplona. Nos últimos cinco encontros em todas as competições, o Athletic leva uma pequena vantagem, embora a vitória do Osasuna sobre o rival pela Copa do Rei em janeiro de 2025 mostre que, nesse duelo, o mandante sempre é capaz de causar dificuldades.