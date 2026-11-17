O Omonia Nicosia recebe o Celtic na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Estádio Neo GSP, em Nicósia.

Omonia Nicosia e Celtic nunca se enfrentaram em uma competição oficial. Assim, este jogo da Liga Europa da Uefa será o primeiro confronto entre os clubes. A partida representa um capítulo inédito para as duas equipes, que buscam pontos importantes na fase de liga do torneio.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Omonia Nicosia x Celtic, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Omonia Nicosia x Celtic pela Liga Europa?

Omonia Nicosia x Celtic será disputado no Estádio Neo GSP, em Nicósia, na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026.

Liga Europa - Rodada 6 10 de dez. de 2026 - 12:45 Neo GSP Stadium

Como comprar ingressos para Omonia Nicosia x Celtic pela Liga Europa?

Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para o jogo entre Omonia Nicosia e Celtic pela Liga Europa:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial dos clubes: Os ingressos podem ser comprados diretamente nas plataformas oficiais de venda e nas bilheterias do Omonia Nicosia e do Celtic, que costumam ser a opção mais segura e direta para os torcedores.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos disponibilizados pelos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Liga Europa quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Omonia Nicosia x Celtic pela Liga Europa?

Confira os preços dos ingressos para Omonia Nicosia x Celtic pela Liga Europa:

1. Canais oficiais dos clubes

Assentos comuns: Os preços geralmente variam de aproximadamente € 25 a € 60.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos mais baratos: Costumam partir de cerca de € 80 a € 85

Costumam partir de cerca de Preços médios no mercado: Podem subir para € 120 a € 200 ou mais.

Omonia Nicosia x Celtic pela Liga Europa: Tudo o que você precisa saber

Momento de Omonia Nicosia e Celtic

O Omonia venceu duas, perdeu três e não empatou nenhuma de suas últimas cinco partidas em todas as competições. No jogo mais recente, venceu o Anorthosis por 2 a 0 no Campeonato Cipriota, mas perdeu por 3 a 1 para o NEC Nijmegen em sua partida anterior pela Liga Europa. Antes, nesta temporada, o Benfica o derrotou por 4 a 1. A equipe de Berg marcou oito gols e sofreu nove nesses cinco jogos.

O Celtic venceu três, empatou uma e perdeu uma de suas últimas cinco partidas. Mais recentemente, venceu o Kilmarnock por 1 a 0 na Premiership escocesa e, no jogo anterior pela Liga Europa, derrotou o Besiktas por 3 a 2. Sua única derrota nessa sequência foi por 2 a 0 para o Falkirk. O Celtic marcou sete gols e sofreu cinco nesses cinco jogos.

Omonia Nicosia x Celtic: Histórico recente de confrontos

Não há dados disponíveis sobre confrontos recentes entre Omonia Nicosia e Celtic. Mais informações sobre o histórico serão acrescentadas quando os registros estiverem disponíveis.