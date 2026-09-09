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Quando será o próximo El Clásico?

La Liga - Rodada 10 25 de out. de 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Como comprar ingressos para o El Clásico

Como o El Clásico é a partida de maior procura no futebol de clubes, a disponibilização de ingressos segue um sistema rígido de prioridade pelos canais oficiais dos clubes antes de chegar aos mercados secundários:

Lotes oficiais para sócios dos clubes: Os dois clubes priorizam seus sócios oficiais (Socios, no Real Madrid; Socios e Culés Premium, no FC Barcelona). As janelas para sócios oficiais abrem cerca de 7 a 10 dias antes do pontapé inicial, deixando um inventário extremamente limitado para a venda ao público geral.

Venda ao público geral: Quaisquer assentos padrão restantes são colocados à venda de 3 a 5 dias antes do dia do jogo nos portais oficiais dos clubes (realmadrid.com ou fcbarcelona.com). Normalmente, eles se esgotam em questão de segundos.

Mercados secundários: Para viajantes internacionais ou torcedores que perderam as vendas oficiais, plataformas confiáveis de revenda, como a StubHub, oferecem uma forma segura de comprar ingressos digitais verificados com bastante antecedência ou até o pontapé inicial.

Pacotes VIP e de hospitalidade: É a forma mais confiável de garantir lugares diretamente com os clubes sem enfrentar filas de sócios. Os ingressos VIP incluem assentos no anel inferior das laterais, acesso a lounges privados do estádio, catering gourmet e serviço de bar incluído.

Quanto custam os ingressos para o El Clásico?

Devido à demanda global incomparável, o El Clásico tem preços muito acima das partidas padrão de La Liga:

Valor de face : Os ingressos padrão com valor de face começam em torno de € 120 a € 150 para lugares no anel superior ou atrás do gol (Fondos), subindo para € 350 a € 500+ nas localizações centrais premium das laterais (Tribuna / Lateral).

Mercados secundários : Em plataformas como a StubHub, os preços no mercado secundário variam com base em precificação dinâmica. Os ingressos secundários de entrada geralmente começam entre € 250 e € 350, enquanto os assentos premium da Categoria 1 para confrontos que decidem o título podem chegar a € 600 a € 1.200+.

VIP e hospitalidade : Os pacotes oficiais de experiência VIP variam de € 950 a € 2.500+ por assento, dependendo da localização no estádio e das inclusões no lounge.

Onde é realizado o El Clásico?

Santiago Bernabéu

O Santiago Bernabeu é um estádio com teto retrátil em Madri. Com capacidade para quase 80.000 pessoas, é o segundo maior estádio de futebol da Espanha e é a casa do Real Madrid desde sua conclusão, em 1947.

O Bernabeu é um dos estádios de futebol mais famosos do mundo e recebeu a final da Copa dos Campeões/UEFA Champions League em quatro ocasiões (1957, 1969, 1980 e 2010), além da final da Copa do Mundo da FIFA de 1982, na qual a Itália venceu a Alemanha Ocidental por 3 a 1.

Além do futebol, o Bernabeu também recebeu ao longo dos anos muitos nomes lendários da música internacional e espanhola, incluindo Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, os Rolling Stones e, mais recentemente, Taylor Swift durante sua histórica Eras Tour.

Camp Nou

O estádio Camp Nou foi construído em 1957 como substituto do antigo estádio Les Corts, que havia se tornado pequeno demais para a crescente base de torcedores do FC Barcelona.

Na época, ele se tornou o maior estádio da Europa, com capacidade para 93.053 espectadores.

Além de receber duas finais da Copa dos Campeões/Champions League (1989 e 1999) e duas finais da Recopa Europeia (1972 e 1982), o Camp Nou também foi palco de shows de grandes artistas, como U2, Bruce Springsteen e Beyonce.

Após sua reforma recente, a capacidade de público deve subir para 105.000, o que fará dele novamente o maior estádio da Europa em capacidade de assentos e o terceiro maior estádio de futebol do mundo.