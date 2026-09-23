Como comprar ingressos para o El Clasico 2026: ingressos para Barcelona x Real Madrid, informações sobre o jogo de 25 de outubro, La Liga e mais

Reserve ingressos para o El Clásico:

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Quando é o próximo El Clásico?

La Liga - Rodada 10 25 de out. de 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Como comprar ingressos para o El Clásico

Como o El Clásico é a partida de maior demanda no futebol de clubes, a liberação de ingressos segue um sistema rígido de prioridade por meio dos canais oficiais dos clubes antes de chegar aos mercados secundários:

Lotes oficiais para sócios: Ambos os clubes priorizam seus membros oficiais (Socios, no Real Madrid; Socios e Culés Premium, no FC Barcelona). As janelas para membros oficiais abrem cerca de 7 a 10 dias antes do pontapé inicial, deixando um inventário extremamente limitado para as vendas ao público em geral.

Venda para o público em geral: Quaisquer assentos padrão remanescentes são colocados à venda de 3 a 5 dias antes do dia do jogo nos portais oficiais dos clubes (realmadrid.com ou fcbarcelona.com). Normalmente, eles se esgotam em segundos.

Mercados secundários: Para viajantes internacionais ou torcedores que perderam os lotes oficiais, plataformas de revenda confiáveis como a StubHub oferecem uma maneira segura de comprar ingressos digitais verificados com bastante antecedência ou até o pontapé inicial.

Pacotes VIP e de hospitalidade: É a forma mais confiável de garantir assentos diretamente com os clubes, sem filas de membros. Os ingressos VIP incluem assentos no anel inferior ao longo da lateral, acesso a lounges privados do estádio, serviço de bufê gourmet e serviço de bar cortesia.

Quanto custam os ingressos para o El Clásico?

Devido a uma demanda global incomparável, o El Clásico tem preços bem acima dos jogos padrão de La Liga:

Valor de face : Os ingressos padrão com valor de face começam em torno de €120 a €150 para assentos no anel superior ou atrás do gol (Fondos), subindo para €350 a €500+ em localizações centrais premium ao longo da lateral (Tribuna / Lateral).

Mercados secundários : Em plataformas como a StubHub, os preços no mercado secundário flutuam com base na precificação dinâmica. Os ingressos secundários de entrada geralmente começam entre €250 e €350, enquanto assentos premium de Categoria 1 para confrontos que decidem o título podem chegar a €600 a €1.200+.

VIP e hospitalidade : Os pacotes oficiais de experiência VIP variam de €950 a €2.500+ por assento, dependendo da localização no estádio e das inclusões do lounge.

Onde é realizado o El Clásico?

Santiago Bernabéu

O Santiago Bernabeu é um estádio com teto retrátil em Madri. Com capacidade para quase 80.000 pessoas, é o segundo maior estádio de futebol da Espanha e é a casa do Real Madrid desde sua conclusão, em 1947.

O Bernabeu é um dos estádios de futebol mais famosos do mundo e recebeu a final da Copa dos Campeões Europeus/UEFA Champions League em quatro ocasiões (1957, 1969, 1980 e 2010), além da final da Copa do Mundo da FIFA de 1982, na qual a Itália venceu a Alemanha Ocidental por 3 a 1.

Além do futebol, o Bernabeu também recebeu ao longo dos anos muitas lendas musicais internacionais e locais, incluindo nomes como Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, Rolling Stones e, mais recentemente, Taylor Swift durante sua turnê recordista Eras Tour.

Camp Nou

O estádio Camp Nou foi construído em 1957 como substituto do antigo estádio Les Corts, que havia ficado pequeno demais para a crescente torcida do FC Barcelona.

Na época, tornou-se o maior estádio da Europa, com capacidade para 93.053 espectadores.

Além de receber duas finais da Copa dos Campeões Europeus/Champions League (1989 e 1999) e duas finais da Recopa Europeia (1972 e 1982), o Camp Nou também sediou shows de grandes artistas como U2, Bruce Springsteen e Beyonce.

Após sua recente reforma, espera-se que a capacidade suba para 105.000 lugares, o que fará dele novamente o maior estádio da Europa em capacidade de público e o terceiro maior estádio de futebol do mundo.