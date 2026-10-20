Poucos eventos esportivos atraem um público global ou carregam o peso histórico de El Clásico. Disputado entre as duas potências do futebol espanhol, Real Madrid e FC Barcelona, o confronto vai além dos 90 minutos em campo e representa um embate entre diferentes filosofias de futebol, identidades regionais e forças culturais.

Em mais de 260 confrontos oficiais, o retrospecto segue surpreendentemente equilibrado: os dois clubes somam 106 vitórias cada. Seja sob o teto fechado do Santiago Bernabéu, em Madri, ou no Spotify Camp Nou, na Catalunha, conseguir um ingresso para El Clásico é uma das experiências mais cobiçadas do esporte mundial.

Quando será o próximo El Clásico?

O primeiro Clásico da temporada 2026/27 está confirmado para a 10ª rodada, em outubro. O jogo do returno será disputado no Bernabéu, em maio.

O dérbi de Madri também já tem duas datas confirmadas nesta temporada: o Atletico Madrid recebe o Real Madrid no Riyadh Air Metropolitano em 20 de setembro, pela 7ª rodada, antes do jogo do returno no Bernabéu, em 4 de abril de 2027, pela 30ª rodada.

Confronto Data e horário Ingressos El Clásico: Barcelona x Real Madrid 25 de outubro de 2026 Ingressos El Clásico: Real Madrid x Barcelona 9 de maio de 2027 Ingressos

Como comprar ingressos para El Clásico

Como El Clásico é o jogo entre clubes com maior procura por ingressos no futebol, as vendas seguem uma ordem rigorosa de prioridade nos canais oficiais dos clubes antes de chegarem ao mercado de revenda:

Venda para sócios: Os dois clubes dão prioridade a seus membros oficiais (Socios no Real Madrid; Socios e Culés Premium no FC Barcelona). As vendas para sócios começam cerca de 7 a 10 dias antes do início do jogo, deixando uma quantidade extremamente limitada de ingressos para o público geral.

Venda ao público geral: Os ingressos comuns restantes são colocados à venda de 3 a 5 dias antes da partida nos sites oficiais dos clubes (realmadrid.com ou fcbarcelona.com). Eles costumam se esgotar em segundos.

Plataformas de revenda: Para viajantes internacionais ou torcedores que não conseguiram comprar nas vendas oficiais, plataformas de revenda confiáveis, como a StubHub, oferecem uma maneira segura de adquirir ingressos digitais verificados com bastante antecedência ou até pouco antes do início do jogo.

Pacotes VIP e de hospitalidade: São a forma mais confiável de garantir lugares diretamente com os clubes sem enfrentar as filas de sócios. Os ingressos VIP incluem assentos no setor inferior das laterais do campo, acesso a lounges privativos do estádio, serviço de bufê sofisticado e bebidas gratuitas.

Quanto custam os ingressos para El Clásico?

Devido à procura global sem igual, os ingressos para El Clásico custam bem mais do que os de partidas comuns de La Liga:

Preço oficial : Os ingressos comuns vendidos pelo preço oficial partem de cerca de € 120 a € 150 para lugares no setor superior ou atrás dos gols (Fondos), chegando a € 350 a mais de € 500 para os melhores lugares centrais nas laterais do campo (Tribuna / Lateral).

Mercado de revenda : Em plataformas como a StubHub, os preços de revenda variam conforme a precificação dinâmica. Os ingressos mais baratos no mercado de revenda geralmente partem de € 250 a € 350, enquanto os melhores lugares da Categoria 1 em confrontos decisivos pelo título podem custar de € 600 a mais de € 1.200.

VIP e hospitalidade : Os pacotes oficiais de experiência VIP custam de € 950 a mais de € 2.500 por assento, dependendo da localização no estádio e dos serviços incluídos no lounge.

Onde é disputado El Clásico?

Santiago Bernabéu

O Santiago Bernabéu é um estádio com teto retrátil em Madri. Com capacidade para quase 80 mil espectadores, é o segundo maior estádio de futebol da Espanha e é a casa do Real Madrid desde sua conclusão, em 1947.

O Bernabéu é um dos estádios de futebol mais famosos do mundo e recebeu a final da Copa dos Campeões da Europa/Champions League da UEFA em quatro ocasiões (1957, 1969, 1980 e 2010), além da final da Copa do Mundo da FIFA de 1982, na qual a Itália venceu a Alemanha Ocidental por 3 a 1.

Fora do futebol, o Bernabéu também recebeu, ao longo dos anos, muitas lendas da música internacional e nacional, entre elas Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, Rolling Stones e, mais recentemente, Taylor Swift, durante sua turnê recordista Eras Tour.

Camp Nou

O Camp Nou foi construído em 1957 para substituir o antigo estádio Les Corts, que havia se tornado pequeno demais para a crescente torcida do FC Barcelona.

Na época, tornou-se o maior estádio da Europa, com capacidade para 93.053 espectadores.

Além de receber duas finais da Copa dos Campeões da Europa/Champions League (1989 e 1999) e duas finais da Recopa Europeia (1972 e 1982), o Camp Nou foi palco de shows de grandes artistas como U2, Bruce Springsteen e Beyonce.

Após sua reforma recente, a capacidade deverá aumentar para 105 mil espectadores, o que fará do Camp Nou novamente o maior estádio da Europa em número de assentos e o terceiro maior estádio de futebol do mundo.