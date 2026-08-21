O Nottingham Forest tem ótimas lembranças dos confrontos da temporada passada com o Tottenham Hotspur. A equipe conquistou uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o time do norte de Londres no City Ground, em dezembro, e depois repetiu o feito no confronto de volta, em março.

Depois de ver o Tottenham ter dificuldades fora de casa na abertura desta temporada, contra o Brentford, o Forest espera conseguir causar muitos problemas a Roberto De Zerbi quando as equipes se enfrentarem em Nottingham no sábado, 5 de setembro, pela terceira rodada.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Nottingham Forest x Tottenham Hotspur, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Nottingham Forest e Tottenham Hotspur pela Premier League?

Nottingham Forest x Tottenham Hotspur acontece no City Ground, em Nottingham, no sábado, 5 de setembro, com início previsto para as 15h no horário BST.

Premier League - Rodada 3 5 de set. de 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Como comprar ingressos para Nottingham Forest x Tottenham Hotspur pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para partidas da Premier League, desde bilhetes avulsos para jogos até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Portadores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem partidas não utilizadas ao clube.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela determinada, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral que não é membro praticamente não existem para partidas da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar bilhetes em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Nottingham Forest x Tottenham Hotspur pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na categoria A, com os preços de face mais altos.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de que isso seguirá ao menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a portadores de carnê de temporada do nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

Forma

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