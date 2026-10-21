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Como comprar ingressos para Nottingham Forest x Manchester City: preços para o jogo da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Nottingham Forest
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Premier League

Nottingham Forest enfrenta o Manchester City pela Premier League. Veja como garantir seus ingressos.

No encontro mais recente entre as equipes pela Premier League, em março de 2026, elas empataram por 2 a 2 em uma partida equilibrada no Etihad Stadium.

Antes, na mesma temporada 2025-26 da Premier League, o Manchester City venceu por 2 a 1 em sua visita ao City Ground, em dezembro de 2025.

Quando será Nottingham Forest x Manchester City pela Premier League?

Nottingham Forest x Manchester City será disputado no City Ground, em Nottingham, no sábado, 7 de novembro de 2026.

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Premier League - Rodada 10
City Ground, Nottingham

Como comprar ingressos para Nottingham Forest x Manchester City pela Premier League?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para o próximo jogo da Premier League entre Nottingham Forest e Manchester City, no City Ground:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos do clube: Para os torcedores que desejam comprar diretamente pelo preço original, os ingressos são disponibilizados pelos canais oficiais do Nottingham Forest. As vendas geralmente começam por etapas, primeiro para sócios do clube, como os associados ao MyForest Pro, antes de serem abertas a outras categorias, conforme a disponibilidade.

Quanto custam os ingressos para Nottingham Forest x Manchester City pela Premier League?

Os preços dos ingressos para o próximo jogo da Premier League entre Nottingham Forest e Manchester City variam conforme a compra seja feita diretamente pelos canais oficiais ou no mercado secundário.

1. Canais oficiais do clube

  • Ingressos comuns para adultos: Os ingressos padrão geralmente custam entre aproximadamente £ 50 e £ 95 ou mais.
  • Ingressos para a torcida visitante: Devido à iniciativa da Premier League de limitar o preço dos ingressos para visitantes, os torcedores do setor visitante pagarão, no máximo, £ 30.
  • Pacotes de hospitalidade e VIP: As opções oficiais de hospitalidade do clube no City Ground geralmente começam em valores de £ 250 a £ 500 ou mais por pessoa e oferecem comodidades adicionais, como refeição antes do jogo e assentos acolchoados.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas diretas do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços baseados na demanda do mercado:

  • Anúncios de revenda padrão: Os ingressos de revenda mais baratos para este jogo de grande interesse custam atualmente a partir de cerca de £ 155.
  • Preços médios no mercado: Os assentos comuns frequentemente têm preço médio entre £ 800 e £ 850 ou mais.
  • Revenda de ingressos VIP e premium: Ingressos de hospitalidade premium ou assentos bem localizados nas laterais do campo podem custar de £ 1.000 a mais de £ 2.000, dependendo do vendedor e da localização do assento.

Nottingham Forest x Manchester City pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Nottingham Forest e Manchester City

O Nottingham Forest chega a este jogo com resultados variados: uma vitória, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas, considerando todas as competições. Em seu jogo mais recente, perdeu em casa por 0 a 1 para o Coventry City na Premier League. Também foi derrotado por 2 a 0 pelo Leeds United na Copa da Liga Inglesa. Nesse período, o Forest venceu o Aston Villa fora de casa por 1 a 2 e mostrou que pode competir ao empatar por 0 a 0 com o Tottenham Hotspur. Nessas cinco partidas, marcou três gols e sofreu quatro.

O Manchester City chega com uma campanha recente perfeita: venceu seus últimos cinco jogos pela Premier League, Copa da Liga Inglesa e Champions League. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 3 sobre o Sunderland na Premier League. A equipe também marcou cinco gols e não sofreu nenhum contra o Norwich City na Copa da Liga Inglesa. Nesse período, o City venceu o Manchester United por 1 a 0 no campeonato e o FC Porto por 2 a 0 na Champions League. Marcou 13 gols nessas cinco partidas e sofreu apenas três.

NFO

NFO - Sequência

TOT
E0-0
AVL
V1-2
COV
D0-1
CRY
D3-1
ARS
D0-1
Gol marcado (sofrido)
3/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
MCI

MCI - Sequência

SUN
V5-3
LIV
V0-3
PSG
D2-4
IPS
V3-2
AEK
V5-1
Gol marcado (sofrido)
18/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Nottingham Forest x Manchester City: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes terminou em 2 a 2, no estádio do Manchester City, pela Premier League, em março de 2026. No jogo anterior, disputado no City Ground em dezembro de 2025, o City venceu por 1 a 2. Nos últimos cinco confrontos, que também incluem uma vitória do City por 2 a 0 na Copa da Inglaterra e outra por 3 a 0 em dezembro de 2024, o Manchester City tem o melhor retrospecto geral, embora o Forest tenha vencido em casa por 1 a 0 em março de 2025.

Confrontos

Nottingham ForestEmpateManchester City
1
1
3
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
FJ
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FJ
Copa da Inglaterra
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FJ
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
FJ
4Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
D
V
V
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
E
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
E
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
E
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
E
V
E
E
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
E
D
E
V
E
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
E
V
E
E
9
HullHullHUL
723287+19
D
E
D
E
E
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
D
V
D
V
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
E
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
E
V
D
E
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
E
E
E
D
E
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
E
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
E
E
16
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
V
E
D
E
E
17
CoventryCoventryCOV
7205614-86
D
V
V
D
D
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
E
E
D
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
D
D
D
V
E
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
E
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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