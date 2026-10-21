No encontro mais recente entre as equipes pela Premier League, em março de 2026, elas empataram por 2 a 2 em uma partida equilibrada no Etihad Stadium.

Antes, na mesma temporada 2025-26 da Premier League, o Manchester City venceu por 2 a 1 em sua visita ao City Ground, em dezembro de 2025.

Quando será Nottingham Forest x Manchester City pela Premier League?

Nottingham Forest x Manchester City será disputado no City Ground, em Nottingham, no sábado, 7 de novembro de 2026.

Premier League - Rodada 10 7 de nov. de 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

Como comprar ingressos para Nottingham Forest x Manchester City pela Premier League?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para o próximo jogo da Premier League entre Nottingham Forest e Manchester City, no City Ground:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Para os torcedores que desejam comprar diretamente pelo preço original, os ingressos são disponibilizados pelos canais oficiais do Nottingham Forest. As vendas geralmente começam por etapas, primeiro para sócios do clube, como os associados ao MyForest Pro, antes de serem abertas a outras categorias, conforme a disponibilidade.

Quanto custam os ingressos para Nottingham Forest x Manchester City pela Premier League?

Os preços dos ingressos para o próximo jogo da Premier League entre Nottingham Forest e Manchester City variam conforme a compra seja feita diretamente pelos canais oficiais ou no mercado secundário.

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns para adultos: Os ingressos padrão geralmente custam entre aproximadamente £ 50 e £ 95 ou mais .

Ingressos para a torcida visitante: Devido à iniciativa da Premier League de limitar o preço dos ingressos para visitantes, os torcedores do setor visitante pagarão, no máximo, £ 30 .

Pacotes de hospitalidade e VIP: As opções oficiais de hospitalidade do clube no City Ground geralmente começam em valores de £ 250 a £ 500 ou mais por pessoa e oferecem comodidades adicionais, como refeição antes do jogo e assentos acolchoados.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas diretas do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços baseados na demanda do mercado:

Anúncios de revenda padrão: Os ingressos de revenda mais baratos para este jogo de grande interesse custam atualmente a partir de cerca de £ 155 .

Preços médios no mercado: Os assentos comuns frequentemente têm preço médio entre £ 800 e £ 850 ou mais .

Revenda de ingressos VIP e premium: Ingressos de hospitalidade premium ou assentos bem localizados nas laterais do campo podem custar de £ 1.000 a mais de £ 2.000 , dependendo do vendedor e da localização do assento.

Nottingham Forest x Manchester City pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Nottingham Forest e Manchester City

O Nottingham Forest chega a este jogo com resultados variados: uma vitória, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas, considerando todas as competições. Em seu jogo mais recente, perdeu em casa por 0 a 1 para o Coventry City na Premier League. Também foi derrotado por 2 a 0 pelo Leeds United na Copa da Liga Inglesa. Nesse período, o Forest venceu o Aston Villa fora de casa por 1 a 2 e mostrou que pode competir ao empatar por 0 a 0 com o Tottenham Hotspur. Nessas cinco partidas, marcou três gols e sofreu quatro.

O Manchester City chega com uma campanha recente perfeita: venceu seus últimos cinco jogos pela Premier League, Copa da Liga Inglesa e Champions League. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 3 sobre o Sunderland na Premier League. A equipe também marcou cinco gols e não sofreu nenhum contra o Norwich City na Copa da Liga Inglesa. Nesse período, o City venceu o Manchester United por 1 a 0 no campeonato e o FC Porto por 2 a 0 na Champions League. Marcou 13 gols nessas cinco partidas e sofreu apenas três.

Nottingham Forest x Manchester City: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes terminou em 2 a 2, no estádio do Manchester City, pela Premier League, em março de 2026. No jogo anterior, disputado no City Ground em dezembro de 2025, o City venceu por 1 a 2. Nos últimos cinco confrontos, que também incluem uma vitória do City por 2 a 0 na Copa da Inglaterra e outra por 3 a 0 em dezembro de 2024, o Manchester City tem o melhor retrospecto geral, embora o Forest tenha vencido em casa por 1 a 0 em março de 2025.