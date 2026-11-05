O Nottingham Forest recebe o Chelsea na sexta-feira, 27 de novembro de 2026, no City Ground, em Nottingham.

No confronto mais recente entre as equipes, disputado em Stamford Bridge em maio de 2026, o Nottingham Forest conquistou uma vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea. Antes disso, em outubro de 2025, o Chelsea venceu o Forest por 3 a 0 fora de casa, no City Ground.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Nottingham Forest x Chelsea, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Nottingham Forest x Chelsea pela Premier League?

Nottingham Forest x Chelsea será disputado no City Ground, em Nottingham, na sexta-feira, 27 de novembro de 2026.

Premier League - Rodada 12 27 de nov. de 2026 - 15:00 City Ground, Nottingham

Como comprar ingressos para Nottingham Forest x Chelsea pela Premier League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Nottingham Forest x Chelsea pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Programas de sócios e canais oficiais de venda de ingressos dos clubes: A maneira mais direta e oficial de comprar ingressos é pelos canais de venda dos respectivos clubes: o Nottingham Forest, para a torcida da casa, ou o Chelsea, para a torcida visitante. Os ingressos oficiais geralmente exigem associação ao clube e estão sujeitos à disponibilidade, à pontuação de fidelidade e aos critérios de seleção para a partida.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Nottingham Forest x Chelsea pela Premier League?

Confira as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Nottingham Forest e Chelsea pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Assentos no nível inferior: Geralmente começam na faixa de £ 35 a £ 55 .

Geralmente começam na faixa de . Assentos no nível superior: Geralmente começam na faixa de £ 30 a £ 45 .

Geralmente começam na faixa de . Assentos na tribuna principal ou nas laterais do campo: Variam de £ 45 a £ 65 .

Variam de . Assentos nos setores atrás dos gols: Ingressos comuns na faixa de £ 30 a £ 50 .

Ingressos comuns na faixa de . Hospitalidade e assentos premium: Normalmente começam na faixa de £ 150 a mais de £ 400.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos revendidos no nível inferior: Normalmente variam de £ 120 a mais de £ 300 , dependendo da proximidade da fileira em relação ao campo e da demanda geral pela partida.

Normalmente variam de , dependendo da proximidade da fileira em relação ao campo e da demanda geral pela partida. Assentos revendidos no nível superior: Geralmente começam na faixa de £ 80 a £ 140 .

Geralmente começam na faixa de . Pacotes VIP e de hospitalidade revendidos: Normalmente começam na faixa de £ 250 a mais de £ 450 por pessoa.

Nottingham Forest x Chelsea pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Nottingham Forest e Chelsea

O Nottingham Forest chega a esta partida em má fase, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos pela Premier League. O único triunfo nesse período foi por 2 a 1 fora de casa contra o Aston Villa. Desde então, a equipe perdeu para Crystal Palace, Arsenal e Coventry City e, mais recentemente, empatou por 1 a 1 com o Ipswich Town. O Forest sofreu gols em quatro desses cinco jogos e parece vulnerável tanto no ataque quanto na defesa.

O desempenho recente do Chelsea é irregular. A equipe venceu dois dos últimos cinco jogos pela Premier League, superando o Everton por 2 a 0 fora de casa e o Bournemouth por 5 a 1. No entanto, as derrotas para Tottenham e Brentford e o empate com o Hull City mostram a inconsistência que Alonso tenta corrigir. A derrota por 2 a 0 em casa para o Tottenham na última partida foi o resultado mais prejudicial nesse período, e o Chelsea marcou apenas dois gols ao longo das três derrotas nessa sequência.

Nottingham Forest x Chelsea: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Nottingham Forest por 3 a 1 em Stamford Bridge, em maio de 2026, resultado que dará confiança aos jogadores de Glasner antes desta partida. O Chelsea, porém, levou a melhor no retrospecto recente, vencendo três dos últimos cinco confrontos. Nessas cinco partidas, o Chelsea marcou 11 gols e sofreu sete. Já o retrospecto do Forest em casa nessa sequência inclui a derrota por 3 a 0 no City Ground, em outubro de 2025, um lembrete da capacidade do Chelsea de atuar bem fora de casa.