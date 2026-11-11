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team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoBrighton
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Como comprar ingressos para Nottingham Forest x Brighton & Hove Albion: preços da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Nottingham Forest
Brighton
Premier League

Nottingham Forest enfrenta o Brighton & Hove Albion pela Premier League. Veja como garantir seus ingressos.

O Nottingham Forest recebe o Brighton & Hove Albion no sábado, 5 de dezembro de 2026, no City Ground, em Nottingham.

No confronto mais recente entre as equipes pela Premier League, em 1º de março de 2026, o Brighton venceu por 2 a 1 no American Express Stadium, com gols de Diego Gómez e Danny Welbeck. Antes disso, os duelos entre os clubes frequentemente tiveram momentos marcantes, sobretudo a goleada por 7 a 0 do Nottingham Forest sobre o Brighton no City Ground, em fevereiro de 2025.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Nottingham Forest x Brighton & Hove Albion, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Nottingham Forest x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

Nottingham Forest x Brighton & Hove Albion será disputado no City Ground, em Nottingham, no sábado, 5 de dezembro de 2026.

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Premier League - Rodada 14
City Ground, Nottingham

Como comprar ingressos para Nottingham Forest x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Nottingham Forest e Brighton & Hove Albion pela Premier League, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos do clube: Para comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos do Nottingham Forest, é necessário ter uma assinatura paga do MyForest, em uma das categorias Core, International Reds, Young Adult ou Junior.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Nottingham Forest x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Nottingham Forest e Brighton & Hove Albion pela Premier League:

1. Canais oficiais do clube

  • Ingresso comum: Geralmente custa entre £ 45 e £ 70.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais do clube, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos a preços determinados pela demanda:

  • Revenda de ingressos comuns: Os preços geralmente começam em torno de £ 202.
  • Assentos premium ou de alta demanda: Os preços variam de £ 400 a mais de £ 1.066.

Nottingham Forest x Brighton & Hove Albion pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Nottingham Forest e Brighton & Hove Albion

O Nottingham Forest somou apenas um empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos pela Premier League. A campanha de 0 vitórias, 1 empate e 4 derrotas coloca a equipe entre as que atravessam a pior fase na competição. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 0 para o Brentford. Também foi derrotado por Arsenal e Crystal Palace nessa sequência. Nos cinco jogos, o Forest empatou por 1 a 1 com o Ipswich Town e perdeu por 1 a 0 para o Coventry City. Nesse período, marcou apenas dois gols e sofreu seis.

Nos últimos cinco jogos oficiais, entre partidas da Premier League e de competições europeias, o Brighton soma 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na partida mais recente, venceu o Getafe por 1 a 0 na Conference League, depois de ter derrotado o Manchester City por 1 a 0 pela Premier League. Nessa sequência, o Brighton também empatou por 0 a 0 com o Jablonec e perdeu por 2 a 0 para o Liverpool. A equipe marcou três gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.

NFO

NFO - Sequência

CRY
D3-1
ARS
D0-1
IPS
E1-1
BRE
D2-0
MCI
V3-1
Gol marcado (sofrido)
5/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BHA

BHA - Sequência

LIV
D2-0
MCI
D2-2
MCI
V0-1
GET
V0-1
BRE
V2-0
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Nottingham Forest x Brighton & Hove Albion: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em março de 2026, quando o Brighton venceu o Nottingham Forest por 2 a 1 no Amex Stadium, pela Premier League. Antes disso, o Forest recebeu o Brighton em novembro de 2025 e perdeu por 2 a 0. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Brighton leva clara vantagem, com três vitórias contra uma do Forest, além de um empate. O resultado mais marcante dessa série é a vitória do Forest por 7 a 0 em casa sobre o Brighton, em fevereiro de 2025, um placar atípico em uma sequência recente que, de resto, foi equilibrada.

Confrontos

Nottingham ForestEmpateBrighton
2
1
2
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FJ
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Brighton badge
Brighton
BHA
2
FJ
Copa da Inglaterra
Brighton badge
Brighton
BHA
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
FJ
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
7
Brighton badge
Brighton
BHA
0
FJ
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
FJ
10Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

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