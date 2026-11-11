O Nottingham Forest recebe o Brighton & Hove Albion no sábado, 5 de dezembro de 2026, no City Ground, em Nottingham.
No confronto mais recente entre as equipes pela Premier League, em 1º de março de 2026, o Brighton venceu por 2 a 1 no American Express Stadium, com gols de Diego Gómez e Danny Welbeck. Antes disso, os duelos entre os clubes frequentemente tiveram momentos marcantes, sobretudo a goleada por 7 a 0 do Nottingham Forest sobre o Brighton no City Ground, em fevereiro de 2025.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Nottingham Forest x Brighton & Hove Albion, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Nottingham Forest x Brighton & Hove Albion pela Premier League?
Nottingham Forest x Brighton & Hove Albion será disputado no City Ground, em Nottingham, no sábado, 5 de dezembro de 2026.
Como comprar ingressos para Nottingham Forest x Brighton & Hove Albion pela Premier League?
Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Nottingham Forest e Brighton & Hove Albion pela Premier League, você pode considerar as seguintes opções:
1. Canais oficiais do clube
- Venda oficial de ingressos do clube: Para comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos do Nottingham Forest, é necessário ter uma assinatura paga do MyForest, em uma das categorias Core, International Reds, Young Adult ou Junior.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas iniciais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Nottingham Forest x Brighton & Hove Albion pela Premier League?
Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Nottingham Forest e Brighton & Hove Albion pela Premier League:
1. Canais oficiais do clube
- Ingresso comum: Geralmente custa entre £ 45 e £ 70.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais do clube, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos a preços determinados pela demanda:
- Revenda de ingressos comuns: Os preços geralmente começam em torno de £ 202.
- Assentos premium ou de alta demanda: Os preços variam de £ 400 a mais de £ 1.066.
Nottingham Forest x Brighton & Hove Albion pela Premier League: tudo o que você precisa saber
Momento de Nottingham Forest e Brighton & Hove Albion
O Nottingham Forest somou apenas um empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos pela Premier League. A campanha de 0 vitórias, 1 empate e 4 derrotas coloca a equipe entre as que atravessam a pior fase na competição. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 0 para o Brentford. Também foi derrotado por Arsenal e Crystal Palace nessa sequência. Nos cinco jogos, o Forest empatou por 1 a 1 com o Ipswich Town e perdeu por 1 a 0 para o Coventry City. Nesse período, marcou apenas dois gols e sofreu seis.
Nos últimos cinco jogos oficiais, entre partidas da Premier League e de competições europeias, o Brighton soma 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na partida mais recente, venceu o Getafe por 1 a 0 na Conference League, depois de ter derrotado o Manchester City por 1 a 0 pela Premier League. Nessa sequência, o Brighton também empatou por 0 a 0 com o Jablonec e perdeu por 2 a 0 para o Liverpool. A equipe marcou três gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.
Nottingham Forest x Brighton & Hove Albion: histórico recente do confronto
O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em março de 2026, quando o Brighton venceu o Nottingham Forest por 2 a 1 no Amex Stadium, pela Premier League. Antes disso, o Forest recebeu o Brighton em novembro de 2025 e perdeu por 2 a 0. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Brighton leva clara vantagem, com três vitórias contra uma do Forest, além de um empate. O resultado mais marcante dessa série é a vitória do Forest por 7 a 0 em casa sobre o Brighton, em fevereiro de 2025, um placar atípico em uma sequência recente que, de resto, foi equilibrada.