O Norwich City recebe o Wrexham no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Carrow Road, em Norwich.

O primeiro confronto entre as equipes aconteceu em setembro de 2025, no Carrow Road, quando o Wrexham venceu fora de casa por 3 a 2 em um jogo emocionante. O Norwich City deu o troco no confronto seguinte, com uma vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Wrexham, no Racecourse Ground, em janeiro de 2026.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Norwich City x Wrexham, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Norwich City x Wrexham pela Championship?

Norwich City x Wrexham acontece no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Carrow Road, em Norwich.

Championship - Rodada 19 5 de dez. de 2026 - 10:00 Carrow Road

Como comprar ingressos para Norwich City x Wrexham pela Championship?

Para comprar ingressos para Norwich City x Wrexham pela Championship, você pode consultar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheteria oficial do Norwich City: Como mandante, o Norwich City vende ingressos diretamente por meio de seu site oficial, sua plataforma de ingressos ou pelo telefone da bilheteria.

Como mandante, o Norwich City vende ingressos diretamente por meio de seu site oficial, sua plataforma de ingressos ou pelo telefone da bilheteria. Venda oficial de ingressos do Wrexham AFC: O Wrexham recebe uma cota específica para seus torcedores que vão ao Carrow Road. Os ingressos para visitantes são distribuídos diretamente pela plataforma oficial de ingressos do clube.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados pelos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Championship quando as cotas da venda inicial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Norwich City x Wrexham pela Championship?

Confira os preços estimados dos ingressos para Norwich City x Wrexham pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns para adultos: de £30 a £45.

de £30 a £45. Ingressos com desconto (idosos e jovens adultos): de £20 a £30.

de £20 a £30. Ingressos para menores de 18 anos: de £10 a £15.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial dos clubes estiverem esgotados, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem ingressos com preços definidos pela demanda:

Assentos comuns: de £65 a £95.

de £65 a £95. Assentos nas laterais do campo ou premium: de £110 a £160.

de £110 a £160. Pacotes VIP de hospitalidade: de £220 a £350 ou mais.

Norwich City x Wrexham pela Championship: tudo o que você precisa saber

Momento de Norwich City e Wrexham

O Norwich City venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos na Championship, com sete gols marcados e três sofridos nesse período. Na partida mais recente, goleou o Derby County por 4 a 0. Também venceu o Watford por 3 a 2 e o Charlton Athletic por 3 a 1 nessa sequência. As duas derrotas foram para Portsmouth e Southampton, ambas por um gol de diferença.

O Wraxham venceu dois e perdeu três de seus últimos cinco jogos pela liga, com nove gols marcados e cinco sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Middlesbrough, após uma derrota por 1 a 0 fora de casa para o Sheffield United. O Wrexham também venceu o Preston North End por 4 a 1 nessa sequência, embora as derrotas para Blackburn Rovers e West Bromwich Albion evidenciem a irregularidade que a equipe de Parkinson precisa superar.

Norwich City x Wrexham: retrospecto recente dos confrontos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em janeiro de 2026, quando o Wrexham recebeu o Norwich City pela Championship e venceu por 1 a 2. Antes disso, o Norwich recebeu o Wrexham em setembro de 2025 e perdeu por 2 a 3. Nos dois confrontos registrados, o Wrexham leva vantagem com duas vitórias em duas partidas, cinco gols marcados e três sofridos.