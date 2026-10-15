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Como comprar ingressos para Noruega x País de Gales: preços, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais na Liga A da Liga das Nações da UEFA

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Noruega enfrenta o País de Gales na Liga A da Liga das Nações da UEFA. Veja como garantir seus ingressos.

A Liga das Nações da UEFA continua com a Noruega recebendo o País de Gales no Ullevaal Stadion, em Oslo. As duas seleções europeias chegam ao confronto determinadas a conquistar pontos importantes para melhorar suas posições no grupo.

A GOAL reúne as informações oficiais da partida, os detalhes sobre os preços dos ingressos e o passo a passo para garantir seu lugar.

Quando começa Noruega x País de Gales pela Liga A das Nações da UEFA?

Noruega x País de Gales será disputado no Ullevaal Stadion, em Oslo. O horário exato do início da partida será confirmado pela emissora responsável pela transmissão em sua região.

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Liga das Nações A - Rodada 5
Ullevaal

Onde comprar ingressos para Noruega x País de Gales?

Os ingressos oficiais para a partida são distribuídos principalmente pela Ticketmaster Norway, parceira oficial de venda de ingressos da Federação Norueguesa de Futebol e responsável pela venda inicial ao público geral para os jogos em casa, em Oslo. Os torcedores devem se cadastrar na plataforma e comprar os ingressos assim que os lotes para o público geral forem disponibilizados.

Se os ingressos da venda inicial se esgotarem ou não houver mais lugares disponíveis na plataforma oficial, plataformas de revenda como a StubHub são uma alternativa caso as entradas no site oficial estejam esgotadas.

Quanto custam os ingressos para Noruega x País de Gales?

Os ingressos comuns para a partida na plataforma oficial custam a partir de aproximadamente € 40 a € 50 para os setores atrás dos gols no Ullevaal Stadion.

Em plataformas de revenda como a StubHub, os preços começam em cerca de € 161 quando os lotes comuns da venda inicial se esgotam.

Noruega x País de Gales pela Liga A das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Noruega e País de Gales

A Noruega chega ao confronto com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com oito gols marcados e nove sofridos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo. Antes disso, venceu duas partidas seguidas no mata-mata, ambas por 2 a 1, contra Brasil e Costa do Marfim, após perder por 4 a 1 para a França na fase de grupos. A Noruega iniciou essa sequência de cinco jogos com uma vitória por 3 a 2 sobre o Senegal.

O País de Gales soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com 11 gols marcados e oito sofridos. A partida mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Romênia em um amistoso em junho. Antes disso, empatou por 1 a 1 com Gana e Irlanda do Norte e perdeu para a Bósnia e Herzegovina no placar agregado das eliminatórias da Copa do Mundo. A única vitória nessa sequência foi por 7 a 1 sobre a Macedônia do Norte, em novembro de 2025.

NOR

NOR - Sequência

ING
D1-2
DEN
V3-2
POR
D1-2
WAL
D2-1
POR
D2-1
Gol marcado (sofrido)
7/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
WAL

WAL - Sequência

ROU
D2-1
POR
D1-0
DEN
D2-0
NOR
V2-1
DEN
D0-1
Gol marcado (sofrido)
3/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Noruega x País de Gales: retrospecto recente

O encontro mais recente entre as seleções aconteceu em novembro de 2011, quando o País de Gales venceu por 4 a 1 no Cardiff City Stadium, em um amistoso. Nos últimos cinco confrontos registrados, o País de Gales venceu duas vezes, a Noruega uma, e duas partidas terminaram empatadas. O retrospecto é equilibrado, e a Noruega não venceu o País de Gales em nenhum dos últimos quatro encontros.

Confrontos

NoruegaEmpatePaís de Gales
1
1
3
Liga das Nações A
País de Gales badge
País de Gales
WAL
2
Noruega badge
Noruega
NOR
1
FJ
Amistosos
País de Gales badge
País de Gales
WAL
4
Noruega badge
Noruega
NOR
1
FJ
Amistosos
País de Gales badge
País de Gales
WAL
3
Noruega badge
Noruega
NOR
0
FJ
Amistosos
Noruega badge
Noruega
NOR
0
País de Gales badge
País de Gales
WAL
0
FJ
Eliminatórias Europeias
Noruega badge
Noruega
NOR
3
País de Gales badge
País de Gales
WAL
2
FJ
5Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5


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