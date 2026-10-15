A Liga das Nações da UEFA continua com a Noruega recebendo o País de Gales no Ullevaal Stadion, em Oslo. As duas seleções europeias chegam ao confronto determinadas a conquistar pontos importantes para melhorar suas posições no grupo.

A GOAL reúne as informações oficiais da partida, os detalhes sobre os preços dos ingressos e o passo a passo para garantir seu lugar.

Quando começa Noruega x País de Gales pela Liga A das Nações da UEFA?

Noruega x País de Gales será disputado no Ullevaal Stadion, em Oslo. O horário exato do início da partida será confirmado pela emissora responsável pela transmissão em sua região.

Liga das Nações A - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 12:00 Ullevaal

Onde comprar ingressos para Noruega x País de Gales?

Os ingressos oficiais para a partida são distribuídos principalmente pela Ticketmaster Norway, parceira oficial de venda de ingressos da Federação Norueguesa de Futebol e responsável pela venda inicial ao público geral para os jogos em casa, em Oslo. Os torcedores devem se cadastrar na plataforma e comprar os ingressos assim que os lotes para o público geral forem disponibilizados.

Se os ingressos da venda inicial se esgotarem ou não houver mais lugares disponíveis na plataforma oficial, plataformas de revenda como a StubHub são uma alternativa caso as entradas no site oficial estejam esgotadas.

Quanto custam os ingressos para Noruega x País de Gales?

Os ingressos comuns para a partida na plataforma oficial custam a partir de aproximadamente € 40 a € 50 para os setores atrás dos gols no Ullevaal Stadion.

Em plataformas de revenda como a StubHub, os preços começam em cerca de € 161 quando os lotes comuns da venda inicial se esgotam.

Noruega x País de Gales pela Liga A das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Noruega e País de Gales

A Noruega chega ao confronto com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com oito gols marcados e nove sofridos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo. Antes disso, venceu duas partidas seguidas no mata-mata, ambas por 2 a 1, contra Brasil e Costa do Marfim, após perder por 4 a 1 para a França na fase de grupos. A Noruega iniciou essa sequência de cinco jogos com uma vitória por 3 a 2 sobre o Senegal.

O País de Gales soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com 11 gols marcados e oito sofridos. A partida mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Romênia em um amistoso em junho. Antes disso, empatou por 1 a 1 com Gana e Irlanda do Norte e perdeu para a Bósnia e Herzegovina no placar agregado das eliminatórias da Copa do Mundo. A única vitória nessa sequência foi por 7 a 1 sobre a Macedônia do Norte, em novembro de 2025.

Noruega x País de Gales: retrospecto recente

O encontro mais recente entre as seleções aconteceu em novembro de 2011, quando o País de Gales venceu por 4 a 1 no Cardiff City Stadium, em um amistoso. Nos últimos cinco confrontos registrados, o País de Gales venceu duas vezes, a Noruega uma, e duas partidas terminaram empatadas. O retrospecto é equilibrado, e a Noruega não venceu o País de Gales em nenhum dos últimos quatro encontros.



