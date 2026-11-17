O NK Celje recebe o Olympiacos na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Stadion Z'dezele, em Celje.
NK Celje e Olympiacos nunca se enfrentaram em uma partida oficial, o que faz deste duelo da fase de liga um confronto europeu inédito para os dois clubes. A equipe eslovena tentará aproveitar o fator casa e o apoio de sua torcida para conquistar um resultado de destaque contra um adversário experiente em competições europeias.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para NK Celje x Olympiacos, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será NK Celje x Olympiacos pela Liga Europa?
NK Celje x Olympiacos será disputado no Stadion Z'dezele, em Celje, na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026.
Como comprar ingressos para NK Celje x Olympiacos pela Liga Europa?
Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre NK Celje e Olympiacos pela Liga Europa:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial do clube: Os ingressos para a torcida da casa e os setores de entrada geral do Stadion Z'dežele podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de ingressos e pelos canais de atendimento do NK Celje.
- Setor oficial da torcida visitante: Torcedores do Olympiacos que desejam assistir à partida podem comprar ingressos da cota oficial disponibilizada pelo sistema de venda do clube, de acordo com as regras da UEFA para torcedores visitantes.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes se esgotarem, muitas vezes é possível encontrar entradas gerais em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Liga Europa quando as cotas de venda primária se esgotam.
Quanto custam os ingressos para NK Celje x Olympiacos pela Liga Europa?
Confira os preços dos ingressos para NK Celje x Olympiacos pela Liga Europa:
1. Canais oficiais dos clubes
- Entrada geral / categoria padrão: A partir de aproximadamente € 86.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos vendidos pelos canais oficiais dos clubes se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Revenda básica (atrás dos gols / laterais): Geralmente entre € 105 e € 118.
- Anúncios premium / de alta demanda: Os preços podem chegar a € 243.
NK Celje x Olympiacos pela Liga Europa: Tudo o que você precisa saber
Momento de NK Celje e Olympiacos
O NK Celje vive boa fase, com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Em sua partida mais recente, venceu o Radomlje fora de casa por 1 a 2, pela Prva Liga, depois de superar o Sturm Graz por 3 a 2 na Liga Europa. Antes disso, empatou por 2 a 2 com o Salzburg em competição europeia e venceu o Nafta por 4 a 0 no campeonato nacional. Nesses cinco jogos, o Celje marcou 10 gols e sofreu seis.
O Olympiacos está invicto há cinco partidas, com três vitórias e dois empates. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o PAOK Thessaloniki na Super League. Antes disso, empatou por 0 a 0 com o Rennes na Liga Europa. As vitórias anteriores sobre Kifisia, GS Marko e Kalamata mostram a confiança da equipe nas competições nacionais. Nos cinco jogos, o Olympiacos marcou oito gols e sofreu um.
NK Celje x Olympiacos: Histórico recente de confrontos
Não há registros disponíveis de confrontos anteriores entre NK Celje e Olympiacos.