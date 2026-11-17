O NK Celje recebe o Olympiacos na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Stadion Z'dezele, em Celje.

NK Celje e Olympiacos nunca se enfrentaram em uma partida oficial, o que faz deste duelo da fase de liga um confronto europeu inédito para os dois clubes. A equipe eslovena tentará aproveitar o fator casa e o apoio de sua torcida para conquistar um resultado de destaque contra um adversário experiente em competições europeias.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para NK Celje x Olympiacos, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será NK Celje x Olympiacos pela Liga Europa?

NK Celje x Olympiacos será disputado no Stadion Z'dezele, em Celje, na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026.

Liga Europa - Rodada 6 10 de dez. de 2026 - 15:00 Stadion Z'dezele

Como comprar ingressos para NK Celje x Olympiacos pela Liga Europa?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre NK Celje e Olympiacos pela Liga Europa:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial do clube: Os ingressos para a torcida da casa e os setores de entrada geral do Stadion Z'dežele podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de ingressos e pelos canais de atendimento do NK Celje.

Os ingressos para a torcida da casa e os setores de entrada geral do Stadion Z'dežele podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de ingressos e pelos canais de atendimento do NK Celje. Setor oficial da torcida visitante: Torcedores do Olympiacos que desejam assistir à partida podem comprar ingressos da cota oficial disponibilizada pelo sistema de venda do clube, de acordo com as regras da UEFA para torcedores visitantes.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes se esgotarem, muitas vezes é possível encontrar entradas gerais em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Liga Europa quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para NK Celje x Olympiacos pela Liga Europa?

Confira os preços dos ingressos para NK Celje x Olympiacos pela Liga Europa:

1. Canais oficiais dos clubes

Entrada geral / categoria padrão: A partir de aproximadamente € 86.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos vendidos pelos canais oficiais dos clubes se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda básica (atrás dos gols / laterais): Geralmente entre € 105 e € 118 .

Geralmente entre . Anúncios premium / de alta demanda: Os preços podem chegar a € 243.

NK Celje x Olympiacos pela Liga Europa: Tudo o que você precisa saber

Momento de NK Celje e Olympiacos

O NK Celje vive boa fase, com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Em sua partida mais recente, venceu o Radomlje fora de casa por 1 a 2, pela Prva Liga, depois de superar o Sturm Graz por 3 a 2 na Liga Europa. Antes disso, empatou por 2 a 2 com o Salzburg em competição europeia e venceu o Nafta por 4 a 0 no campeonato nacional. Nesses cinco jogos, o Celje marcou 10 gols e sofreu seis.

O Olympiacos está invicto há cinco partidas, com três vitórias e dois empates. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o PAOK Thessaloniki na Super League. Antes disso, empatou por 0 a 0 com o Rennes na Liga Europa. As vitórias anteriores sobre Kifisia, GS Marko e Kalamata mostram a confiança da equipe nas competições nacionais. Nos cinco jogos, o Olympiacos marcou oito gols e sofreu um.

NK Celje x Olympiacos: Histórico recente de confrontos

Não há registros disponíveis de confrontos anteriores entre NK Celje e Olympiacos.