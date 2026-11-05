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Como comprar ingressos para Nice x Troyes: preços da Ligue 1, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Nice enfrenta o Troyes na Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos

O Nice recebe o Troyes no sábado, 28 de novembro de 2026, no Allianz Riviera, em Nice.

O confronto oficial mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2023, quando o Nice venceu fora de casa por 1 a 0 no Stade de l'Aube. Antes dessa vitória apertada, os dois times protagonizaram um duelo emocionante de cinco gols em outubro de 2022, que terminou com triunfo do Nice por 3 a 2 no Allianz Riviera.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Nice x Troyes, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Nice x Troyes pela Ligue 1?

Nice x Troyes será disputado no Allianz Riviera, em Nice, no sábado, 28 de novembro de 2026.

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Campeonato Francês - Rodada 12
Allianz Riviera

Como comprar ingressos para Nice x Troyes pela Ligue 1?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para o próximo confronto entre Nice e Troyes pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

  • Bilheteria oficial do clube: Você pode consultar o site oficial de ingressos do OGC Nice (billetterie.ogcnice.com) para compras diretas, pré-vendas para sócios e ingressos individuais comuns à medida que a data da partida se aproxima.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando as cotas de venda oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Nice x Troyes pela Ligue 1?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo confronto entre Nice e Troyes pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

  • Categorias padrão e superiores: Os preços começam em torno de € 40 nas categorias básicas e aumentam conforme o setor exato das arquibancadas.
  • Categorias intermediárias: Geralmente custam entre € 45 e € 75, dependendo da vista e da proximidade do campo.
  • Categorias premium e de hospitalidade: Custam de aproximadamente € 70 a mais de € 95 por ingresso.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

  • Revenda mais barata: Os preços começam em torno de € 25 a € 35, dependendo da oferta e da demanda.
  • Revenda de faixa intermediária: Os preços geralmente variam entre € 40 e € 80.
  • Revenda premium: Os preços normalmente vão de € 90 a mais de € 150, dependendo da disponibilidade.

Nice x Troyes pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Nice e Troyes

O Nice registrou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos pela Ligue 1. Sua partida mais recente foi uma vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Brest, em 23 de outubro. Nesse período, também venceu o Strasbourg por 2 a 1 e o Lille pelo mesmo placar. A única derrota foi para o Lyon, que venceu por 2 a 1, enquanto uma derrota para o Auxerre no início de setembro completa a sequência de cinco jogos.

O Troyes conquistou apenas uma vitória nos últimos cinco jogos oficiais, com um empate e três derrotas. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Toulouse, em 25 de outubro, depois de uma derrota por 3 a 1 para o Lens e outra por 2 a 0 fora de casa para o Marseille. A única vitória nessa sequência foi um empate por 2 a 2 com o Dijon em um amistoso, e a equipe perdeu por 2 a 0 para o Angers pela Ligue 1 em setembro. O Troyes sofreu gols em cada um dos últimos quatro jogos pela liga.

NCE

NCE - Sequência

LIL
V2-1
STR
V2-1
OL
D2-1
B29
V1-2
REN
V5-2
Gol marcado (sofrido)
12/7
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
TRO

TRO - Sequência

DIO
E2-2
OM
D0-2
RCL
D1-3
TFC
E0-0
LEM
V2-0
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Nice x Troyes: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em abril de 2023, quando o Nice venceu o Troyes fora de casa por 1 a 0 pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Nice soma três vitórias, contra duas do Troyes, sem nenhum empate. O Nice venceu em casa por 3 a 2 em outubro de 2022 e por 1 a 0 em abril de 2022, enquanto o Troyes conquistou vitórias em outubro de 2021 e abril de 2018.

Confrontos

NiceEmpateTroyes
4
0
1
Campeonato Francês
Troyes badge
Troyes
TRO
0
Nice badge
Nice
NCE
1
FJ
Campeonato Francês
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Nice
NCE
3
Troyes badge
Troyes
TRO
2
FJ
Campeonato Francês
Nice badge
Nice
NCE
1
Troyes badge
Troyes
TRO
0
FJ
Campeonato Francês
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Nice badge
Nice
NCE
0
FJ
Campeonato Francês
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Troyes
TRO
0
Nice badge
Nice
NCE
2
FJ
7Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

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