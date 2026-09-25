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Como comprar ingressos para Nice x Strasbourg: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Boa análise sobre o Strasbourg na Ligue 1. Veja como você pode garantir seus ingressos

Boa opção para acompanhar Strasbourg no domingo, 11 de outubro de 2026, no Allianz Riviera, em Nice.

Os encontros entre eles na liga em 2025–26 foram bastante equilibrados, com um empate por 1 a 1 em Nice, em janeiro de 2026, antes de Strasbourg vencer por 3 a 1 no Stade de la Meinau, em abril de 2026. Nice se vingou mais tarde naquele mesmo mês ao derrotar Strasbourg por 2 a 0 fora de casa, nas semifinais da Coupe de France.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Nice x Strasbourg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Nice x Strasbourg pela Ligue 1?

Nice x Strasbourg começa no domingo, 11 de outubro de 2026, no Allianz Riviera, em Nice.

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Campeonato Francês - Rodada 6
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Como comprar ingressos para Nice x Strasbourg pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o jogo da OGC Nice x RC Strasbourg pela Ligue 1 em 11 de outubro de 2026, no Allianz Riviera, você pode seguir estas principais opções de compra:

1. Site oficial de ingressos do OGC Nice

  • O método mais direto é comprar pelo portal oficial de ingressos do OGC Nice. Crie uma conta na plataforma de ingressos do OGC Nice. Selecione a partida contra Strasbourg, escolha seu setor/assento preferido no mapa do estádio Allianz Riviera e conclua o pagamento online.

2. Setor oficial da torcida visitante (para torcedores do Strasbourg)

  • Se você torce pelo Strasbourg e quer se sentar no setor visitante, os ingressos normalmente são gerenciados diretamente pela plataforma oficial de ingressos do RC Strasbourg ou por cotas oficiais de torcidas.

Quanto custam os ingressos para Nice x Strasbourg pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para o jogo da OGC Nice x RC Strasbourg pela Ligue 1, no Allianz Riviera, variam de acordo com as categorias de assento e as plataformas de compra:

1. Ingressos diretos / padrão (canal oficial)

  • Entrada geral: Os assentos padrão para jogos comuns da Ligue 1 normalmente variam de € 10 a € 50, dependendo da localização, como atrás do gol ou nas arquibancadas centrais principais.

Nice x Strasbourg pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Nice x Strasbourg

Nice somou uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com Le Mans na Ligue 1, após uma derrota por 3 a 0 para o Paris FC. Ao longo desses cinco jogos, Nice marcou dois gols e sofreu quatro, refletindo suas dificuldades na frente do gol. Três empates consecutivos no início dessa sequência destacam uma equipe que tem encontrado dificuldades para alcançar consistência.

Strasbourg tem sido muito mais produtivo, com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma convincente vitória por 6 a 2 fora de casa sobre o Troyes na Ligue 1, e o time também venceu o Lens por 2 a 1 em seu jogo anterior pela liga. O time de Oliveira marcou 10 gols nesses cinco jogos, embora a derrota por 4 a 0 para o Marseille mostre que pode ser vulnerável ao enfrentar adversários de topo.

NCE

NCE - Sequência

FCL
E0-0
PAR
D3-0
LEM
E1-1
AJA
D1-0
LIL
V2-1
Gol marcado (sofrido)
3/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
STR

STR - Sequência

OM
D4-0
RCL
V2-1
TRO
V2-6
ASM
E1-1
PAR
D2-1
Gol marcado (sofrido)
10/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Nice x Strasbourg: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu na Coupe de France, em abril de 2026, quando Nice venceu Strasbourg por 2 a 0 fora de casa. Antes disso, Strasbourg derrotou Nice por 3 a 1 em casa, em uma partida da Ligue 1, em abril de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, Nice venceu dois, com dois empates e uma vitória do Strasbourg, e as equipes marcaram 13 gols somados nesses encontros.

Confrontos

NiceEmpateStrasbourg
2
2
1
Copa da França
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
Nice badge
Nice
NCE
2
FJ
Campeonato Francês
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
3
Nice badge
Nice
NCE
1
FJ
Campeonato Francês
Nice badge
Nice
NCE
1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
FJ
Campeonato Francês
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
Nice badge
Nice
NCE
2
FJ
Campeonato Francês
Nice badge
Nice
NCE
2
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
FJ
8Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
MônacoMônacoASM
541083+513
V
E
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
E
V
E
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
E
V
V
E
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
E
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
E
6
PSGPSGPSG
522187+18
V
V
D
E
E
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
E
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
E
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
E
E
D
E
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
E
E
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
E
V
D
E
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
E
D
E
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
E
D
E
15
LensLensRCL
51139904
D
E
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
E
17
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
E
D
E
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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