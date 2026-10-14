O Nice recebe o Rennes no sábado, 31 de outubro de 2026, no Allianz Riviera, em Nice.

No confronto mais recente entre as equipes pela liga, em 8 de março de 2026, o Rennes conquistou uma vitória contundente por 4 a 0 fora de casa nesse mesmo estádio, o que lhe dá uma vantagem psicológica nos duelos recentes. Nos últimos cinco confrontos entre as equipes em competições oficiais, o Rennes leva uma ligeira vantagem, com três vitórias contra duas do Nice.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Nice x Rennes, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Nice x Rennes pela Ligue 1?

Nice x Rennes começa no sábado, 31 de outubro de 2026, no Allianz Riviera, em Nice.

Campeonato Francês - Rodada 9 31 de out. de 2026 - 12:15 Allianz Riviera

Como comprar ingressos para Nice x Rennes pela Ligue 1?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para o próximo jogo da Ligue 1 entre OGC Nice e Stade Rennais:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheteria oficial do OGC Nice: Comprar diretamente pelo site oficial do clube é a maneira mais segura e direta de conseguir ingressos pelo preço original para os setores da torcida da casa no Allianz Riviera.

Site oficial do Stade Rennais: Para os torcedores visitantes, o Rennes ocasionalmente disponibiliza e vende ingressos para o setor visitante por meio de seu próprio portal oficial de ingressos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Ticombo . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Nice x Rennes pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para OGC Nice x Stade Rennais (Rennes) pela Ligue 1 geralmente variam conforme o setor e o local de compra:

1. Canais oficiais dos clubes

Os assentos comuns no anel superior ou atrás dos gols geralmente custam a partir de cerca de 20 euros a 25 euros .

Os assentos na arquibancada central e na categoria 1 geralmente custam de 45 euros a 90 euros ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais dos clubes, plataformas de revenda como a Ticomboanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

As entradas mais simples geralmente custam a partir de cerca de 30 euros a 40 euros .

Assentos com vista privilegiada ou de alta procura podem custar significativamente mais, dependendo da disponibilidade.

Nice x Rennes pela Ligue 1: Tudo o que você precisa saber

Momento de Nice e Rennes

O Nice somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Ligue 1. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Lille em 20 de setembro, após uma derrota por 1 a 0 para o Auxerre. Antes disso, o Nice perdeu por 3 a 0 para o Paris FC e empatou em 1 a 1 com o Le Mans. Um empate por 0 a 0 com o Lorient completa a sequência de cinco partidas.

O Rennes venceu três, empatou um e perdeu um dos últimos cinco jogos em todas as competições. Em sua partida mais recente, perdeu por 4 a 0 para o Lyon pela Ligue 1 em 19 de setembro, mas, antes disso, venceu o Marseille por 1 a 0 e o Angers por 2 a 1 na liga. Um empate por 0 a 0 com o Sturm Graz pela Liga Europa e uma vitória por 3 a 2 sobre o Le Mans completam uma sequência que mostra que o Rennes é capaz de obter resultados contra adversários fortes.

Nice x Rennes: Retrospecto recente

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 8 de março de 2026, quando o Rennes venceu por 4 a 0 no Allianz Riviera, pela Ligue 1. Nos últimos cinco duelos, o Rennes soma três vitórias contra duas do Nice, com 16 gols marcados pelas equipes nesses confrontos. A única vitória do Nice nessa sequência veio em janeiro de 2025, por 3 a 2 em casa, enquanto o Rennes também venceu por 2 a 0 em casa em outubro de 2025.