Como comprar ingressos para Nice x Paris Saint-Germain: preços da Ligue 1, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Nice recebe o Paris Saint-Germain no sábado, 21 de novembro de 2026, no Allianz Riviera, em Nice.
No confronto mais recente entre as equipes pelo campeonato, em março de 2026, o Paris Saint-Germain dominou e venceu por 4 a 0 fora de casa, em Nice. Enquanto os dois clubes se preparam para o próximo duelo, o Nice tentará mudar o rumo dos confrontos recentes e se recuperar diante da atual potência do futebol francês.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Nice x Paris Saint-Germain, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é Nice x Paris Saint-Germain pela Ligue 1?
Nice x Paris Saint-Germain será no Allianz Riviera, em Nice, no sábado, 21 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Nice x Paris Saint-Germain pela Ligue 1?
Estas são as principais opções para comprar ingressos para o próximo jogo da Ligue 1 entre OGC Nice e Paris Saint-Germain no Allianz Riviera:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial de ingressos: A opção mais direta e segura é consultar os sites oficiais do OGC Nice ou do Paris Saint-Germain, nos quais os ingressos para torcedores mandantes e visitantes são disponibilizados conforme a oferta e as categorias de sócios.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando as cotas iniciais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Nice x Paris Saint-Germain pela Ligue 1?
Veja os preços e as opções de ingressos para o próximo jogo da Ligue 1 entre OGC Nice e Paris Saint-Germain no Allianz Riviera:
1. Canais oficiais dos clubes
- Assentos de categoria padrão: Os ingressos pelo preço oficial, comprados diretamente pelo OGC Nice, geralmente começam em torno de € 25 a € 40 para setores superiores ou atrás dos gols, com valores mais altos em jogos de destaque contra adversários de ponta como o PSG.
- Tribuna central e assentos nas laterais: Os assentos premium nos setores inferiores e intermediários ao longo da linha lateral geralmente custam entre € 70 e € 150 na venda oficial do clube, dependendo do nível e do bloco.
- Pacotes VIP e de hospitalidade: As experiências VIP oficiais do clube para o dia do jogo, que incluem assentos acolchoados, acesso a lounge e serviço de alimentação, custam de € 250 a mais de € 500 por pessoa.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:
- Setor superior / opção econômica: Preços a partir de cerca de € 90 a € 100.
- Setor inferior padrão: Os assentos comuns nas laterais e nos setores inferiores geralmente custam, em média, entre € 115 e € 160.
- Assentos premium e para grupos: Frequentemente anunciados por valores entre € 180 e mais de € 300, dependendo da disponibilidade exata e da procura pelo setor.
Nice x Paris Saint-Germain pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Momento de Nice e Paris Saint-Germain
O Nice tem oscilado nos últimos cinco jogos pela Ligue 1, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 em casa para o Lyon, e a equipe também perdeu por 1 a 0 fora de casa para o Auxerre nessa sequência. As duas vitórias, contra Strasbourg e Lille, vieram pelo placar de 2 a 1, o que sugere uma equipe capaz de conquistar resultados em jogos difíceis, mas sujeita a perder pontos contra rivais diretos.
O PSG chega em grande fase, com vitórias nos cinco jogos mais recentes pela Ligue 1 e pela Champions League. Seu último resultado no campeonato nacional foi uma vitória por 3 a 1 fora de casa contra o Strasbourg, entre triunfos europeus sobre Manchester City e Barcelona. Nessas cinco partidas, o PSG marcou 13 gols e sofreu sete. A vitória por 4 a 2 sobre o Barcelona foi o resultado mais recente e o que mais chamou a atenção nessa sequência.
Nice x Paris Saint-Germain: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre os clubes foi em março de 2026, quando o PSG venceu por 4 a 0 no Allianz Riviera, o mesmo estádio que receberá esta partida. Nos últimos cinco confrontos diretos pela Ligue 1, o PSG leva clara vantagem, com três vitórias contra uma do Nice, além de um empate. O PSG marcou 10 gols nessas cinco partidas, enquanto o Nice fez cinco.