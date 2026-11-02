Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Campeonato Francês
team-logoNice
Allianz Riviera
team-logoPSG
Book Nice vs Paris Saint-Germain Tickets
GOAL-e
Com a ajuda da

Como comprar ingressos para Nice x Paris Saint-Germain: preços da Ligue 1, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Nice
PSG
Campeonato Francês

Nice enfrenta o Paris Saint-Germain na Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos

O Nice recebe o Paris Saint-Germain no sábado, 21 de novembro de 2026, no Allianz Riviera, em Nice.

No confronto mais recente entre as equipes pelo campeonato, em março de 2026, o Paris Saint-Germain dominou e venceu por 4 a 0 fora de casa, em Nice. Enquanto os dois clubes se preparam para o próximo duelo, o Nice tentará mudar o rumo dos confrontos recentes e se recuperar diante da atual potência do futebol francês.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Nice x Paris Saint-Germain, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Nice x Paris Saint-Germain pela Ligue 1?

Nice x Paris Saint-Germain será no Allianz Riviera, em Nice, no sábado, 21 de novembro de 2026.

crest
Campeonato Francês - Rodada 11
Allianz Riviera

Como comprar ingressos para Nice x Paris Saint-Germain pela Ligue 1?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para o próximo jogo da Ligue 1 entre OGC Nice e Paris Saint-Germain no Allianz Riviera:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos: A opção mais direta e segura é consultar os sites oficiais do OGC Nice ou do Paris Saint-Germain, nos quais os ingressos para torcedores mandantes e visitantes são disponibilizados conforme a oferta e as categorias de sócios.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Nice x Paris Saint-Germain pela Ligue 1?

Veja os preços e as opções de ingressos para o próximo jogo da Ligue 1 entre OGC Nice e Paris Saint-Germain no Allianz Riviera:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Assentos de categoria padrão: Os ingressos pelo preço oficial, comprados diretamente pelo OGC Nice, geralmente começam em torno de € 25 a € 40 para setores superiores ou atrás dos gols, com valores mais altos em jogos de destaque contra adversários de ponta como o PSG.
  • Tribuna central e assentos nas laterais: Os assentos premium nos setores inferiores e intermediários ao longo da linha lateral geralmente custam entre € 70 e € 150 na venda oficial do clube, dependendo do nível e do bloco.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: As experiências VIP oficiais do clube para o dia do jogo, que incluem assentos acolchoados, acesso a lounge e serviço de alimentação, custam de € 250 a mais de € 500 por pessoa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

  • Setor superior / opção econômica: Preços a partir de cerca de € 90 a € 100.
  • Setor inferior padrão: Os assentos comuns nas laterais e nos setores inferiores geralmente custam, em média, entre € 115 e € 160.
  • Assentos premium e para grupos: Frequentemente anunciados por valores entre € 180 e mais de € 300, dependendo da disponibilidade exata e da procura pelo setor.

Nice x Paris Saint-Germain pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Nice e Paris Saint-Germain

O Nice tem oscilado nos últimos cinco jogos pela Ligue 1, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 em casa para o Lyon, e a equipe também perdeu por 1 a 0 fora de casa para o Auxerre nessa sequência. As duas vitórias, contra Strasbourg e Lille, vieram pelo placar de 2 a 1, o que sugere uma equipe capaz de conquistar resultados em jogos difíceis, mas sujeita a perder pontos contra rivais diretos.

O PSG chega em grande fase, com vitórias nos cinco jogos mais recentes pela Ligue 1 e pela Champions League. Seu último resultado no campeonato nacional foi uma vitória por 3 a 1 fora de casa contra o Strasbourg, entre triunfos europeus sobre Manchester City e Barcelona. Nessas cinco partidas, o PSG marcou 13 gols e sofreu sete. A vitória por 4 a 2 sobre o Barcelona foi o resultado mais recente e o que mais chamou a atenção nessa sequência.

NCE

NCE - Sequência

LIL
V2-1
STR
V2-1
OL
D2-1
B29
V1-2
REN
V5-2
Gol marcado (sofrido)
12/7
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
PSG

PSG - Sequência

MCI
V2-4
STR
V1-3
BAR
V4-2
OL
V2-0
LEH
V1-5
Gol marcado (sofrido)
18/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Nice x Paris Saint-Germain: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre os clubes foi em março de 2026, quando o PSG venceu por 4 a 0 no Allianz Riviera, o mesmo estádio que receberá esta partida. Nos últimos cinco confrontos diretos pela Ligue 1, o PSG leva clara vantagem, com três vitórias contra uma do Nice, além de um empate. O PSG marcou 10 gols nessas cinco partidas, enquanto o Nice fez cinco.

Confrontos

NiceEmpatePSG
1
1
3
Campeonato Francês
Nice badge
Nice
NCE
0
PSG badge
PSG
PSG
4
FJ
Campeonato Francês
PSG badge
PSG
PSG
1
Nice badge
Nice
NCE
0
FJ
Campeonato Francês
PSG badge
PSG
PSG
1
Nice badge
Nice
NCE
3
FJ
Campeonato Francês
Nice badge
Nice
NCE
1
PSG badge
PSG
PSG
1
FJ
Campeonato Francês
Nice badge
Nice
NCE
1
PSG badge
PSG
PSG
2
FJ
5Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google