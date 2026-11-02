Como comprar ingressos para Nice x Paris Saint-Germain: preços da Ligue 1, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Nice recebe o Paris Saint-Germain no sábado, 21 de novembro de 2026, no Allianz Riviera, em Nice.

No confronto mais recente entre as equipes pelo campeonato, em março de 2026, o Paris Saint-Germain dominou e venceu por 4 a 0 fora de casa, em Nice. Enquanto os dois clubes se preparam para o próximo duelo, o Nice tentará mudar o rumo dos confrontos recentes e se recuperar diante da atual potência do futebol francês.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Nice x Paris Saint-Germain, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Nice x Paris Saint-Germain pela Ligue 1?

Nice x Paris Saint-Germain será no Allianz Riviera, em Nice, no sábado, 21 de novembro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 11:15 Allianz Riviera

Como comprar ingressos para Nice x Paris Saint-Germain pela Ligue 1?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para o próximo jogo da Ligue 1 entre OGC Nice e Paris Saint-Germain no Allianz Riviera:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos: A opção mais direta e segura é consultar os sites oficiais do OGC Nice ou do Paris Saint-Germain, nos quais os ingressos para torcedores mandantes e visitantes são disponibilizados conforme a oferta e as categorias de sócios.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Nice x Paris Saint-Germain pela Ligue 1?

Veja os preços e as opções de ingressos para o próximo jogo da Ligue 1 entre OGC Nice e Paris Saint-Germain no Allianz Riviera:

1. Canais oficiais dos clubes

Assentos de categoria padrão: Os ingressos pelo preço oficial, comprados diretamente pelo OGC Nice, geralmente começam em torno de € 25 a € 40 para setores superiores ou atrás dos gols, com valores mais altos em jogos de destaque contra adversários de ponta como o PSG.

Os ingressos pelo preço oficial, comprados diretamente pelo OGC Nice, geralmente começam em torno de para setores superiores ou atrás dos gols, com valores mais altos em jogos de destaque contra adversários de ponta como o PSG. Tribuna central e assentos nas laterais: Os assentos premium nos setores inferiores e intermediários ao longo da linha lateral geralmente custam entre € 70 e € 150 na venda oficial do clube, dependendo do nível e do bloco.

Os assentos premium nos setores inferiores e intermediários ao longo da linha lateral geralmente custam entre na venda oficial do clube, dependendo do nível e do bloco. Pacotes VIP e de hospitalidade: As experiências VIP oficiais do clube para o dia do jogo, que incluem assentos acolchoados, acesso a lounge e serviço de alimentação, custam de € 250 a mais de € 500 por pessoa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

Setor superior / opção econômica: Preços a partir de cerca de € 90 a € 100 .

Preços a partir de cerca de . Setor inferior padrão: Os assentos comuns nas laterais e nos setores inferiores geralmente custam, em média, entre € 115 e € 160 .

Os assentos comuns nas laterais e nos setores inferiores geralmente custam, em média, entre . Assentos premium e para grupos: Frequentemente anunciados por valores entre € 180 e mais de € 300, dependendo da disponibilidade exata e da procura pelo setor.

Nice x Paris Saint-Germain pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Nice e Paris Saint-Germain

O Nice tem oscilado nos últimos cinco jogos pela Ligue 1, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 em casa para o Lyon, e a equipe também perdeu por 1 a 0 fora de casa para o Auxerre nessa sequência. As duas vitórias, contra Strasbourg e Lille, vieram pelo placar de 2 a 1, o que sugere uma equipe capaz de conquistar resultados em jogos difíceis, mas sujeita a perder pontos contra rivais diretos.

O PSG chega em grande fase, com vitórias nos cinco jogos mais recentes pela Ligue 1 e pela Champions League. Seu último resultado no campeonato nacional foi uma vitória por 3 a 1 fora de casa contra o Strasbourg, entre triunfos europeus sobre Manchester City e Barcelona. Nessas cinco partidas, o PSG marcou 13 gols e sofreu sete. A vitória por 4 a 2 sobre o Barcelona foi o resultado mais recente e o que mais chamou a atenção nessa sequência.

Nice x Paris Saint-Germain: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre os clubes foi em março de 2026, quando o PSG venceu por 4 a 0 no Allianz Riviera, o mesmo estádio que receberá esta partida. Nos últimos cinco confrontos diretos pela Ligue 1, o PSG leva clara vantagem, com três vitórias contra uma do Nice, além de um empate. O PSG marcou 10 gols nessas cinco partidas, enquanto o Nice fez cinco.