O Nice recebe o Lens no sábado, 12 de dezembro de 2026, no Allianz Riviera, em Nice.
O RC Lens levou a melhor no confronto decisivo mais recente entre as equipes, ao vencer o Nice por 3 a 1 no Stade de France, na final da Copa da França de maio de 2026. Antes daquela derrota na decisão, o último encontro entre eles pela Ligue 1 no Allianz Riviera, em maio de 2026, terminou em um disputado empate por 1 a 1. Na mesma temporada 2025/26, o Lens havia vencido em casa por 2 a 0.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Nice x Lens, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o jogo entre Nice e Lens pela Ligue 1?
Nice x Lens acontece no sábado, 12 de dezembro de 2026, no Allianz Riviera, em Nice.
Como comprar ingressos para Nice x Lens pela Ligue 1?
Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para Nice x Lens pela Ligue 1:
1. Canais oficiais dos clubes
- Plataforma oficial de ingressos do OGC Nice: Comprar diretamente pelo site oficial do OGC Nice (
ogcnice.com) é a opção mais segura e confiável, especialmente para quem procura ingressos comuns para os setores da torcida da casa no Allianz Riviera.
- Plataforma oficial de ingressos do RC Lens: Se você torce para o visitante ou procura acesso ao setor da torcida visitante, a melhor opção é consultar o site oficial do RC Lens (
rclens.fr) para verificar a cota de ingressos destinada aos visitantes e os pacotes de viagem.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando as cotas de venda inicial se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Nice x Lens pela Ligue 1?
Confira os preços estimados dos ingressos para Nice x Lens pela Ligue 1:
1. Canais oficiais dos clubes
- Atrás do gol / cantos superiores (Virage Supérieur & Populaire): € 15 a € 25.
- Atrás do gol / cantos inferiores (Virage Intermédiaire): € 25 a € 40.
- Parte superior das laterais / arquibancadas laterais (Ray Upper & Garibaldi Upper): € 35 a € 60.
- Arquibancadas laterais principais / parte central inferior (Garibaldi Inférieur & Ray Central): € 60 a € 110.
- Setor visitante oficial (cota para torcedores do RC Lens): € 10 a € 15.
- Pacotes oficiais VIP e de hospitalidade premium do clube: € 120 a mais de € 300.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Assentos atrás do gol (revenda para Virage / Populaire): € 35 a € 55.
- Assentos nos cantos e no nível intermediário (Virage Intermédiaire / setores de canto): € 45 a € 75.
- Assentos nas laterais (arquibancadas leste e oeste): € 75 a € 145.
- Parte inferior da arquibancada principal / assentos centrais privilegiados (Garibaldi / West Lower): € 130 a mais de € 205.
Nice x Lens pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Momento de Nice e Lens
O Nice venceu quatro e perdeu um de seus últimos cinco jogos, com a única derrota diante do Lyon. Na partida mais recente, venceu o Angers fora de casa por 2 a 0 pela Ligue 1. Também bateu o Rennes por 5 a 2 nessa sequência. Nos cinco jogos, o Nice marcou 11 gols e sofreu sete, com três vitórias consecutivas nas partidas mais recentes pelo campeonato.
O Lens venceu um e perdeu quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Marseille pela Ligue 1. Nessa sequência, também perdeu por 9 a 1 para o Como na Champions League. A única vitória foi por 2 a 1 sobre o Paris FC, pela Ligue 1. Nos cinco jogos, o Lens marcou oito gols e sofreu 15.
Nice x Lens: histórico recente de confrontos
O encontro mais recente entre as equipes foi pela Copa da França, em 22 de maio de 2026, quando o Lens venceu em casa por 3 a 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Nice venceu duas vezes, o Lens venceu duas e houve um empate. As equipes empataram por 1 a 1 no encontro mais recente pela Ligue 1 em Nice, em maio de 2026.