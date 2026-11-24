O Newcastle United recebe o Sunderland no domingo, 6 de dezembro de 2026, no St James' Park, em Newcastle upon Tyne.

No encontro mais recente entre os times pela Premier League, em 22 de março de 2026, o Sunderland conquistou uma vitória dramática por 2 a 1 fora de casa, no St James' Park. O resultado ampliou a recente vantagem do Sunderland no confronto, após a vitória apertada por 1 a 0 sobre o Newcastle no início da temporada 2025–26.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Newcastle United x Sunderland, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Newcastle United x Sunderland pela Premier League?

Newcastle United x Sunderland acontece no domingo, 6 de dezembro de 2026, no St James' Park, em Newcastle upon Tyne.

Premier League - Rodada 14 6 de dez. de 2026 - 09:00 St James' Park

Como comprar ingressos para Newcastle United x Sunderland pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Leeds United e Ipswich Town pela Premier League, você pode conferir as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos: Os ingressos são distribuídos principalmente pelo portal oficial do Newcastle United para a torcida mandante e pelos canais oficiais do Sunderland AFC para a torcida visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Premier League quando as cotas da venda inicial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Newcastle United x Sunderland pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Newcastle United e Sunderland pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Costumam variar de cerca de £45 a £85 .

Costumam variar de cerca de . Pacotes oficiais de hospitalidade: Geralmente partem de valores entre £200 e £400 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial dos clubes estiverem esgotados, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos comuns: geralmente partem de cerca de £150 a £280 .

geralmente partem de cerca de . Assentos nas laterais ou no anel superior: Geralmente variam entre £325 e £545.

Newcastle United x Sunderland pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Newcastle United e Sunderland

O Newcastle venceu uma, não empatou nenhuma e perdeu quatro de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 1 a 0 em casa para o Everton, pela Premier League, após um revés por 3 a 1 diante do mesmo adversário pela Copa da Liga Inglesa. O único resultado positivo nessa sequência foi a vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Crystal Palace. Nas cinco partidas, o Newcastle marcou apenas quatro gols e sofreu sete. As derrotas consecutivas evidenciam a dificuldade do time para manter a regularidade tanto no ataque quanto na defesa.

O Sunderland venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Dinamo Zagreb na Liga Europa, após perder por 3 a 1 para o Coventry City fora de casa pela Premier League. A vitória por 3 a 2 sobre o Brentford, pela Copa da Liga Inglesa, foi a única nessa sequência. O Sunderland marcou seis gols e sofreu oito nessas cinco partidas, e o empate sem gols com o Leeds United foi a única vez em que não sofreu gols.

Newcastle United x Sunderland: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os times aconteceu pela Premier League em 22 de março de 2026, quando o Sunderland venceu por 2 a 1 no St James' Park. Antes disso, o Sunderland havia derrotado o Newcastle por 1 a 0 em casa, em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Sunderland tem o melhor retrospecto recente, com duas vitórias contra uma do Newcastle e um empate. Essa série também inclui uma vitória do Newcastle por 3 a 0 em uma partida da Copa da Inglaterra, em janeiro de 2024.