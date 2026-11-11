O Newcastle United recebe o Sunderland no domingo, 6 de Desember de 2026, no St James' Park, em Newcastle upon Tyne.

No confronto mais recente entre as equipes pela Premier League, em 22 de março de 2026, o Sunderland conquistou uma vitória emocionante por 2-1 fora de casa, no St James' Park. O resultado ampliou a vantagem recente do Sunderland nesse duelo, após a vitória apertada por 1-0 sobre o Newcastle no início da temporada 2025–26.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Newcastle United x Sunderland, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Newcastle United e Sunderland pela Premier League?

Newcastle United x Sunderland será disputado no St James' Park, em Newcastle upon Tyne, no domingo, 6 de Desember de 2026.

Premier League - Rodada 14 6 de dez. de 2026 - 09:00 St James' Park

Como comprar ingressos para Newcastle United x Sunderland pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Leeds United e Ipswich Town pela Premier League, você pode consultar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Os ingressos são distribuídos principalmente pelo portal oficial de vendas do Newcastle United para os torcedores da casa e pelos canais oficiais do Sunderland AFC para os visitantes.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Newcastle United x Sunderland pela Premier League?

Veja os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Newcastle United e Sunderland pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Geralmente custam cerca de £ 45 a £ 85 .

Geralmente custam cerca de . Pacotes oficiais de hospitalidade: Em geral, começam na faixa de £ 200 a mais de £ 400.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos comuns: geralmente começam em torno de £ 150 a £ 280 .

geralmente começam em torno de . Assentos nas laterais ou no anel superior: Em geral, custam entre £ 325 e £ 545.

Newcastle United x Sunderland pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Newcastle United e Sunderland

O Newcastle venceu uma, não empatou nenhuma e perdeu quatro das últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 0-1 em casa para o Everton, pela Premier League, após uma derrota por 3-1 para o mesmo adversário na Copa da Liga Inglesa. A única vitória nessa sequência foi por 0-2 fora de casa contra o Crystal Palace. Nessas cinco partidas, o Newcastle marcou apenas quatro gols e sofreu sete. As derrotas consecutivas evidenciam as dificuldades da equipe para manter a regularidade tanto no ataque quanto na defesa.

O Sunderland venceu uma, empatou duas e perdeu duas das últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 0-2 para o Dinamo Zagreb na Liga Europa, após perder por 3-1 para o Coventry City na Premier League. A vitória por 3-2 sobre o Brentford na Copa da Liga Inglesa foi a única da equipe nessa sequência. O Sunderland marcou seis gols e sofreu oito nessas cinco partidas. O empate sem gols com o Leeds United foi o único jogo em que a equipe não sofreu gols.

Newcastle United x Sunderland: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu pela Premier League, em 22 de março de 2026, quando o Sunderland venceu por 1-2 no St James' Park. Antes disso, o Sunderland havia derrotado o Newcastle por 1-0 em casa, em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Sunderland leva vantagem no retrospecto recente, com duas vitórias contra uma do Newcastle, além de um empate. A série também inclui uma vitória do Newcastle por 0-3 em uma partida da Copa da Inglaterra, em janeiro de 2024.