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Como comprar ingressos para Newcastle United x Manchester United: preços para o jogo da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Newcastle
Manchester United
Premier League

Newcastle United enfrenta o Manchester United pela Premier League. Veja como garantir seus ingressos.

O Newcastle United recebe o Manchester United na quarta-feira, 2 de dezembro de 2026, no St James' Park, em Newcastle upon Tyne.

No encontro mais recente entre os clubes pela liga, em março de 2026, o Newcastle conquistou uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Manchester United em casa. Antes desse confronto, o Manchester United havia vencido por 1 a 0 no Old Trafford, em dezembro de 2025.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para comprar ingressos para Newcastle United x Manchester United, incluindo onde encontrá-los e quanto custam.

Quando começa Newcastle United x Manchester United pela Premier League?

Newcastle United x Manchester United acontece no St James' Park, em Newcastle upon Tyne, na quarta-feira, 2 de dezembro de 2026.

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Premier League - Rodada 13
St James' Park

Como comprar ingressos para Newcastle United x Manchester United pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Newcastle United e Manchester United pela Premier League, você pode consultar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial dos clubes: Compre diretamente nos portais oficiais de ingressos do Newcastle United ou do Manchester United, geralmente disponíveis primeiro para sócios e titulares de carnês de temporada.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Newcastle United x Manchester United pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para Newcastle United x Manchester United pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos comuns para adultos: Geralmente custam de £ 45 a £ 80.
  • Ingressos com desconto e para menores: Geralmente começam em torno de £ 20 a £ 35.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Revenda de ingressos comuns: Preços a partir de £ 100 a £ 150 para lugares no anel superior.
  • Assentos premium e nas laterais do campo: Custam de £ 200 a mais de £ 400.

Newcastle United x Manchester United pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Newcastle United e Manchester United

O Newcastle venceu duas, perdeu duas e empatou uma de suas últimas cinco partidas pela Premier League, com sete gols marcados e sete sofridos nesse período. Seu jogo mais recente foi uma vitória por 2 a 0 fora de casa contra o Crystal Palace. Antes disso, também venceu o Hull City por 2 a 1. As derrotas consecutivas para Leeds United e Aston Villa representaram uma queda de rendimento, mas a equipe de Jaissle reagiu com um resultado positivo.

O Manchester United perdeu três e empatou duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições, sem conseguir vencer nenhuma delas. Seu resultado mais recente foi a derrota por 3 a 0 em casa para o Bournemouth. A equipe também perdeu por 4 a 1 para o Como na Champions League e por 2 a 0 para o Atlético de Madrid, além de empatar seus dois jogos pela Premier League contra Leeds United e Tottenham. O United marcou apenas dois gols nessas cinco partidas e sofreu dez.

NEW

NEW - Sequência

AVL
D0-1
CRY
V0-2
EVE
D3-1
EVE
D0-1
FUL
E1-1
Gol marcado (sofrido)
4/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
MUN

MUN - Sequência

COM
D4-1
BOU
D0-3
CHE
D2-0
ROM
V3-2
AVL
E4-4
Gol marcado (sofrido)
8/15
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Newcastle United x Manchester United: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, quando o Newcastle venceu por 2 a 1 no St James' Park. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Newcastle venceu dois, o Manchester United venceu dois e uma partida terminou empatada. O Newcastle marcou dez gols nesses cinco jogos, enquanto o Manchester United marcou nove, o que mostra o equilíbrio recente do confronto.

Confrontos

NewcastleEmpateManchester United
3
0
2
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Newcastle badge
Newcastle
NEW
0
FJ
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
4
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
FJ
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
FJ
10Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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