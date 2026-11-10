Como comprar ingressos para Newcastle United x Manchester United: preços para o jogo da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Newcastle United recebe o Manchester United na quarta-feira, 2 de dezembro de 2026, no St James' Park, em Newcastle upon Tyne.
No encontro mais recente entre os clubes pela liga, em março de 2026, o Newcastle conquistou uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Manchester United em casa. Antes desse confronto, o Manchester United havia vencido por 1 a 0 no Old Trafford, em dezembro de 2025.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para comprar ingressos para Newcastle United x Manchester United, incluindo onde encontrá-los e quanto custam.
Quando começa Newcastle United x Manchester United pela Premier League?
Newcastle United x Manchester United acontece no St James' Park, em Newcastle upon Tyne, na quarta-feira, 2 de dezembro de 2026.
Como comprar ingressos para Newcastle United x Manchester United pela Premier League?
Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Newcastle United e Manchester United pela Premier League, você pode consultar as seguintes opções:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial dos clubes: Compre diretamente nos portais oficiais de ingressos do Newcastle United ou do Manchester United, geralmente disponíveis primeiro para sócios e titulares de carnês de temporada.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando os lotes iniciais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Newcastle United x Manchester United pela Premier League?
Confira os preços dos ingressos para Newcastle United x Manchester United pela Premier League:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingressos comuns para adultos: Geralmente custam de £ 45 a £ 80.
- Ingressos com desconto e para menores: Geralmente começam em torno de £ 20 a £ 35.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Revenda de ingressos comuns: Preços a partir de £ 100 a £ 150 para lugares no anel superior.
- Assentos premium e nas laterais do campo: Custam de £ 200 a mais de £ 400.
Newcastle United x Manchester United pela Premier League: tudo o que você precisa saber
Momento de Newcastle United e Manchester United
O Newcastle venceu duas, perdeu duas e empatou uma de suas últimas cinco partidas pela Premier League, com sete gols marcados e sete sofridos nesse período. Seu jogo mais recente foi uma vitória por 2 a 0 fora de casa contra o Crystal Palace. Antes disso, também venceu o Hull City por 2 a 1. As derrotas consecutivas para Leeds United e Aston Villa representaram uma queda de rendimento, mas a equipe de Jaissle reagiu com um resultado positivo.
O Manchester United perdeu três e empatou duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições, sem conseguir vencer nenhuma delas. Seu resultado mais recente foi a derrota por 3 a 0 em casa para o Bournemouth. A equipe também perdeu por 4 a 1 para o Como na Champions League e por 2 a 0 para o Atlético de Madrid, além de empatar seus dois jogos pela Premier League contra Leeds United e Tottenham. O United marcou apenas dois gols nessas cinco partidas e sofreu dez.
Newcastle United x Manchester United: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, quando o Newcastle venceu por 2 a 1 no St James' Park. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Newcastle venceu dois, o Manchester United venceu dois e uma partida terminou empatada. O Newcastle marcou dez gols nesses cinco jogos, enquanto o Manchester United marcou nove, o que mostra o equilíbrio recente do confronto.