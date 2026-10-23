Como comprar ingressos para Newcastle United x Everton: preços para o jogo da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

No encontro mais recente entre as equipes pela Premier League, em fevereiro de 2026, o Everton venceu fora de casa por 3 a 2, em uma partida emocionante no St. James' Park. Os dois times também se enfrentaram em agosto de 2026, em um amistoso de pré-temporada no qual o Everton venceu por 3 a 2, com gols de Thierno Barry, Iliman Ndiaye e Tyrique George.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Newcastle United x Everton, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Newcastle United x Everton pela Premier League?
Newcastle United x Everton acontece no St James' Park, em Newcastle upon Tyne, na segunda-feira, 2 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Aston Villa x Fulham pela Premier League?
Há diferentes formas de conseguir ingressos para um jogo entre Aston Villa e Fulham pela Premier League, principalmente pelos canais oficiais dos clubes, dependendo de a partida ser disputada no Villa Park ou no Craven Cottage:
- Programas de sócios dos clubes e vendas prioritárias: Tanto o Aston Villa quanto o Fulham disponibilizam ingressos primeiro aos titulares de planos de temporada e, depois, aos sócios oficiais dos clubes, conforme os períodos de prioridade ou o histórico de compras. A venda ao público em geral é rara em jogos da Premier League com alta procura, a menos que sobrem ingressos para uma nova leva de vendas.
- Bilheteria por telefone e presencial: Em geral, os ingressos podem ser comprados por telefone, pelos canais das bilheterias dos respectivos clubes, ou diretamente nas bilheterias dos estádios, durante o horário habitual de funcionamento nos dias úteis.
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda, como a StubHub.
Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Fulham pela Premier League?
Os preços dos ingressos para um jogo entre Aston Villa e Fulham pela Premier League variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes, pelo valor de face, ou no mercado de revenda.
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingresso comum para adultos: Geralmente custa de aproximadamente £ 45 a £ 95 por ingresso.
- Ingressos com desconto (idosos e jovens adultos): Os ingressos com desconto para idosos (acima de 66 anos) e jovens adultos (menores de 21 anos) geralmente custam de cerca de £ 30 a £ 75 nas bilheterias oficiais dos clubes.
- Ingressos para jovens (menores de 18 anos / menores de 14 anos): Os ingressos oficiais destinados a jovens têm preços mais baixos, geralmente entre £ 15 e £ 38, dependendo do setor.
- Pacotes de hospitalidade: As experiências VIP oficiais dos clubes para o dia do jogo e os pacotes com acesso a lounges, adquiridos diretamente com os clubes, custam a partir de cerca de £ 200 a £ 350 ou mais por pessoa.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas diretas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Ingressos comuns de revenda: Ingressos comuns geralmente custam a partir de cerca de £ 60 a £ 85 para lugares no anel superior ou com visão restrita em períodos de demanda normal.
- Preços médios na revenda: Os anúncios em geral apresentam valores que oscilam em torno de £ 100 a £ 250 por ingresso.
- Pacotes VIP e premium na revenda: Pacotes de hospitalidade premium ou lugares muito disputados no anel inferior frequentemente custam de £ 130 a mais de £ 500 por ingresso.
Newcastle United x Everton pela Premier League: tudo o que você precisa saber
Momento de Newcastle United e Everton
O Newcastle chega a esta partida com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Em seu compromisso mais recente, venceu o Hull City por 2 a 1 pela Premier League e, nessa sequência, também derrotou o Tottenham Hotspur fora de casa por 2 a 0. Nessas cinco partidas, o Newcastle marcou dez gols e sofreu sete. Sua única derrota foi por 4 a 1 para o Leeds United.
O Everton somou sete pontos nos últimos cinco jogos, com duas vitórias, três empates e nenhuma derrota. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Ipswich Town pela Premier League. Antes, nessa mesma sequência, também empatou por 2 a 2 com o Manchester United. O Everton marcou cinco gols e sofreu dois nessas cinco partidas. Em três delas, não sofreu gols, sinal de um período de estabilidade defensiva.
Newcastle United x Everton: retrospecto dos confrontos recentes
Os confrontos recentes entre as equipes têm sido equilibrados. O Newcastle venceu o duelo mais recente pela Premier League por 3 a 2 no St James' Park, em fevereiro de 2026, embora o Everton tenha conquistado uma vitória por 1 a 0 no mesmo estádio em maio de 2025. Nos últimos cinco encontros registrados em todas as competições, o Everton tem duas vitórias, assim como o Newcastle, além de um empate. O retrospecto oferece poucos indícios de um favorito claro para esta partida.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|19
|7
|+12
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|6
|0
|1
|11
|5
|+6
|18
V
V
D
V
V
|3
|7
|5
|1
|1
|23
|5
|+18
|16
V
V
V
V
E
|4
|7
|4
|1
|2
|17
|13
|+4
|13
V
V
D
E
D
|5
|7
|3
|3
|1
|9
|8
|+1
|12
V
D
V
E
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|7
|2
|4
|1
|13
|8
|+5
|10
D
E
V
E
E
|7
|7
|2
|4
|1
|9
|6
|+3
|10
E
D
E
V
E
|8
|7
|2
|4
|1
|8
|7
|+1
|10
D
E
V
E
E
|9
|7
|2
|3
|2
|8
|7
|+1
|9
D
E
D
E
E
|10
|7
|3
|0
|4
|11
|15
|-4
|9
D
V
D
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|10
|14
|-4
|8
D
D
V
D
E
|12
|7
|2
|2
|3
|7
|11
|-4
|8
V
E
V
D
E
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|7
|1
|4
|2
|10
|10
|0
|7
E
E
E
D
E
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|7
|2
|1
|4
|9
|17
|-8
|7
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V
E
D
V
|15
|7
|1
|3
|3
|9
|13
|-4
|6
V
D
D
E
E
|16
|7
|1
|3
|3
|6
|10
|-4
|6
V
E
D
E
E
|17
|7
|2
|0
|5
|6
|14
|-8
|6
D
V
V
D
D
|18
|7
|1
|2
|4
|7
|10
|-3
|5
V
D
E
E
D
|19
|7
|1
|2
|4
|5
|9
|-4
|5
D
D
D
V
E
|20
|7
|1
|1
|5
|6
|14
|-8
|4
D
D
D
D
E