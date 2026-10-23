Como comprar ingressos para Newcastle United x Everton: preços para o jogo da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

No encontro mais recente entre as equipes pela Premier League, em fevereiro de 2026, o Everton venceu fora de casa por 3 a 2, em uma partida emocionante no St. James' Park. Os dois times também se enfrentaram em agosto de 2026, em um amistoso de pré-temporada no qual o Everton venceu por 3 a 2, com gols de Thierno Barry, Iliman Ndiaye e Tyrique George.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Newcastle United x Everton, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Newcastle United x Everton pela Premier League?

Newcastle United x Everton acontece no St James' Park, em Newcastle upon Tyne, na segunda-feira, 2 de novembro de 2026.

Premier League - Rodada 9 2 de nov. de 2026 - 15:00 St James' Park

Como comprar ingressos para Aston Villa x Fulham pela Premier League?

Há diferentes formas de conseguir ingressos para um jogo entre Aston Villa e Fulham pela Premier League, principalmente pelos canais oficiais dos clubes, dependendo de a partida ser disputada no Villa Park ou no Craven Cottage:

Programas de sócios dos clubes e vendas prioritárias: Tanto o Aston Villa quanto o Fulham disponibilizam ingressos primeiro aos titulares de planos de temporada e, depois, aos sócios oficiais dos clubes, conforme os períodos de prioridade ou o histórico de compras. A venda ao público em geral é rara em jogos da Premier League com alta procura, a menos que sobrem ingressos para uma nova leva de vendas.

Bilheteria por telefone e presencial: Em geral, os ingressos podem ser comprados por telefone, pelos canais das bilheterias dos respectivos clubes, ou diretamente nas bilheterias dos estádios, durante o horário habitual de funcionamento nos dias úteis.

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Fulham pela Premier League?

Os preços dos ingressos para um jogo entre Aston Villa e Fulham pela Premier League variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes, pelo valor de face, ou no mercado de revenda.

1. Canais oficiais dos clubes

Ingresso comum para adultos: Geralmente custa de aproximadamente £ 45 a £ 95 por ingresso.

Ingressos com desconto (idosos e jovens adultos): Os ingressos com desconto para idosos (acima de 66 anos) e jovens adultos (menores de 21 anos) geralmente custam de cerca de £ 30 a £ 75 nas bilheterias oficiais dos clubes.

Ingressos para jovens (menores de 18 anos / menores de 14 anos): Os ingressos oficiais destinados a jovens têm preços mais baixos, geralmente entre £ 15 e £ 38 , dependendo do setor.

Pacotes de hospitalidade: As experiências VIP oficiais dos clubes para o dia do jogo e os pacotes com acesso a lounges, adquiridos diretamente com os clubes, custam a partir de cerca de £ 200 a £ 350 ou mais por pessoa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas diretas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos comuns de revenda: Ingressos comuns geralmente custam a partir de cerca de £ 60 a £ 85 para lugares no anel superior ou com visão restrita em períodos de demanda normal.

Preços médios na revenda: Os anúncios em geral apresentam valores que oscilam em torno de £ 100 a £ 250 por ingresso.

Pacotes VIP e premium na revenda: Pacotes de hospitalidade premium ou lugares muito disputados no anel inferior frequentemente custam de £ 130 a mais de £ 500 por ingresso.

Newcastle United x Everton pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Newcastle United e Everton

O Newcastle chega a esta partida com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Em seu compromisso mais recente, venceu o Hull City por 2 a 1 pela Premier League e, nessa sequência, também derrotou o Tottenham Hotspur fora de casa por 2 a 0. Nessas cinco partidas, o Newcastle marcou dez gols e sofreu sete. Sua única derrota foi por 4 a 1 para o Leeds United.

O Everton somou sete pontos nos últimos cinco jogos, com duas vitórias, três empates e nenhuma derrota. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Ipswich Town pela Premier League. Antes, nessa mesma sequência, também empatou por 2 a 2 com o Manchester United. O Everton marcou cinco gols e sofreu dois nessas cinco partidas. Em três delas, não sofreu gols, sinal de um período de estabilidade defensiva.

Newcastle United x Everton: retrospecto dos confrontos recentes

Os confrontos recentes entre as equipes têm sido equilibrados. O Newcastle venceu o duelo mais recente pela Premier League por 3 a 2 no St James' Park, em fevereiro de 2026, embora o Everton tenha conquistado uma vitória por 1 a 0 no mesmo estádio em maio de 2025. Nos últimos cinco encontros registrados em todas as competições, o Everton tem duas vitórias, assim como o Newcastle, além de um empate. O retrospecto oferece poucos indícios de um favorito claro para esta partida.