Como comprar ingressos para Newcastle United x Bournemouth: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

A estreia do Newcastle na temporada contra o Liverpool, em St James', vinha sendo apontada como um duelo imperdível, e as análises pré-jogo dos comentaristas estavam certíssimas. Embora o Newcastle tenha deixado escapar 3 pts de suas mãos, com o Liverpool arrancando um empate tardio em cobrança de pênalti, os torcedores acompanharam um thriller eletrizante do início ao fim.

Agora, o próximo compromisso da equipe alvinegra em sua casa no nordeste será contra o Bournemouth, no sábado, 5 de setembro, pela 3ª rodada.

Com os últimos três jogos entre as equipes em St James' tendo produzido 12 gols, você pode acompanhar um confronto de tirar o fôlego se garantir seu lugar hoje. Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para Newcastle United x Bournemouth, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Newcastle United e Bournemouth pela Premier League?

O Newcastle United enfrenta o Bournemouth em St James' Park, em Newcastle, no sábado, 5 de setembro, com pontapé inicial previsto para 12h30 BST.

Premier League - Rodada 3 5 de set. de 2026 - 07:30 St James' Park

Como comprar ingressos para Newcastle United x Bournemouth pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de ingressos avulsos e carnês de temporada a pacotes de hospitalidade, administrados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação anti-cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não vão utilizar.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram dentro de um período determinado, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida estiver esgotada, membros que não conseguiram ingressos no sorteio podem comprar entradas devolvidas pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público geral que não é membro praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprá-los em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Newcastle United x Bournemouth pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora as porcentagens de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.

Localização do assento: Assentos centrais ao longo da lateral do campo e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa ao clube para entrar em sorteios ou em trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de faixa superior com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

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