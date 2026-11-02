Como comprar ingressos para Newcastle United x Arsenal: preços para o jogo da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Newcastle United recebe o Arsenal no sábado, 21 de novembro de 2026, no St James' Park, em Newcastle upon Tyne.

No confronto mais recente entre as equipes pelo campeonato, em 25 de abril de 2026, o Arsenal venceu por 1 a 0 no Emirates Stadium. O Arsenal levou a melhor nos duelos recentes, com quatro vitórias nos últimos seis jogos contra o Newcastle United em todas as competições.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Newcastle United x Arsenal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Newcastle United x Arsenal pela Premier League?

Newcastle United x Arsenal será disputado no St James' Park, em Newcastle upon Tyne, no sábado, 21 de novembro de 2026.

Premier League - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 12:30 St James' Park

Como comprar ingressos para Newcastle United x Arsenal pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo da Premier League entre Newcastle United e Arsenal no St James' Park, há algumas opções principais, dependendo do seu vínculo com os clubes e das suas preferências:

1. Canais oficiais dos clubes

Sócios do Newcastle United e titulares de carnês de temporada: Os ingressos para a torcida da casa podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de ingressos do Newcastle United, por telefone ou na bilheteria do St James' Park. Em geral, as vendas são abertas em etapas, com prioridade conforme a categoria de sócio.

Os ingressos para a torcida da casa podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de ingressos do Newcastle United, por telefone ou na bilheteria do St James' Park. Em geral, as vendas são abertas em etapas, com prioridade conforme a categoria de sócio. Cota de ingressos para a torcida visitante do Arsenal: Torcedores do Arsenal podem solicitar ingressos pelo site oficial do clube. Os ingressos para visitantes são distribuídos aos sócios com base nos pontos acumulados em jogos fora de casa e na categoria de sócio, como Silver e Red. Quem tiver a solicitação aprovada receberá um lugar na arquibancada Leazes Stand.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Newcastle United x Arsenal pela Premier League?

Os preços dos ingressos para o próximo jogo da Premier League entre Newcastle United e Arsenal variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns para adultos: Os preços de face para jogos da categoria A no St James' Park geralmente variam de aproximadamente £ 39 a £ 75 conforme a localização do assento no estádio.

Os preços de face para jogos da categoria A no St James' Park geralmente variam de aproximadamente conforme a localização do assento no estádio. Ingressos com desconto para jovens e idosos: Há ingressos com desconto para jovens e idosos, geralmente com preços entre £ 21 e £ 58 , dependendo da faixa etária específica e do setor.

Há ingressos com desconto para jovens e idosos, geralmente com preços entre , dependendo da faixa etária específica e do setor. Pacotes de hospitalidade: As opções oficiais de hospitalidade dos clubes têm preços iniciais mais altos e oferecem acesso a lounges premium e assentos acolchoados.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

Preços iniciais: Começam em torno de £ 93 para lugares no anel superior atrás do gol.

Começam em torno de para lugares no anel superior atrás do gol. Preço médio de mercado: Fica entre £ 332 e £ 373 , dependendo da oferta e da demanda no momento.

Fica entre , dependendo da oferta e da demanda no momento. Revenda de ingressos VIP e pacotes de hospitalidade: No mercado de revenda, os preços desses ingressos e pacotes podem partir de £ 283.

Newcastle United x Arsenal pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Newcastle United e Arsenal

O Newcastle venceu dois e perdeu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, perdeu por 1 a 0 para o Aston Villa na Premier League. Nesse período, também sofreu derrotas por 4 a 1 tanto para o Coventry City quanto para o Leeds United. As duas vitórias foram contra o Hull City, por 2 a 1 na Premier League, e o Millwall, por 1 a 0 na Copa da Liga Inglesa. Nos cinco jogos, o Newcastle marcou oito gols e sofreu oito, mostrando irregularidade tanto no ataque quanto na defesa.

O Arsenal venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Nottingham Forest na Premier League, depois de vencer o Lille por 3 a 0 na Champions League. Entre as derrotas nesse período está a sofrida diante do Brighton, por 3 a 0 na Premier League. Completam o retrospecto as vitórias sobre o Leeds United, por 2 a 1, e o Ipswich Town, por 4 a 2 na Copa da Liga Inglesa. O Arsenal marcou 10 gols nesses cinco jogos.

Newcastle United x Arsenal: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu na Premier League, em 25 de abril de 2026, quando o Arsenal recebeu o Newcastle United e venceu por 1 a 0. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Arsenal venceu três, enquanto o Newcastle conquistou uma vitória, por 2 a 0 na Copa da Liga Inglesa, no St James' Park, em fevereiro de 2025. O outro jogo terminou com vitória do Arsenal por 2 a 1 no St James' Park, em setembro de 2025.