Como comprar ingressos para Newcastle United x Arsenal: preços da Premier League, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

O Newcastle United recebe o Arsenal no sábado, 21 de novembro de 2026, no St James' Park, em Newcastle upon Tyne, no sábado.

No encontro mais recente entre as equipes pela liga, em 25 de abril de 2026, o Arsenal venceu por 1 a 0 no Emirates Stadium. O Arsenal tem levado vantagem nos confrontos recentes, com quatro vitórias nos últimos seis jogos contra o Newcastle United em todas as competições.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Newcastle United x Arsenal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Newcastle United x Arsenal pela Premier League?

Newcastle United x Arsenal será no St James' Park, em Newcastle upon Tyne, no sábado, 21 de novembro de 2026.

Premier League - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 12:30 St James' Park

Como comprar ingressos para Newcastle United x Arsenal pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo da Premier League entre Newcastle United e Arsenal no St James' Park, há algumas opções principais, dependendo da sua condição de sócio e de suas preferências:

1. Canais oficiais dos clubes

Sócios e titulares de ingressos de temporada do Newcastle United: Os ingressos para a torcida da casa podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de ingressos do Newcastle United, por telefone ou na bilheteria do St James' Park. A venda costuma ocorrer em fases de prioridade, de acordo com a categoria de associação.

Os ingressos para a torcida da casa podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de ingressos do Newcastle United, por telefone ou na bilheteria do St James' Park. A venda costuma ocorrer em fases de prioridade, de acordo com a categoria de associação. Cota de ingressos do Arsenal para a torcida visitante: Torcedores do Arsenal podem solicitar ingressos pelo site oficial do clube. Os ingressos para visitantes são distribuídos aos sócios com base nos pontos acumulados para jogos fora de casa e nas categorias de associação, como Silver e Red. Os contemplados recebem lugares no setor Leazes Stand.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Newcastle United x Arsenal pela Premier League?

Os preços dos ingressos para o próximo jogo da Premier League entre Newcastle United e Arsenal variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns para adultos: Os preços originais para jogos de maior procura da Categoria A no St James' Park geralmente variam de aproximadamente £ 39 a £ 75 , dependendo da localização do assento no estádio.

Os preços originais para jogos de maior procura da Categoria A no St James' Park geralmente variam de aproximadamente , dependendo da localização do assento no estádio. Ingressos com desconto para jovens e idosos: Há ingressos com desconto para jovens e idosos, geralmente com preços entre £ 21 e £ 58 , dependendo da faixa etária específica e do setor.

Há ingressos com desconto para jovens e idosos, geralmente com preços entre , dependendo da faixa etária específica e do setor. Pacotes de hospitalidade: As opções oficiais de hospitalidade do clube começam em faixas de preço mais altas e oferecem acesso a lounges premium e assentos acolchoados.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Preços iniciais: Começam em cerca de £ 93 para assentos no anel superior, atrás do gol.

Começam em cerca de para assentos no anel superior, atrás do gol. Preço médio de mercado: Fica em torno de £ 332 a £ 373 , dependendo da oferta e da demanda no momento.

Fica em torno de , dependendo da oferta e da demanda no momento. Revenda de pacotes VIP e de hospitalidade: No mercado secundário, pacotes VIP e de hospitalidade podem custar a partir de £ 283.

Newcastle United x Arsenal pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Newcastle United e Arsenal

O Newcastle venceu dois e perdeu três dos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Aston Villa na Premier League. Nesse período, também perdeu por 4 a 1 tanto para o Coventry City quanto para o Leeds United. As duas vitórias foram sobre o Hull City, por 2 a 1 na Premier League, e o Millwall, por 1 a 0 na Copa da Liga Inglesa. Nos cinco jogos, o Newcastle marcou oito gols e sofreu oito, o que reflete a irregularidade tanto no ataque quanto na defesa.

O Arsenal venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Nottingham Forest na Premier League, após vencer o Lille por 3 a 0 na Champions League. A derrota nesse período foi para o Brighton, por 3 a 0 na Premier League. As vitórias sobre o Leeds United, por 2 a 1, e o Ipswich Town, por 4 a 2 na Copa da Liga Inglesa, completam o retrospecto. O Arsenal marcou 10 gols nesses cinco jogos.

Newcastle United x Arsenal: retrospecto dos confrontos recentes

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu pela Premier League em 25 de abril de 2026, quando o Arsenal recebeu o Newcastle United e venceu por 1 a 0. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Arsenal venceu três, enquanto o Newcastle conquistou uma vitória, por 2 a 0 na Copa da Liga Inglesa, no St James' Park, em fevereiro de 2025. A outra partida terminou com vitória do Arsenal por 2 a 1 no St James' Park, em setembro de 2025.