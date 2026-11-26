O Neom SC recebe o Al-Taawoun na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, no King Khalid Sport City Stadium, em Tabuk.

No encontro mais recente entre os times pela liga, em março de 2026, houve um empate por 2 a 2 no King Khalid Sport City Stadium. A partida teve uma reação emocionante nos minutos finais, com Mohammed Al Kuwaykibi marcando o gol de empate do Al-Taawoun e garantindo a divisão dos pontos.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Neom SC x Al-Taawoun, incluindo onde comprar e quanto custam.

Quando começa Neom SC x Al-Taawoun pela Liga Saudita?

Neom SC x Al-Taawoun acontece no King Khalid Sport City Stadium, em Tabuk, na quinta-feira, 26 de novembro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 15 12 de dez. de 2026 - 07:40 King Khalid Sport City Stadium

Como comprar ingressos para Neom SC x Al-Taawoun pela Liga Saudita?

Com base nas informações de venda para o próximo jogo, estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Neom SC x Al-Taawoun:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos: Os ingressos são distribuídos principalmente pelas plataformas oficiais de venda ou pelas bilheterias físicas vinculadas ao Neom SC, mandante da partida.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Liga Saudita quando a oferta pelos canais oficiais se esgota.

Quanto custam os ingressos para Neom SC x Al-Taawoun pela Liga Saudita?

Estas são as opções de preços dos ingressos para o jogo entre Neom SC e Al-Taawoun pela Liga Saudita:

1. Canais oficiais do clube

Ingresso padrão / entrada comum: De SAR 30 a SAR 100.

De SAR 30 a SAR 100. Assentos premium e nas laterais do campo: De SAR 250 a SAR 600.

De SAR 250 a SAR 600. Pacotes VIP e de hospitalidade: SAR 1.200 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas do clube, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda para o setor superior atrás do gol: Aproximadamente de SAR 1.800 a SAR 2.400 ou mais .

Aproximadamente . Revenda para o setor inferior atrás do gol: Aproximadamente de SAR 2.300 a SAR 2.800 ou mais .

Aproximadamente . Revenda para as laterais do campo e setores premium: SAR 3.000 ou mais.

Neom SC x Al-Taawoun pela Liga Saudita: tudo o que você precisa saber

Momento de Neom SC e Al-Taawoun

O Neom soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições, com oito gols marcados e cinco sofridos. Na partida mais recente, venceu o Abha por 2 a 0 em casa, pela Liga Saudita, encerrando uma sequência de duas derrotas. Antes disso, perdeu por 1 a 0 para o Al Nassr e por 1 a 0 para o Al-Ettifaq, embora a vitória por 4 a 2 sobre o Al Fateh, em setembro, tenha mostrado seu potencial ofensivo quando está em um bom dia. O time de Galtier mostrou que pode marcar muitos gols, mas tem sido inconsistente na defesa.

Os últimos cinco jogos do Al-Taawoun mostram um cenário mais difícil. O time venceu uma vez, empatou uma e perdeu três, sofrendo sete gols nesse período. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Al Riyadh, após perder por 1 a 0 para o Al Qadsiah na semana anterior. O único ponto positivo foi a vitória por 2 a 1 sobre o Al-Rayyan na Liga dos Campeões da AFC 2, que serviu de pouco consolo diante das dificuldades no campeonato nacional. O time de Rasovic marcou apenas cinco gols nesses cinco jogos e ainda não encontrou a solidez defensiva necessária para interromper a queda.

Neom SC x Al-Taawoun: confrontos diretos recentes

O encontro mais recente entre os clubes terminou empatado em 2 a 2 no King Khalid Sport City Stadium, em março de 2026. O resultado mostrou como o confronto pode ser equilibrado, apesar da diferença atual entre os times. Antes disso, houve um empate por 1 a 1 quando o Al-Taawoun recebeu o Neom, em novembro de 2025. Nos dois confrontos mais recentes registrados, nenhum dos lados conseguiu vencer, e os quatro gols foram divididos igualmente.