O Neom SC recebe o Al-Taawoun na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, no King Khalid Sport City Stadium, em Tabuk.

No confronto mais recente entre as equipes pelo campeonato, em março de 2026, elas empataram por 2 a 2 no King Khalid Sport City Stadium. A partida teve uma reação emocionante nos minutos finais, coroada pelo gol de empate de Mohammed Al Kuwaykibi, do Al-Taawoun, que garantiu um ponto para cada lado.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Neom SC x Al-Taawoun, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Neom SC x Al-Taawoun pelo Campeonato Saudita?

Neom SC x Al-Taawoun será disputado no King Khalid Sport City Stadium, em Tabuk, na quinta-feira, 26 de novembro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 15 26 de nov. de 2026 - 12:00 King Khalid Sport City Stadium

Como comprar ingressos para Neom SC x Al-Taawoun pelo Campeonato Saudita?

Com base nas informações sobre a venda de ingressos para a próxima partida, estas são as opções disponíveis para comprar entradas para Neom SC x Al-Taawoun:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Os ingressos são distribuídos principalmente pelas plataformas oficiais de venda ou pelas bilheterias físicas ligadas ao NEOM SC, mandante da partida.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximas partidas do Campeonato Saudita quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Neom SC x Al-Taawoun pelo Campeonato Saudita?

Confira as faixas de preço dos ingressos para a partida do Campeonato Saudita entre Neom SC e Al-Taawoun:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns: De 30 SAR a 100 SAR.

De 30 SAR a 100 SAR. Assentos premium e nas laterais do campo: De 250 SAR a 600 SAR.

De 250 SAR a 600 SAR. Pacotes VIP e de hospitalidade: A partir de 1.200 SAR.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda para o setor superior atrás dos gols: Aproximadamente de 1.800 SAR a mais de 2.400 SAR .

Aproximadamente . Revenda para o setor inferior atrás dos gols: Aproximadamente de 2.300 SAR a mais de 2.800 SAR .

Aproximadamente . Revenda para setores nas laterais do campo e setores premium: a partir de 3.000 SAR.

Neom SC x Al-Taawoun pelo Campeonato Saudita: tudo o que você precisa saber

Momento de Neom SC e Al-Taawoun

O Neom soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições, com oito gols marcados e cinco sofridos. Na partida mais recente, venceu o Abha por 2 a 0 em casa pelo Campeonato Saudita e encerrou uma sequência de duas derrotas. Antes disso, perdeu por 1 a 0 para o Al Nassr e por 1 a 0 para o Al-Ettifaq, embora a vitória por 4 a 2 sobre o Al Fateh em setembro tenha mostrado seu potencial ofensivo quando joga bem. A equipe de Galtier mostrou que pode marcar muitos gols, mas tem sido inconsistente na defesa.

Os últimos cinco jogos do Al-Taawoun mostram um cenário mais preocupante. A equipe venceu uma vez, empatou uma e perdeu três, sofrendo sete gols nesse período. Na partida mais recente, foi derrotada por 2 a 1 pelo Al Riyadh, depois de ter perdido por 1 a 0 para o Al Qadsiah na semana anterior. O único resultado positivo foi a vitória por 2 a 1 sobre o Al-Rayyan na Liga dos Campeões da AFC 2, que serviu de pouco consolo diante das dificuldades no campeonato nacional. A equipe de Rasovic marcou apenas cinco gols nesses cinco jogos e ainda não encontrou a estabilidade defensiva necessária para interromper sua queda.

Neom SC x Al-Taawoun: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes terminou empatado por 2 a 2 no King Khalid Sport City Stadium, em março de 2026. O resultado mostrou como esse confronto pode ser equilibrado, apesar da diferença atual entre as equipes. Antes disso, elas empataram por 1 a 1 em novembro de 2025, quando o Al-Taawoun recebeu o Neom. Nos dois confrontos mais recentes registrados, nenhuma das equipes conseguiu vencer, e os quatro gols foram divididos igualmente entre elas.