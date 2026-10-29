O Neom SC recebe o Al Kholood na sexta-feira, 20 de novembro de 2026, no Estádio King Khalid Sport City, em Tabuk.
No primeiro confronto entre os clubes, em outubro de 2025, o Neom SC conquistou uma emocionante vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o Al Kholood. O Al Kholood deu o troco no jogo de volta, em fevereiro de 2026, com uma vitória apertada por 2 a 1 em Tabuk.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Neom SC x Al Kholood, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Neom SC x Al Kholood pelo Campeonato Saudita?
Neom SC x Al Kholood acontece no Estádio King Khalid Sport City, em Tabuk, na sexta-feira, 20 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Neom SC x Al Kholood pelo Campeonato Saudita?
Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo do Campeonato Saudita entre Neom SC e Al Kholood:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial dos clubes: Você pode consultar os portais oficiais de ingressos ou as redes sociais do Neom SC e do Al Kholood para comprar ingressos vendidos diretamente pelos clubes.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos do Campeonato Saudita quando os lotes da venda oficial se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Neom SC x Al Kholood pelo Campeonato Saudita?
Estes são os preços esperados dos ingressos para o jogo do Campeonato Saudita entre Neom SC e Al Kholood:
1. Canais oficiais dos clubes
- Setores comuns: Os preços normalmente variam de SAR 20 a SAR 40 para os setores regulares e atrás dos gols.
- Setores premium / tribuna principal: Os preços geralmente variam de SAR 50 a SAR 100 para lugares com melhor visão nas laterais do campo e no setor inferior central.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Setores comuns: Os preços geralmente começam na faixa de SAR 55 a SAR 150, dependendo da oferta e da demanda.
- Setores premium / hospitalidade: Os preços podem subir consideravelmente, variando com frequência de SAR 220 a mais de SAR 1.650 nas plataformas de revenda de ingressos.
Neom SC x Al Kholood pelo Campeonato Saudita: tudo o que você precisa saber
Momento de Neom SC e Al Kholood
O Neom SC soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos do Campeonato Saudita, com oito gols marcados e seis sofridos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Al-Ettifaq, depois de um empate por 1 a 1 com o Al Hazem. A melhor fase recente do Neom SC veio no início de setembro, quando venceu Al Hilal e Al Khaleej em jogos consecutivos. No segundo, ganhou por 3 a 0 sem sofrer gols.
O Al Kholood conseguiu apenas uma vitória nos últimos cinco jogos pelo campeonato, além de um empate e três derrotas. Sua partida mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para o Al-Faisaly. Na semana anterior, também havia perdido por 5 a 0 para o Al Qadsiah. Nesses cinco jogos, o Al Kholood sofreu 13 gols, sequência que evidencia os problemas defensivos que Buckingham precisa resolver.
Neom SC x Al Kholood: confrontos diretos recentes
O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Al Kholood venceu o Neom SC por 2 a 1 fora de casa pelo Campeonato Saudita. Antes disso, o Neom SC havia conquistado uma vitória por 3 a 2 no encontro de outubro de 2025, quando o Al Kholood era o mandante. Nos dois confrontos registrados, cada equipe tem uma vitória. O Neom SC marcou cinco gols, e o Al Kholood, quatro.