O Neom SC recebe o Al Kholood na sexta-feira, 20 de novembro de 2026, no Estádio King Khalid Sport City, em Tabuk.

No primeiro confronto entre os clubes, em outubro de 2025, o Neom SC conquistou uma emocionante vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o Al Kholood. O Al Kholood deu o troco no jogo de volta, em fevereiro de 2026, com uma vitória apertada por 2 a 1 em Tabuk.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Neom SC x Al Kholood, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Neom SC x Al Kholood pelo Campeonato Saudita?

Neom SC x Al Kholood acontece no Estádio King Khalid Sport City, em Tabuk, na sexta-feira, 20 de novembro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 14 20 de nov. de 2026 - 12:00 King Khalid Sport City Stadium

Como comprar ingressos para Neom SC x Al Kholood pelo Campeonato Saudita?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo do Campeonato Saudita entre Neom SC e Al Kholood:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial dos clubes: Você pode consultar os portais oficiais de ingressos ou as redes sociais do Neom SC e do Al Kholood para comprar ingressos vendidos diretamente pelos clubes.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos do Campeonato Saudita quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Neom SC x Al Kholood pelo Campeonato Saudita?

Estes são os preços esperados dos ingressos para o jogo do Campeonato Saudita entre Neom SC e Al Kholood:

1. Canais oficiais dos clubes

Setores comuns: Os preços normalmente variam de SAR 20 a SAR 40 para os setores regulares e atrás dos gols.

Os preços normalmente variam de para os setores regulares e atrás dos gols. Setores premium / tribuna principal: Os preços geralmente variam de SAR 50 a SAR 100 para lugares com melhor visão nas laterais do campo e no setor inferior central.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Setores comuns: Os preços geralmente começam na faixa de SAR 55 a SAR 150 , dependendo da oferta e da demanda.

Os preços geralmente começam na faixa de , dependendo da oferta e da demanda. Setores premium / hospitalidade: Os preços podem subir consideravelmente, variando com frequência de SAR 220 a mais de SAR 1.650 nas plataformas de revenda de ingressos.

Neom SC x Al Kholood pelo Campeonato Saudita: tudo o que você precisa saber

Momento de Neom SC e Al Kholood

O Neom SC soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos do Campeonato Saudita, com oito gols marcados e seis sofridos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Al-Ettifaq, depois de um empate por 1 a 1 com o Al Hazem. A melhor fase recente do Neom SC veio no início de setembro, quando venceu Al Hilal e Al Khaleej em jogos consecutivos. No segundo, ganhou por 3 a 0 sem sofrer gols.

O Al Kholood conseguiu apenas uma vitória nos últimos cinco jogos pelo campeonato, além de um empate e três derrotas. Sua partida mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para o Al-Faisaly. Na semana anterior, também havia perdido por 5 a 0 para o Al Qadsiah. Nesses cinco jogos, o Al Kholood sofreu 13 gols, sequência que evidencia os problemas defensivos que Buckingham precisa resolver.

Neom SC x Al Kholood: confrontos diretos recentes

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Al Kholood venceu o Neom SC por 2 a 1 fora de casa pelo Campeonato Saudita. Antes disso, o Neom SC havia conquistado uma vitória por 3 a 2 no encontro de outubro de 2025, quando o Al Kholood era o mandante. Nos dois confrontos registrados, cada equipe tem uma vitória. O Neom SC marcou cinco gols, e o Al Kholood, quatro.