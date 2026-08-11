O Al-Fayha recebe o NEOM SC no Al Majmaah Sports City em um duelo da Saudi Pro League que coloca frente a frente um clube já estabelecido na elite e uma das adições mais novas e ambiciosas da liga. O NEOM garantiu o acesso automático após conquistar o título da First Division de forma contundente na temporada passada, e sua primeira campanha entre a elite já despertou bastante interesse de torcedores neutros curiosos para ver como o clube da província de Tabuk se sai contra adversários experientes da Saudi Pro League.
GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo ingressos para Al-Fayha x NEOM SC, incluindo detalhes do estádio, preços dos ingressos e o melhor lugar para comprar online.
Quando será o pontapé inicial de Neom SC x Al-Fayha pela Saudi Pro League?
Como comprar ingressos para Neom SC x Al-Fayha pela Saudi Pro League?
A forma mais conveniente de garantir ingressos para Al-Fayha x NEOM SC é por meio da Ticombo, que lista assentos para esta partida com reserva online instantânea e pagamento seguro. Comprar pela Ticombo significa que você pode consultar as opções de assentos disponíveis e confirmar sua compra sem precisar ir ao estádio pessoalmente com antecedência.
Dado o status do NEOM como uma das chegadas mais comentadas da liga nesta temporada, e com o interesse em seu desempenho fora de casa só aumentando, reservar com antecedência pela Ticombo é a maneira mais segura de garantir um lugar, em vez de esperar a abertura dos canais oficiais.
Quanto custam os ingressos para Neom SC x Al-Fayha pela Saudi Pro League?
Os ingressos da Saudi Pro League continuam entre os mais acessíveis do futebol mundial, e os jogos do Al-Fayha em casa não são exceção.
- Os ingressos de entrada geral para partidas padrão da Saudi Pro League geralmente começam em torno de SAR 30 a SAR 90 pelos canais oficiais.
- As categorias premium e os lugares à beira do campo geralmente variam de SAR 250 a SAR 600.
- As opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounge e serviço de catering, podem ultrapassar SAR 1.500.
- Na Ticombo, os ingressos mais baratos disponíveis para esta partida oferecem excelente custo-benefício em comparação com as categorias premium, o que a torna o melhor ponto de partida para torcedores com orçamento mais apertado.
Os preços no mercado secundário podem variar de acordo com a demanda, por isso é recomendável reservar com antecedência pela Ticombo se você quiser a maior variedade de assentos pelos menores preços iniciais.
Neom SC x Al-Fayha pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber
Forma de Neom SC e Al-Fayha
Neom SC x Al-Fayha: retrospecto recente do confronto direto
Confrontos
Classificação de Neom SC e Al-Fayha
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|6
|0
|1
|23
|5
|+18
|18
V
D
V
V
V
|2
|7
|5
|2
|0
|12
|6
|+6
|17
V
V
V
E
V
|3
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
E
V
D
V
V
|4
|7
|5
|1
|1
|16
|8
|+8
|16
E
V
V
V
V
|5
|7
|5
|0
|2
|13
|6
|+7
|15
V
V
V
D
D
|6
|7
|4
|0
|3
|16
|10
|+6
|12
V
D
V
D
D
|7
|7
|3
|3
|1
|12
|10
|+2
|12
D
V
E
V
E
|8
|7
|3
|2
|2
|7
|5
|+2
|11
E
V
D
V
E
|9
|7
|3
|2
|2
|11
|11
|0
|11
E
E
V
D
D
|10
|7
|2
|2
|3
|7
|9
|-2
|8
D
V
E
E
D
|11
|7
|2
|2
|3
|8
|16
|-8
|8
V
E
D
V
E
|12
|7
|1
|3
|3
|7
|11
|-4
|6
E
D
E
V
E
|13
|7
|0
|5
|2
|3
|10
|-7
|5
E
E
D
D
E
|14
|7
|0
|4
|3
|6
|11
|-5
|4
E
D
D
E
E
|15
|7
|0
|3
|4
|4
|11
|-7
|3
D
D
E
E
E
|16
|7
|0
|3
|4
|5
|13
|-8
|3
D
E
E
D
E
|17
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
D
E
|18
|7
|0
|2
|5
|5
|13
|-8
|2
E
D
D
D
E