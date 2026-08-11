Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Campeonato Saudita
team-logoNeom SC
King Khalid Sport City Stadium
team-logoAl-Fayha
Book Neom SC vs Al-Fayha Tickets
Traduzido por

Como comprar ingressos para Neom SC x Al-Fayha: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Campeonato Saudita
Al-Fayha
Neom SC

O Neom SC enfrenta o Al-Fayha na Saudi Pro League. Veja como você pode garantir seus ingressos

O Al-Fayha recebe o NEOM SC no Al Majmaah Sports City em um duelo da Saudi Pro League que coloca frente a frente um clube já estabelecido na elite e uma das adições mais novas e ambiciosas da liga. O NEOM garantiu o acesso automático após conquistar o título da First Division de forma contundente na temporada passada, e sua primeira campanha entre a elite já despertou bastante interesse de torcedores neutros curiosos para ver como o clube da província de Tabuk se sai contra adversários experientes da Saudi Pro League.

GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo ingressos para Al-Fayha x NEOM SC, incluindo detalhes do estádio, preços dos ingressos e o melhor lugar para comprar online.

Quando será o pontapé inicial de Neom SC x Al-Fayha pela Saudi Pro League?

crest
Campeonato Saudita - Rodada 1
King Khalid Sport City Stadium

Como comprar ingressos para Neom SC x Al-Fayha pela Saudi Pro League?

A forma mais conveniente de garantir ingressos para Al-Fayha x NEOM SC é por meio da Ticombo, que lista assentos para esta partida com reserva online instantânea e pagamento seguro. Comprar pela Ticombo significa que você pode consultar as opções de assentos disponíveis e confirmar sua compra sem precisar ir ao estádio pessoalmente com antecedência.

Dado o status do NEOM como uma das chegadas mais comentadas da liga nesta temporada, e com o interesse em seu desempenho fora de casa só aumentando, reservar com antecedência pela Ticombo é a maneira mais segura de garantir um lugar, em vez de esperar a abertura dos canais oficiais.

Quanto custam os ingressos para Neom SC x Al-Fayha pela Saudi Pro League?

Os ingressos da Saudi Pro League continuam entre os mais acessíveis do futebol mundial, e os jogos do Al-Fayha em casa não são exceção.

  • Os ingressos de entrada geral para partidas padrão da Saudi Pro League geralmente começam em torno de SAR 30 a SAR 90 pelos canais oficiais.
  • As categorias premium e os lugares à beira do campo geralmente variam de SAR 250 a SAR 600.
  • As opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounge e serviço de catering, podem ultrapassar SAR 1.500.
  • Na Ticombo, os ingressos mais baratos disponíveis para esta partida oferecem excelente custo-benefício em comparação com as categorias premium, o que a torna o melhor ponto de partida para torcedores com orçamento mais apertado.

Os preços no mercado secundário podem variar de acordo com a demanda, por isso é recomendável reservar com antecedência pela Ticombo se você quiser a maior variedade de assentos pelos menores preços iniciais.

Neom SC x Al-Fayha pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Neom SC e Al-Fayha

NEO

NEO - Sequência

ALH
E1-1
ALF
E2-2
ALS
V2-1
HIL
D2-0
ALI
E1-1
Gol marcado (sofrido)
6/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ALF

ALF - Sequência

ALQ
D1-2
DHA
D3-0
HIL
D0-1
NEC
D7-0
WES
E0-0
Gol marcado (sofrido)
1/13
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Neom SC x Al-Fayha: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Neom SCEmpateAl-Fayha
1
1
0
Campeonato Saudita
Neom SC badge
Neom SC
NEO
1
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
0
FJ
Campeonato Saudita
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
1
Neom SC badge
Neom SC
NEO
1
FJ
2Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols0/2
Ambas as equipes marcaram1/2

Classificação de Neom SC e Al-Fayha

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al-IttihadAl-IttihadITT
7520126+617
V
V
V
E
V
3
Al-NassrAl-NassrALN
7511167+916
E
V
D
V
V
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
E
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al-AhliAl-AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al-KholoodAl-KholoodALK
73311210+212
D
V
E
V
E
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
E
V
D
V
E
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
E
E
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
E
E
D
11
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
7223816-88
V
E
D
V
E
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
E
D
E
V
E
13
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
7052310-75
E
E
D
D
E
14
Al-ShababAl-ShababALS
7043611-54
E
D
D
E
E
15
Al FatehAl FatehALF
7034411-73
D
D
E
E
E
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
E
E
D
E
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
E
D
E
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
E
D
D
D
E
AFC Champions League
Rebaixamento


GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google