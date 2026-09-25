Neom SC enfrenta o Abha no sábado, 24 de outubro de 2026, no King Khalid Sport City Stadium, em Tabuk.

No confronto direto mais recente entre as equipes, em janeiro de 2025, NEOM SC e Abha empataram por 2 a 2. Adições de peso, como Alexandre Lacazette no NEOM SC e Michy Batshuayi no Abha Club, acrescentam ainda mais poder de estrela a este confronto.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Neom SC x Abha, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando acontece o pontapé inicial de Neom SC x Abha pela Saudi Pro League?

Neom SC x Abha começa no King Khalid Sport City Stadium, em Tabuk, no sábado, 24 de outubro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 11 24 de out. de 2026 - 10:00 King Khalid Sport City Stadium

Como comprar ingressos para Neom SC x Abha pela Saudi Pro League?

Aqui estão as principais opções disponíveis para comprar ingressos para a partida Neom SC x Abha pela Saudi Pro League:

1. Plataformas oficiais primárias

Webook: A plataforma digital oficial de ingressos para grandes eventos e partidas na Arábia Saudita, incluindo jogos em casa da Saudi Pro League. Os ingressos disponibilizados diretamente pelo clube ou pela liga são publicados aqui primeiro.

2. Plataformas secundárias de ingressos

GrintaHub: Se os lugares oficiais se esgotarem, confira plataformas secundárias de ingressos, como a GrintaHub , onde torcedores anunciam ingressos sobrando, você seleciona sua categoria e conclui a compra.

Quanto custam os ingressos para Neom SC x Abha pela Saudi Pro League?

Os preços dos ingressos para a partida Neom SC x Abha pela Saudi Pro League variam de acordo com a categoria do assento e se você compra por meio de plataformas oficiais ou de plataformas secundárias de ingressos, como a GrintaHub:

Admissão geral / assentos com preço limitado: SAR 10 a SAR 90 (pelo menos 30% dos assentos do estádio têm preço limitado a SAR 30 ou menos, de acordo com os regulamentos da liga).

Categoria ouro e prata (assentos laterais): SAR 250 a SAR 600.

Pacotes VIP e hospitalidade: SAR 1.500 ou mais.

Neom SC x Abha pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Neom SC e Abha

O Neom SC venceu três e perdeu duas de suas últimas cinco partidas pela Saudi Pro League, marcando nove gols e sofrendo quatro nesse período. Sua apresentação mais recente terminou com vitória por 4 a 2 sobre o Al Fateh, e a equipe deu sequência a isso com vitórias consecutivas, incluindo um triunfo por 2 a 0 fora de casa sobre o Al Hilal e um 3 a 0 sobre o Al Khaleej. As duas derrotas anteriores na sequência, contra Al Riyadh e Al Qadsiah, foram seus únicos tropeços.

O Abha tem tido dificuldades para encontrar consistência, somando um empate e um ponto em seus últimos cinco jogos, com três derrotas e outro empate. Sua partida mais recente terminou sem gols contra o Al Diriyah. A equipe perdeu para Al Nassr, Al-Ettifaq e Al-Fayha nos jogos anteriores, sofrendo seis gols e marcando três ao longo dessas cinco partidas.

Neom SC x Abha: retrospecto recente do confronto

Não há dados de confronto direto disponíveis para os últimos cinco encontros entre Neom SC e Abha. Mais contexto histórico será acrescentado quando os registros estiverem disponíveis.