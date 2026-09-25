Neom SC enfrenta o Abha no sábado, 24 de outubro de 2026, no King Khalid Sport City Stadium, em Tabuk.
No confronto direto mais recente entre as equipes, em janeiro de 2025, NEOM SC e Abha empataram por 2 a 2. Adições de peso, como Alexandre Lacazette no NEOM SC e Michy Batshuayi no Abha Club, acrescentam ainda mais poder de estrela a este confronto.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Neom SC x Abha, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando acontece o pontapé inicial de Neom SC x Abha pela Saudi Pro League?
Neom SC x Abha começa no King Khalid Sport City Stadium, em Tabuk, no sábado, 24 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Neom SC x Abha pela Saudi Pro League?
Aqui estão as principais opções disponíveis para comprar ingressos para a partida Neom SC x Abha pela Saudi Pro League:
1. Plataformas oficiais primárias
- Webook: A plataforma digital oficial de ingressos para grandes eventos e partidas na Arábia Saudita, incluindo jogos em casa da Saudi Pro League. Os ingressos disponibilizados diretamente pelo clube ou pela liga são publicados aqui primeiro.
2. Plataformas secundárias de ingressos
- GrintaHub: Se os lugares oficiais se esgotarem, confira plataformas secundárias de ingressos, como a GrintaHub, onde torcedores anunciam ingressos sobrando, você seleciona sua categoria e conclui a compra.
Quanto custam os ingressos para Neom SC x Abha pela Saudi Pro League?
Os preços dos ingressos para a partida Neom SC x Abha pela Saudi Pro League variam de acordo com a categoria do assento e se você compra por meio de plataformas oficiais ou de plataformas secundárias de ingressos, como a GrintaHub:
- Admissão geral / assentos com preço limitado: SAR 10 a SAR 90 (pelo menos 30% dos assentos do estádio têm preço limitado a SAR 30 ou menos, de acordo com os regulamentos da liga).
- Categoria ouro e prata (assentos laterais): SAR 250 a SAR 600.
- Pacotes VIP e hospitalidade: SAR 1.500 ou mais.
Neom SC x Abha pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber
Forma de Neom SC e Abha
O Neom SC venceu três e perdeu duas de suas últimas cinco partidas pela Saudi Pro League, marcando nove gols e sofrendo quatro nesse período. Sua apresentação mais recente terminou com vitória por 4 a 2 sobre o Al Fateh, e a equipe deu sequência a isso com vitórias consecutivas, incluindo um triunfo por 2 a 0 fora de casa sobre o Al Hilal e um 3 a 0 sobre o Al Khaleej. As duas derrotas anteriores na sequência, contra Al Riyadh e Al Qadsiah, foram seus únicos tropeços.
O Abha tem tido dificuldades para encontrar consistência, somando um empate e um ponto em seus últimos cinco jogos, com três derrotas e outro empate. Sua partida mais recente terminou sem gols contra o Al Diriyah. A equipe perdeu para Al Nassr, Al-Ettifaq e Al-Fayha nos jogos anteriores, sofrendo seis gols e marcando três ao longo dessas cinco partidas.
Neom SC x Abha: retrospecto recente do confronto
Não há dados de confronto direto disponíveis para os últimos cinco encontros entre Neom SC e Abha. Mais contexto histórico será acrescentado quando os registros estiverem disponíveis.