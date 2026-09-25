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Como comprar ingressos para Neom SC x Abha: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Neom SC enfrenta o Abha na Saudi Pro League. Veja como você pode garantir seus ingressos

Neom SC enfrenta o Abha no sábado, 24 de outubro de 2026, no King Khalid Sport City Stadium, em Tabuk.

No confronto direto mais recente entre as equipes, em janeiro de 2025, NEOM SC e Abha empataram por 2 a 2. Adições de peso, como Alexandre Lacazette no NEOM SC e Michy Batshuayi no Abha Club, acrescentam ainda mais poder de estrela a este confronto.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Neom SC x Abha, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando acontece o pontapé inicial de Neom SC x Abha pela Saudi Pro League?

Neom SC x Abha começa no King Khalid Sport City Stadium, em Tabuk, no sábado, 24 de outubro de 2026.

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Campeonato Saudita - Rodada 11
King Khalid Sport City Stadium

Como comprar ingressos para Neom SC x Abha pela Saudi Pro League?

Aqui estão as principais opções disponíveis para comprar ingressos para a partida Neom SC x Abha pela Saudi Pro League:

1. Plataformas oficiais primárias

  • Webook: A plataforma digital oficial de ingressos para grandes eventos e partidas na Arábia Saudita, incluindo jogos em casa da Saudi Pro League. Os ingressos disponibilizados diretamente pelo clube ou pela liga são publicados aqui primeiro.

2. Plataformas secundárias de ingressos

  • GrintaHub: Se os lugares oficiais se esgotarem, confira plataformas secundárias de ingressos, como a GrintaHub, onde torcedores anunciam ingressos sobrando, você seleciona sua categoria e conclui a compra.

Quanto custam os ingressos para Neom SC x Abha pela Saudi Pro League?

Os preços dos ingressos para a partida Neom SC x Abha pela Saudi Pro League variam de acordo com a categoria do assento e se você compra por meio de plataformas oficiais ou de plataformas secundárias de ingressos, como a GrintaHub:

  • Admissão geral / assentos com preço limitado: SAR 10 a SAR 90 (pelo menos 30% dos assentos do estádio têm preço limitado a SAR 30 ou menos, de acordo com os regulamentos da liga).
  • Categoria ouro e prata (assentos laterais): SAR 250 a SAR 600.
  • Pacotes VIP e hospitalidade: SAR 1.500 ou mais.

Neom SC x Abha pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Neom SC e Abha

O Neom SC venceu três e perdeu duas de suas últimas cinco partidas pela Saudi Pro League, marcando nove gols e sofrendo quatro nesse período. Sua apresentação mais recente terminou com vitória por 4 a 2 sobre o Al Fateh, e a equipe deu sequência a isso com vitórias consecutivas, incluindo um triunfo por 2 a 0 fora de casa sobre o Al Hilal e um 3 a 0 sobre o Al Khaleej. As duas derrotas anteriores na sequência, contra Al Riyadh e Al Qadsiah, foram seus únicos tropeços.

O Abha tem tido dificuldades para encontrar consistência, somando um empate e um ponto em seus últimos cinco jogos, com três derrotas e outro empate. Sua partida mais recente terminou sem gols contra o Al Diriyah. A equipe perdeu para Al Nassr, Al-Ettifaq e Al-Fayha nos jogos anteriores, sofrendo seis gols e marcando três ao longo dessas cinco partidas.

NEO

NEO - Sequência

ALQ
D0-2
ALR
D1-0
ALK
V3-0
HIL
V0-2
ALF
V4-2
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
ABH

ABH - Sequência

ALK
E1-1
ALF
D3-2
ALI
D0-1
ALN
D2-1
DIR
E0-0
Gol marcado (sofrido)
4/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Neom SC x Abha: retrospecto recente do confronto

Não há dados de confronto direto disponíveis para os últimos cinco encontros entre Neom SC e Abha. Mais contexto histórico será acrescentado quando os registros estiverem disponíveis.

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