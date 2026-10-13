O Monaco recebe o Lille no domingo, 25 de outubro de 2026, no Stade Louis II, em Monaco.

O LOSC Lille venceu o confronto mais recente por 1 a 0 no Stade Louis II, em maio de 2026. As duas equipes disputam regularmente uma vaga na Champions League, o que torna este um confronto importante no início da temporada da primeira divisão francesa.

Confira com a GOAL tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Monaco x Lille, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Monaco x Lille pela Ligue 1?

Monaco x Lille será disputado no domingo, 25 de outubro de 2026, no Stade Louis II, em Monaco.

Campeonato Francês - Rodada 8 25 de out. de 2026 - 10:00 Stade Louis II, Monaco

Como comprar ingressos para Monaco x Lille pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para AS Monaco x LOSC Lille pela Ligue 1, no Stade Louis II, há opções de venda direta e revenda:

1. Canais oficiais do clube

Portal oficial de ingressos do AS Monaco: A opção mais confiável e direta é comprar pela página de ingressos do site oficial do AS Monaco. A venda ao público em geral costuma começar algumas semanas antes da partida.

Bilheteria do Stade Louis II: Para quem está em Monaco, as bilheterias físicas do Stade Louis II vendem os ingressos de entrada geral restantes nos dias de jogo ou nos dias anteriores à partida.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda inicial se esgotarem, plataformas como a StubHub anunciam ingressos oferecidos por vendedores no mercado de revenda. Os preços nessas plataformas podem variar conforme a localização do assento e a demanda.

Quanto custam os ingressos para Monaco x Lille pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para AS Monaco x LOSC Lille no Stade Louis II variam conforme o local da compra, diretamente com o clube ou em plataformas de revenda, e a localização do assento:

1. Bilheteria / portal oficial do AS Monaco

Os ingressos de entrada geral vendidos diretamente pelo AS Monaco pelo preço oficial costumam custar entre € 10 e € 89:

Setor familiar / curvas: cerca de € 10 a € 15

Categorias 3 e 4 (arquibancadas superiores / laterais): cerca de € 22 a € 29

Categorias 1 e 2 (arquibancadas centrais principais / Tribune Honneur): cerca de € 40 a € 89

Pacotes VIP oficiais: A partir de cerca de € 350 por ingresso.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda inicial se esgotarem, plataformas como a StubHuboferecem ingressos cujos preços variam conforme a demanda:

Assentos de entrada / categoria 2 (Tribune Secondes): Preços a partir de € 50 a € 94

Categoria 1 / arquibancada principal (Tribune Honneur / Premières): Preços de € 120 a € 170

Pacotes VIP e de hospitalidade revendidos: Preços de € 350 a mais de € 1.300

Monaco x Lille pela Ligue 1: Tudo o que você precisa saber

Momento de Monaco e Lille

O Monaco chega em boa fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Lens pela Ligue 1, após um empate por 1 a 1 fora de casa com o Strasbourg. As vitórias sobre Paris Saint-Germain e Marseille nessa sequência mostram o nível dos adversários superados pela equipe de Luis. O Monaco marcou dez gols e sofreu três nessas cinco partidas, números que refletem tanto sua produção ofensiva quanto sua solidez defensiva.

O Lille venceu dois, empatou um e perdeu dois dos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Nice, após uma vitória por 2 a 0 sobre o Troyes no campeonato. A sequência também inclui um empate por 2 a 2 com o Paris Saint-Germain e uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Toulouse, embora a derrota por 3 a 2 para o Real Betis na Champions League represente um revés. O Lille marcou oito gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

Monaco x Lille: Histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre os clubes terminou com vitória do Lille por 1 a 0 no Stade Louis II, em maio de 2026, resultado que dará confiança à equipe de Ancelotti para voltar ao estádio. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Lille venceu três vezes, o Monaco venceu uma e houve um empate. O Lille levou a melhor recentemente, com três vitórias nos últimos quatro confrontos que tiveram um vencedor.