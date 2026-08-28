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Como comprar ingressos para Monaco x Lens: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Monaco enfrenta o Lens na Ligue 1. Veja como você pode garantir seus ingressos

Monaco encara o Lens no sábado, 19 de setembro de 2026, no Stade Louis II, em Mônaco.

No último duelo movimentado entre as equipes, em fevereiro de 2026, o Monaco superou o Lens por 3 a 2 fora de casa, no Stade Bollaert-Delelis. Os dois times contam com uma série de talentos ofensivos, o que promete um confronto intenso, enquanto o Lens busca redenção fora de casa.  

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Monaco x Lens, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Monaco x Lens pela Ligue 1?

Monaco x Lens acontece no Stade Louis II, em Mônaco, com o pontapé inicial marcado para esta partida da Ligue 1.

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Campeonato Francês - Rodada 5
Stade Louis II, Monaco

Como comprar ingressos para Monaco x Lens pela Ligue 1?

Os ingressos para a partida entre AS Monaco e RC Lens pela Ligue 1, no Stade Louis II, podem ser comprados por meio dos canais oficiais do clube ou de marketplaces autorizados de ingressos secundários:

  • Site oficial de ingressos do AS Monaco: O principal e mais seguro lugar para comprar ingressos é diretamente na loja oficial online de ingressos do AS Monaco.
  • Bilheteria do Stade Louis II: Os ingressos normalmente estão disponíveis na bilheteria do estádio, em Mônaco, nos dias de jogo, sujeitos à disponibilidade.
  • Mercados secundários e agregadores: Se a carga oficial se esgotar, os ingressos ficam disponíveis em plataformas de revenda, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Monaco x Lens pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida entre AS Monaco e RC Lens pela Ligue 1, no Stade Louis II, variam de acordo com o setor escolhido e a plataforma de compra:

  • Ingressos oficiais do clube (valor de face): Diretamente na plataforma oficial de ingressos do AS Monaco ou na bilheteria do estádio, os ingressos padrão para a partida normalmente começam em torno de €15 a €25 para assentos atrás dos gols (Populaires/Secondes) e variam entre €35 e €80+ para lugares centrais nas arquibancadas laterais (Premières/Honneur).
  • Plataformas secundárias de revenda: Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os preços atualmente começam em aproximadamente €48 a €50 para assentos de categorias de entrada, com opções médias de lugares sendo vendidas por cerca de €110 a €115.
  • Pacotes VIP e hospitalidade: As experiências premium e de hospitalidade começam em cerca de €110 a €130 por pessoa.

Monaco x Lens pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Monaco e Lens

O Monaco venceu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Gornik Zabrze na qualificatória da Conference League, em 27 de agosto, e também venceu o Le Havre por 1 a 0 na Ligue 1, em 23 de agosto. Sua única derrota nessa sequência foi contra o Coventry City em um amistoso de pré-temporada, por 2 a 0. O Monaco marcou dez gols e sofreu sete nesses cinco jogos.

O Lens também venceu três de seus últimos cinco jogos, com duas derrotas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 2 sobre o Auxerre na Ligue 1, em 22 de agosto, e venceu o Paris Saint-Germain por 1 a 0 na Supercopa, em 16 de agosto. Mais cedo na pré-temporada, o Lens venceu o Villarreal por 3 a 1, embora as derrotas para o Sunderland e um empate sem gols com o Famalicao tenham atrapalhado sua preparação. O Lens marcou nove gols e sofreu cinco nesses cinco compromissos.

ASM

ASM - Sequência

LEH
V0-1
GOR
V4-1
OM
V2-0
PSG
V1-2
STR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
10/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
RCL

RCL - Sequência

AJA
V5-2
STR
D2-1
FCL
D0-1
SLP
V2-3
LEM
E2-2
Gol marcado (sofrido)
11/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Monaco x Lens: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu pela Ligue 1 em 21 de fevereiro de 2026, quando o Monaco venceu o Lens fora de casa por 3 a 2. Antes disso, o Monaco recebeu o Lens em novembro de 2025 e perdeu por 4 a 1 no Stade Louis II. Nos últimos cinco jogos entre os clubes pela Ligue 1, o Lens leva vantagem no retrospecto com duas vitórias, enquanto o Monaco venceu duas vezes e uma partida terminou empatada.

Confrontos

MônacoEmpateLens
2
1
2
Campeonato Francês
Lens badge
Lens
RCL
2
Mônaco badge
Mônaco
ASM
3
FJ
Campeonato Francês
Mônaco badge
Mônaco
ASM
1
Lens badge
Lens
RCL
4
FJ
Campeonato Francês
Lens badge
Lens
RCL
4
Mônaco badge
Mônaco
ASM
0
FJ
Campeonato Francês
Mônaco badge
Mônaco
ASM
1
Lens badge
Lens
RCL
1
FJ
Campeonato Francês
Lens badge
Lens
RCL
2
Mônaco badge
Mônaco
ASM
3
FJ
8Gols marcados13
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Monaco e Lens

#JVEDGPGCSGPSequência
1
MônacoMônacoASM
541083+513
V
E
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
E
V
E
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
E
V
V
E
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
E
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
E
6
PSGPSGPSG
522187+18
V
V
D
E
E
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
E
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
E
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
E
E
D
E
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
E
E
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
E
V
D
E
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
E
D
E
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
E
D
E
15
LensLensRCL
51139904
D
E
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
E
17
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
E
D
E
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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