Como comprar ingressos para Monaco x Lens: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Monaco encara o Lens no sábado, 19 de setembro de 2026, no Stade Louis II, em Mônaco.
No último duelo movimentado entre as equipes, em fevereiro de 2026, o Monaco superou o Lens por 3 a 2 fora de casa, no Stade Bollaert-Delelis. Os dois times contam com uma série de talentos ofensivos, o que promete um confronto intenso, enquanto o Lens busca redenção fora de casa.
Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Monaco x Lens, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Monaco x Lens pela Ligue 1?
Monaco x Lens acontece no Stade Louis II, em Mônaco, com o pontapé inicial marcado para esta partida da Ligue 1.
Como comprar ingressos para Monaco x Lens pela Ligue 1?
Os ingressos para a partida entre AS Monaco e RC Lens pela Ligue 1, no Stade Louis II, podem ser comprados por meio dos canais oficiais do clube ou de marketplaces autorizados de ingressos secundários:
- Site oficial de ingressos do AS Monaco: O principal e mais seguro lugar para comprar ingressos é diretamente na loja oficial online de ingressos do AS Monaco.
- Bilheteria do Stade Louis II: Os ingressos normalmente estão disponíveis na bilheteria do estádio, em Mônaco, nos dias de jogo, sujeitos à disponibilidade.
- Mercados secundários e agregadores: Se a carga oficial se esgotar, os ingressos ficam disponíveis em plataformas de revenda, como a StubHub.
Quanto custam os ingressos para Monaco x Lens pela Ligue 1?
Os preços dos ingressos para a partida entre AS Monaco e RC Lens pela Ligue 1, no Stade Louis II, variam de acordo com o setor escolhido e a plataforma de compra:
- Ingressos oficiais do clube (valor de face): Diretamente na plataforma oficial de ingressos do AS Monaco ou na bilheteria do estádio, os ingressos padrão para a partida normalmente começam em torno de €15 a €25 para assentos atrás dos gols (Populaires/Secondes) e variam entre €35 e €80+ para lugares centrais nas arquibancadas laterais (Premières/Honneur).
- Plataformas secundárias de revenda: Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os preços atualmente começam em aproximadamente €48 a €50 para assentos de categorias de entrada, com opções médias de lugares sendo vendidas por cerca de €110 a €115.
- Pacotes VIP e hospitalidade: As experiências premium e de hospitalidade começam em cerca de €110 a €130 por pessoa.
Monaco x Lens pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Momento de Monaco e Lens
O Monaco venceu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Gornik Zabrze na qualificatória da Conference League, em 27 de agosto, e também venceu o Le Havre por 1 a 0 na Ligue 1, em 23 de agosto. Sua única derrota nessa sequência foi contra o Coventry City em um amistoso de pré-temporada, por 2 a 0. O Monaco marcou dez gols e sofreu sete nesses cinco jogos.
O Lens também venceu três de seus últimos cinco jogos, com duas derrotas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 2 sobre o Auxerre na Ligue 1, em 22 de agosto, e venceu o Paris Saint-Germain por 1 a 0 na Supercopa, em 16 de agosto. Mais cedo na pré-temporada, o Lens venceu o Villarreal por 3 a 1, embora as derrotas para o Sunderland e um empate sem gols com o Famalicao tenham atrapalhado sua preparação. O Lens marcou nove gols e sofreu cinco nesses cinco compromissos.
Monaco x Lens: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu pela Ligue 1 em 21 de fevereiro de 2026, quando o Monaco venceu o Lens fora de casa por 3 a 2. Antes disso, o Monaco recebeu o Lens em novembro de 2025 e perdeu por 4 a 1 no Stade Louis II. Nos últimos cinco jogos entre os clubes pela Ligue 1, o Lens leva vantagem no retrospecto com duas vitórias, enquanto o Monaco venceu duas vezes e uma partida terminou empatada.
Confrontos
Classificação de Monaco e Lens
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
V
E
V
V
V
|2
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|+8
|11
V
E
V
E
V
|3
|5
|3
|2
|0
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|3
|+5
|11
V
E
V
V
E
|4
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|3
|1
|1
|8
|4
|+4
|10
D
V
V
E
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|5
|5
|3
|1
|1
|8
|9
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|10
D
V
V
V
E
|6
|5
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|2
|1
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|7
|+1
|8
V
V
D
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E
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|+1
|7
V
E
D
V
D
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|2
|1
|2
|10
|10
|0
|7
D
E
V
V
D
|9
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
V
E
E
D
E
|10
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|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|6
V
V
D
D
D
|11
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
D
D
V
E
E
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|1
|2
|2
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|6
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D
E
V
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D
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|5
V
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|1
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|9
|9
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|4
D
E
D
D
V
|16
|5
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|1
|3
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|11
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|4
D
D
D
V
E
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|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|3
D
D
D
D
V
|18
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
D
E
D
E
D