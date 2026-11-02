O Monaco recebe o Auxerre no sábado, 21 de novembro de 2026, no Stade Louis II, em Mônaco.

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026 e terminou em um empate movimentado por 2 a 2 no Stade Louis II. Antes disso, na temporada 2025–26, o Monaco conquistou uma vitória apertada por 2 a 1 fora de casa sobre o Auxerre na Copa da França.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Monaco x Auxerre, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Monaco x Auxerre pela Ligue 1?

Monaco x Auxerre será disputado no Stade Louis II, em Mônaco, no sábado, 21 de novembro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

Como comprar ingressos para Monaco x Auxerre pela Ligue 1?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para o próximo jogo entre Monaco e Auxerre pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

Bilheteria oficial do clube: A opção mais direta e confiável é comprar ingressos pelo portal oficial de vendas do AS Monaco, especialmente se você procura ingressos comuns ou lugares nos setores da torcida mandante.

A opção mais direta e confiável é comprar ingressos pelo portal oficial de vendas do AS Monaco, especialmente se você procura ingressos comuns ou lugares nos setores da torcida mandante. Bilheteria do estádio: Às vezes, é possível comprar ingressos diretamente nas bilheterias do Stade Louis II antes do dia do jogo, conforme a disponibilidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Monaco x Auxerre pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para o próximo jogo da Ligue 1 entre AS Monaco e AJ Auxerre, no Stade Louis II, variam conforme o canal de compra e a categoria do assento.

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns / assentos atrás dos gols: Os preços geralmente começam em aproximadamente € 40 a € 45 nos setores básicos de torcedores.

Os preços geralmente começam em aproximadamente nos setores básicos de torcedores. Assentos nas laterais / Seconde Tiers: As opções intermediárias geralmente custam de € 60 a € 90 e oferecem uma visão mais ampla do campo.

As opções intermediárias geralmente custam de e oferecem uma visão mais ampla do campo. Categorias Premieres e premium: Os assentos premium nas partes inferior e superior da arquibancada custam entre € 100 e € 130 .

Os assentos premium nas partes inferior e superior da arquibancada custam entre . Hospitalidade VIP e Honneurs: Os pacotes de hospitalidade de luxo e os assentos nas melhores áreas cobertas da arquibancada geralmente começam em torno de € 500 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços determinados pela demanda do mercado:

Revenda de assentos atrás dos gols / no setor superior: Os preços começam em torno de € 50 a € 55 (aproximadamente US$ 55 a US$ 60).

Os preços começam em torno de (aproximadamente US$ 55 a US$ 60). Setores Seconde padrão: Os assentos padrão com visão lateral custam, em média, € 80 a € 90 .

Os assentos padrão com visão lateral custam, em média, . Revenda de assentos nas laterais e da categoria Premieres: Os assentos premium não VIP na revenda geralmente custam de € 105 a € 120 .

Os assentos premium não VIP na revenda geralmente custam de . Revenda de ingressos de hospitalidade VIP: Os ingressos de hospitalidade podem ultrapassar € 500, dependendo da disponibilidade e da demanda.

Monaco x Auxerre pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Monaco e Auxerre

O Monaco venceu dois, empatou um e perdeu dois de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Lorient na Ligue 1, embora depois tenha vencido o CSKA Sofia por 2 a 1 fora de casa pela Conference League. Antes, empatou em 2 a 2 com o Toulouse e venceu o Lens por 2 a 1. Nesses cinco jogos, o Monaco marcou oito gols e sofreu quatro.

O Auxerre venceu três, perdeu um e venceu um de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Le Havre na Ligue 1. Antes disso, sofreu uma derrota pesada por 4 a 1 para o Rennes, mas se recuperou com vitórias sobre Clermont Foot, Brest e Nice. O Auxerre marcou onze gols e sofreu nove nesse período de cinco jogos.

Monaco x Auxerre: retrospecto recente do confronto

O confronto mais recente entre Monaco e Auxerre terminou em 2 a 2 e foi disputado no Stade Louis II, pela Ligue 1, em abril de 2026. Nos últimos cinco encontros entre os dois clubes, o Monaco venceu três, houve um empate e um resultado favorável ao Auxerre. O Monaco venceu por 4 a 2 em casa em fevereiro de 2025, derrotou o Auxerre por 2 a 1 fora de casa na Copa da França em dezembro de 2025 e venceu por 2 a 1 fora de casa na Ligue 1 em setembro de 2025. A única vitória do Auxerre nessa sequência veio em uma derrota por 3 a 0 em casa em setembro de 2024, vencida pelo Monaco.