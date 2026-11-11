O Monaco recebe o Angers no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Stade Louis II, em Mônaco.

Monaco e Angers construíram um histórico competitivo na Ligue 1. No confronto mais recente pelo campeonato, em fevereiro de 2026, o Monaco venceu por 2 a 0 no Stade Louis II. Nos últimos cinco duelos entre as equipes em todas as competições, o Monaco levou a melhor com três vitórias, enquanto o Angers conquistou uma vitória e houve um empate.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Monaco x Angers, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Monaco x Angers pela Ligue 1?

Monaco x Angers será disputado no Stade Louis II, em Mônaco. As informações oficiais de transmissão da partida ainda não estão disponíveis.

Campeonato Francês - Rodada 13 5 de dez. de 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

Como comprar ingressos para Monaco x Angers pela Ligue 1?

Confira as opções e os meios disponíveis para comprar ingressos para Monaco x Angers pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

Site oficial do AS Monaco: A principal e mais confiável opção para comprar ingressos comuns diretamente é o portal oficial de venda do AS Monaco, no qual é possível escolher entre os setores do Stade Louis II.

A principal e mais confiável opção para comprar ingressos comuns diretamente é o portal oficial de venda do AS Monaco, no qual é possível escolher entre os setores do Stade Louis II. Canais oficiais do Angers SCO: Para os torcedores visitantes que vão viajar, os ingressos geralmente são distribuídos pela plataforma oficial de venda do Angers SCO ou destinados diretamente a grupos de torcedores do clube.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Ligue 1 quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Monaco x Angers pela Ligue 1?

Confira as estimativas de preços dos ingressos para o próximo jogo entre Monaco e Angers pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos de categoria padrão: A partir de cerca de € 35 a € 50 .

A partir de cerca de . Assentos de categoria intermediária e nas laterais: Geralmente custam entre € 60 e € 100 .

Geralmente custam entre . Pacotes de hospitalidade e VIP: Podem custar a partir de € 150.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Opções atrás dos gols e no anel superior: A partir de cerca de € 48 a € 58 .

A partir de cerca de . Ingressos comuns e assentos de categoria intermediária: Frequentemente anunciados entre € 65 e € 120 .

Frequentemente anunciados entre . Revenda de ingressos premium e setores VIP: Podem custar de € 140 a mais de € 400.

Monaco x Angers pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Monaco e Angers

O Monaco venceu uma, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas pela Ligue 1. Seu jogo mais recente pelo campeonato terminou em derrota por 3 a 1 para o Paris FC em 1º de novembro. Antes disso, empatou em 1 a 1 com o Lille, e sua única vitória pela liga nessa sequência foi por 1 a 0 sobre o Lorient. A equipe também venceu o Freiburg por 3 a 0 na Conference League e o CSKA Sofia por 2 a 1 fora de casa em competições europeias.

O Angers venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas pela Ligue 1. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Lyon. Nesse período, também perdeu por 5 a 1 para o Brest e por 5 a 2 para o Marseille. Sua única vitória foi por 2 a 0 sobre o Troyes, em setembro, enquanto um empate sem gols com o Lorient mostrou alguma solidez defensiva.

Monaco x Angers: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Monaco venceu o Angers por 2 a 0 no Stade Louis II, pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Monaco venceu três vezes, contra uma vitória do Angers e um empate. A única vitória do Angers nessa sequência ocorreu em novembro de 2024, por 1 a 0 no Stade Louis II.