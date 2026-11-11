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Como comprar ingressos para Monaco x Angers: preços da Ligue 1, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Campeonato Francês

Monaco enfrenta o Angers pela Ligue 1. Saiba como garantir seus ingressos.

O Monaco recebe o Angers no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Stade Louis II, em Mônaco.

Monaco e Angers construíram um histórico competitivo na Ligue 1. No confronto mais recente pelo campeonato, em fevereiro de 2026, o Monaco venceu por 2 a 0 no Stade Louis II. Nos últimos cinco duelos entre as equipes em todas as competições, o Monaco levou a melhor com três vitórias, enquanto o Angers conquistou uma vitória e houve um empate.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Monaco x Angers, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Monaco x Angers pela Ligue 1?

Monaco x Angers será disputado no Stade Louis II, em Mônaco. As informações oficiais de transmissão da partida ainda não estão disponíveis.

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Campeonato Francês - Rodada 13
Stade Louis II, Monaco

Como comprar ingressos para Monaco x Angers pela Ligue 1?

Confira as opções e os meios disponíveis para comprar ingressos para Monaco x Angers pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Site oficial do AS Monaco: A principal e mais confiável opção para comprar ingressos comuns diretamente é o portal oficial de venda do AS Monaco, no qual é possível escolher entre os setores do Stade Louis II.
  • Canais oficiais do Angers SCO: Para os torcedores visitantes que vão viajar, os ingressos geralmente são distribuídos pela plataforma oficial de venda do Angers SCO ou destinados diretamente a grupos de torcedores do clube.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Ligue 1 quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Monaco x Angers pela Ligue 1?

Confira as estimativas de preços dos ingressos para o próximo jogo entre Monaco e Angers pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos de categoria padrão: A partir de cerca de € 35 a € 50.
  • Assentos de categoria intermediária e nas laterais: Geralmente custam entre € 60 e € 100.
  • Pacotes de hospitalidade e VIP: Podem custar a partir de € 150.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Opções atrás dos gols e no anel superior: A partir de cerca de € 48 a € 58.
  • Ingressos comuns e assentos de categoria intermediária: Frequentemente anunciados entre € 65 e € 120.
  • Revenda de ingressos premium e setores VIP: Podem custar de € 140 a mais de € 400.

Monaco x Angers pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Monaco e Angers

O Monaco venceu uma, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas pela Ligue 1. Seu jogo mais recente pelo campeonato terminou em derrota por 3 a 1 para o Paris FC em 1º de novembro. Antes disso, empatou em 1 a 1 com o Lille, e sua única vitória pela liga nessa sequência foi por 1 a 0 sobre o Lorient. A equipe também venceu o Freiburg por 3 a 0 na Conference League e o CSKA Sofia por 2 a 1 fora de casa em competições europeias.

O Angers venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas pela Ligue 1. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Lyon. Nesse período, também perdeu por 5 a 1 para o Brest e por 5 a 2 para o Marseille. Sua única vitória foi por 2 a 0 sobre o Troyes, em setembro, enquanto um empate sem gols com o Lorient mostrou alguma solidez defensiva.

ASM

ASM - Sequência

SCF
V3-0
LIL
E1-1
PAR
D3-1
FCN
V2-0
LEM
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SCO

SCO - Sequência

B29
D5-1
OM
D2-5
FCL
E0-0
OL
D2-0
NCE
D0-2
Gol marcado (sofrido)
3/14
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Monaco x Angers: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Monaco venceu o Angers por 2 a 0 no Stade Louis II, pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Monaco venceu três vezes, contra uma vitória do Angers e um empate. A única vitória do Angers nessa sequência ocorreu em novembro de 2024, por 1 a 0 no Stade Louis II.

Confrontos

MônacoEmpateAngers
3
1
1
Campeonato Francês
Mônaco badge
Mônaco
ASM
2
Angers badge
Angers
SCO
0
FJ
Campeonato Francês
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Angers
SCO
1
Mônaco badge
Mônaco
ASM
1
FJ
Campeonato Francês
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Angers
SCO
0
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Mônaco
ASM
2
FJ
Campeonato Francês
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Mônaco
ASM
0
Angers badge
Angers
SCO
1
FJ
Campeonato Francês
Angers badge
Angers
SCO
1
Mônaco badge
Mônaco
ASM
2
FJ
7Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

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