O Mjällby recebe o Pafos FC na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Olympia Stadion, em Helsingborg.
Mjällby AIF e Pafos FC nunca se enfrentaram em competições europeias oficiais. Assim, esta partida da fase de liga será o primeiro encontro entre os clubes. Ambos escrevem capítulos empolgantes de suas histórias recentes no cenário continental, em momentos marcantes para o clube de raízes suecas e para a equipe cipriota em ascensão.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Mjällby x Pafos FC, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Mjaellby x Pafos FC pela Liga Conferência?
Mjällby x Pafos FC será disputado no Olympia Stadion, em Helsingborg, na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026.
Como comprar ingressos para Mjaellby x Pafos FC pela Liga Conferência?
Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre Mjaellby e Pafos FC pela Liga Conferência:
1. Canais oficiais dos clubes
- Portal oficial de ingressos do Mjällby AIF: Você pode comprar ingressos diretamente pela plataforma oficial de vendas online do Mjällby AIF (maif.ebiljett.nu). Os ingressos para jogos de competições europeias geralmente ficam disponíveis quando a data da partida se aproxima, e sócios do clube costumam ter acesso antecipado prioritário.
- Sistema oficial de ingressos do Pafos FC: Se você vai viajar para torcer pelo Pafos FC, os ingressos para o setor destinado à torcida visitante são distribuídos diretamente pelos canais oficiais de venda e pela organização do clube.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Liga Conferência quando as cotas da venda oficial se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Mjaellby x Pafos FC pela Liga Conferência?
Confira os preços estimados dos ingressos para Mjaellby x Pafos FC pela Liga Conferência:
1. Canais oficiais dos clubes
- Arquibancada da torcida da casa / setor em pé (Hammock / Hhemmastå): € 15 a € 25
- Assentos da categoria 2 (lateral / escanteio): € 25 a € 40
- Assentos da categoria 1 / premium na arquibancada principal: € 40 a € 60
- Cota da torcida visitante (setor do Pafos FC): € 15 a € 30
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:
- Entrada mais barata disponível: € 50 a € 70
- Assentos comuns na lateral: € 95 a € 120
- Assentos privilegiados na lateral / região central: € 100 a € 145
Mjaellby x Pafos FC pela Liga Conferência: Tudo o que você precisa saber
Momento de Mjaellby e Pafos FC
O Mjällby chega à partida com uma campanha recente irregular: duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu compromisso mais recente terminou em 0 a 0 com o Brommapojkarna pela Allsvenskan. Três dias antes, a vitória por 2 a 0 sobre o Borac Banja Luka pela Liga Conferência mostrou que a equipe consegue vencer no cenário europeu. Nesse período, também perdeu por 2 a 0 para o Hammarby. Nos cinco jogos, marcou três gols e sofreu quatro.
Nos últimos cinco jogos, o Pafos FC somou uma vitória, três empates e uma derrota. O resultado mais recente foi a vitória por 4 a 2 sobre o Omonia 29 Maiou pela Liga do Chipre, embora a equipe tenha perdido por 3 a 1 para o FC Twente em seu jogo anterior pela Liga Conferência. Três das cinco partidas terminaram empatadas. Nesse período, o time marcou oito gols e sofreu seis.
Mjaellby x Pafos FC: Histórico recente de confrontos
Não há registro de confrontos anteriores entre Mjällby e Pafos FC nos dados disponíveis. Esta partida será o primeiro encontro entre os dois clubes.