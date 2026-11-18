O Mjällby recebe o Pafos FC na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Olympia Stadion, em Helsingborg.

Mjällby AIF e Pafos FC nunca se enfrentaram em competições europeias oficiais. Assim, esta partida da fase de liga será o primeiro encontro entre os clubes. Ambos escrevem capítulos empolgantes de suas histórias recentes no cenário continental, em momentos marcantes para o clube de raízes suecas e para a equipe cipriota em ascensão.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Mjällby x Pafos FC, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Mjaellby x Pafos FC pela Liga Conferência?

Mjällby x Pafos FC será disputado no Olympia Stadion, em Helsingborg, na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026.

Conference League - Rodada 5 10 de dez. de 2026 - 15:00 Olympia Stadion

Como comprar ingressos para Mjaellby x Pafos FC pela Liga Conferência?

Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre Mjaellby e Pafos FC pela Liga Conferência:

1. Canais oficiais dos clubes

Portal oficial de ingressos do Mjällby AIF: Você pode comprar ingressos diretamente pela plataforma oficial de vendas online do Mjällby AIF (maif.ebiljett.nu). Os ingressos para jogos de competições europeias geralmente ficam disponíveis quando a data da partida se aproxima, e sócios do clube costumam ter acesso antecipado prioritário.

Você pode comprar ingressos diretamente pela plataforma oficial de vendas online do Mjällby AIF (maif.ebiljett.nu). Os ingressos para jogos de competições europeias geralmente ficam disponíveis quando a data da partida se aproxima, e sócios do clube costumam ter acesso antecipado prioritário. Sistema oficial de ingressos do Pafos FC: Se você vai viajar para torcer pelo Pafos FC, os ingressos para o setor destinado à torcida visitante são distribuídos diretamente pelos canais oficiais de venda e pela organização do clube.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Liga Conferência quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Mjaellby x Pafos FC pela Liga Conferência?

Confira os preços estimados dos ingressos para Mjaellby x Pafos FC pela Liga Conferência:

1. Canais oficiais dos clubes

Arquibancada da torcida da casa / setor em pé (Hammock / Hhemmastå): € 15 a € 25

€ 15 a € 25 Assentos da categoria 2 (lateral / escanteio): € 25 a € 40

€ 25 a € 40 Assentos da categoria 1 / premium na arquibancada principal: € 40 a € 60

€ 40 a € 60 Cota da torcida visitante (setor do Pafos FC): € 15 a € 30

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Entrada mais barata disponível: € 50 a € 70

€ 50 a € 70 Assentos comuns na lateral: € 95 a € 120

€ 95 a € 120 Assentos privilegiados na lateral / região central: € 100 a € 145

Mjaellby x Pafos FC pela Liga Conferência: Tudo o que você precisa saber

Momento de Mjaellby e Pafos FC

O Mjällby chega à partida com uma campanha recente irregular: duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu compromisso mais recente terminou em 0 a 0 com o Brommapojkarna pela Allsvenskan. Três dias antes, a vitória por 2 a 0 sobre o Borac Banja Luka pela Liga Conferência mostrou que a equipe consegue vencer no cenário europeu. Nesse período, também perdeu por 2 a 0 para o Hammarby. Nos cinco jogos, marcou três gols e sofreu quatro.

Nos últimos cinco jogos, o Pafos FC somou uma vitória, três empates e uma derrota. O resultado mais recente foi a vitória por 4 a 2 sobre o Omonia 29 Maiou pela Liga do Chipre, embora a equipe tenha perdido por 3 a 1 para o FC Twente em seu jogo anterior pela Liga Conferência. Três das cinco partidas terminaram empatadas. Nesse período, o time marcou oito gols e sofreu seis.

Mjaellby x Pafos FC: Histórico recente de confrontos

Não há registro de confrontos anteriores entre Mjällby e Pafos FC nos dados disponíveis. Esta partida será o primeiro encontro entre os dois clubes.