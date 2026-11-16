Como comprar ingressos para Millwall x Sheffield United: preços, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

O Millwall recebe o Sheffield United na terça-feira, 8 de dezembro de 2026, no The Den, em Londres.

O resultado positivo mais recente do Millwall contra o Sheffield United no The Den veio em janeiro de 2026, quando as equipes empataram em 1 a 1 em um jogo equilibrado pela Championship. Antes disso, o Millwall mostrou que é capaz de dificultar a vida do clube de South Yorkshire em casa ao conquistar uma vitória disputada por 3 a 2 no The Den, em fevereiro de 2023.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Millwall x Sheffield United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Millwall e Sheffield United pela Championship?

Millwall x Sheffield United acontece no The Den, em Londres, na terça-feira, 8 de dezembro de 2026.

Championship - Rodada 20 8 de dez. de 2026 - 14:45 The Den

Como comprar ingressos para Millwall x Sheffield United pela Championship?

Para comprar ingressos para Millwall x Sheffield United pela Championship, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Comprar diretamente na bilheteria oficial do Millwall FC ou no portal oficial de ingressos do clube é a forma mais segura e direta de adquirir ingressos autênticos para o setor da torcida da casa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Championship quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Millwall x Sheffield United pela Championship?

Confira a estimativa de preços dos ingressos para Millwall x Sheffield United pela Championship:

1. Canais oficiais do clube

Adultos, ingresso padrão: Normalmente custam de £ 27 a £ 45 .

Normalmente custam de . Ingressos com desconto e para menores: Em geral, custam entre £ 15 e £ 25.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos de revenda mais baratos: Começam em torno de £ 40 .

Começam em torno de . Assentos de revenda comuns e premium: Em geral, custam entre £ 65 e £ 95 .

Em geral, custam entre . Pacotes premium ou VIP de hospitalidade: Custam a partir de £ 249.

Millwall x Sheffield United pela Championship: tudo o que você precisa saber

Momento de Millwall e Sheffield United

O Millwall chega a este jogo com uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco partidas pela Championship. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 3 a 0 para o West Bromwich Albion, após outra derrota por 3 a 0 para o Birmingham City. A única vitória do Millwall nessa sequência foi por 4 a 1 sobre o Derby County. Nesses cinco jogos, o clube marcou oito gols e sofreu dez, reflexo da irregularidade tanto no ataque quanto na defesa.

Nos últimos cinco jogos do Sheffield United pela Championship, foram duas vitórias, um empate e duas derrotas. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 1 fora de casa para o Charlton Athletic, embora antes tivesse vencido o Preston North End por 3 a 2 como visitante e o Wrexham por 1 a 0. O Sheffield United marcou cinco gols e sofreu cinco nessas cinco partidas. Não ter sofrido gols contra o Wrexham se destaca como sinal da organização defensiva que Wilder tem trabalhado para construir.

Millwall x Sheffield United: retrospecto recente dos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes terminou em 1 a 1 no The Den, pela Championship, em janeiro de 2026. O Sheffield United venceu três dos últimos cinco confrontos entre os clubes, enquanto o Millwall somou uma vitória e um empate nesse período. O Sheffield United venceu os jogos consecutivos contra o Millwall em abril e agosto de 2025, mas o Millwall triunfou por 3 a 2 no The Den no confronto de fevereiro de 2023.