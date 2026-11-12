Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Championship
team-logoMiddlesbrough
Riverside Stadium
team-logoDerby County
Book Middlesbrough vs Derby County Tickets
Com a ajuda da

Como comprar ingressos para Middlesbrough x Derby County: preços para o jogo da Championship, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Middlesbrough
Derby County
Championship

Middlesbrough enfrenta o Derby County na Championship. Veja como garantir seus ingressos.

O Middlesbrough recebe o Derby County no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Riverside Stadium, em Middlesbrough.

O confronto oficial mais recente entre as duas equipes aconteceu em janeiro de 2026, quando o Derby County venceu em casa por 1 a 0 na Championship. Nos últimos cinco confrontos diretos em todas as competições, o Derby County leva uma pequena vantagem, com três vitórias contra duas do Middlesbrough.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Middlesbrough x Derby County, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Middlesbrough x Derby County pela Championship?

Middlesbrough x Derby County acontece no Riverside Stadium, em Middlesbrough, no sábado, 5 de dezembro de 2026.

crest
Championship - Rodada 19
Riverside Stadium

Como comprar ingressos para Middlesbrough x Derby County pela Championship?

Para comprar ingressos para o jogo entre Middlesbrough e Derby County pela Championship, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos dos clubes: Compre diretamente pelo portal oficial de ingressos do Middlesbrough FC ou pela bilheteria do Derby County, conforme a disponibilidade de ingressos destinados às torcidas da casa e visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Championship quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Middlesbrough x Derby County pela Championship?

Confira os preços estimados dos ingressos para Middlesbrough x Derby County pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos para adultos: Custam de £ 31,50 a £ 40,50.
  • Ingressos com desconto: Custam de £ 24,50 a £ 33,50.
  • Ingressos para jovens: Custam de £ 13,50 a £ 23,50.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Entrada comum: Os preços geralmente começam em aproximadamente £ 65 a £ 85 ou mais.
  • Setores premium ou laterais: Os preços variam de £ 95 a £ 120 ou mais.

Middlesbrough x Derby County pela Championship: tudo o que você precisa saber

Momento de Middlesbrough e Derby County

O Middlesbrough somou três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos pela Championship. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Wrexham, encerrando uma boa sequência que incluiu uma vitória por 5 a 1 fora de casa sobre o Bolton Wanderers e um triunfo por 3 a 0 sobre o Charlton Athletic. Nesses cinco jogos, a equipe de Hellberg marcou 13 gols e sofreu cinco, mostrando sua força ofensiva no período.

Os últimos cinco jogos do Derby County pela Championship renderam quatro derrotas e um empate. A partida mais recente terminou em derrota por 4 a 0 para o Norwich City, e a equipe também perdeu por 4 a 1 tanto para o Millwall quanto para o Queens Park Rangers nesse período. O único ponto do Derby veio de um empate por 1 a 1 com o Sheffield United. A equipe marcou apenas dois gols nesses cinco jogos e sofreu 11.

MID

MID - Sequência

CAC
E2-2
BOL
V1-5
CHA
V3-0
WRE
D2-0
WAT
E0-0
Gol marcado (sofrido)
10/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
DER

DER - Sequência

STK
D0-1
SHU
E1-1
MIL
D4-1
NOR
D0-4
BOL
V3-1
Gol marcado (sofrido)
5/11
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Middlesbrough x Derby County: histórico recente do confronto direto

O encontro mais recente entre as duas equipes aconteceu em janeiro de 2026, com vitória do Derby County por 1 a 0 em casa pela Championship. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Derby venceu três vezes, contra duas do Middlesbrough. As vitórias do Middlesbrough foram em casa, incluindo um triunfo por 2 a 1 em novembro de 2025 e outro por 1 a 0 em março de 2025. O resultado mais desigual entre os dados apresentados é uma vitória do Middlesbrough por 4 a 1 em casa, em fevereiro de 2022.

Confrontos

MiddlesbroughEmpateDerby County
3
0
2
Championship
Derby County badge
Derby County
DER
1
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
0
FJ
Championship
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
2
Derby County badge
Derby County
DER
1
FJ
Championship
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
1
Derby County badge
Derby County
DER
0
FJ
Championship
Derby County badge
Derby County
DER
1
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
0
FJ
Championship
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
4
Derby County badge
Derby County
DER
1
FJ
7Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google