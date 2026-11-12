O Middlesbrough recebe o Derby County no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Riverside Stadium, em Middlesbrough.

O confronto oficial mais recente entre as duas equipes aconteceu em janeiro de 2026, quando o Derby County venceu em casa por 1 a 0 na Championship. Nos últimos cinco confrontos diretos em todas as competições, o Derby County leva uma pequena vantagem, com três vitórias contra duas do Middlesbrough.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Middlesbrough x Derby County, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Middlesbrough x Derby County pela Championship?

Middlesbrough x Derby County acontece no Riverside Stadium, em Middlesbrough, no sábado, 5 de dezembro de 2026.

Championship - Rodada 19 5 de dez. de 2026 - 07:30 Riverside Stadium

Como comprar ingressos para Middlesbrough x Derby County pela Championship?

Para comprar ingressos para o jogo entre Middlesbrough e Derby County pela Championship, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Compre diretamente pelo portal oficial de ingressos do Middlesbrough FC ou pela bilheteria do Derby County, conforme a disponibilidade de ingressos destinados às torcidas da casa e visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Championship quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Middlesbrough x Derby County pela Championship?

Confira os preços estimados dos ingressos para Middlesbrough x Derby County pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos para adultos: Custam de £ 31,50 a £ 40,50 .

Custam de . Ingressos com desconto: Custam de £ 24,50 a £ 33,50 .

Custam de . Ingressos para jovens: Custam de £ 13,50 a £ 23,50.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Entrada comum: Os preços geralmente começam em aproximadamente £ 65 a £ 85 ou mais .

Os preços geralmente começam em aproximadamente . Setores premium ou laterais: Os preços variam de £ 95 a £ 120 ou mais.

Middlesbrough x Derby County pela Championship: tudo o que você precisa saber

Momento de Middlesbrough e Derby County

O Middlesbrough somou três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos pela Championship. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Wrexham, encerrando uma boa sequência que incluiu uma vitória por 5 a 1 fora de casa sobre o Bolton Wanderers e um triunfo por 3 a 0 sobre o Charlton Athletic. Nesses cinco jogos, a equipe de Hellberg marcou 13 gols e sofreu cinco, mostrando sua força ofensiva no período.

Os últimos cinco jogos do Derby County pela Championship renderam quatro derrotas e um empate. A partida mais recente terminou em derrota por 4 a 0 para o Norwich City, e a equipe também perdeu por 4 a 1 tanto para o Millwall quanto para o Queens Park Rangers nesse período. O único ponto do Derby veio de um empate por 1 a 1 com o Sheffield United. A equipe marcou apenas dois gols nesses cinco jogos e sofreu 11.

Middlesbrough x Derby County: histórico recente do confronto direto

O encontro mais recente entre as duas equipes aconteceu em janeiro de 2026, com vitória do Derby County por 1 a 0 em casa pela Championship. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Derby venceu três vezes, contra duas do Middlesbrough. As vitórias do Middlesbrough foram em casa, incluindo um triunfo por 2 a 1 em novembro de 2025 e outro por 1 a 0 em março de 2025. O resultado mais desigual entre os dados apresentados é uma vitória do Middlesbrough por 4 a 1 em casa, em fevereiro de 2022.