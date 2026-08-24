O Marseille enfrenta o Paris FC no domingo, 6 de setembro de 2026, no Stade Orange Velodrome, em Marselha.
Chegando a este confronto no início da campanha, o Marseille abriu sua temporada da liga com uma impressionante vitória em casa por 4 a 0 sobre o RC Strasbourg Alsace. Enquanto isso, o Paris FC entra na partida em busca de embalo após garantir um empate por 0 a 0 fora de casa contra o ES Troyes AC na rodada de estreia.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Marseille x Paris FC, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Marseille x Paris FC pela Ligue 1?
O Marseille enfrenta o Paris FC no Stade Orange Velodrome, com o pontapé inicial marcado para o horário listado acima.
Como comprar ingressos para Marseille x Paris FC pela Ligue 1?
Para garantir ingressos para a partida Marseille x Paris FC no Stade Orange Vélodrome, siga estas opções:
- Portal oficial de ingressos do OM: Vá diretamente à principal plataforma de venda de ingressos do Olympique de Marseille (billetterie.om.fr) para comprar ingressos para o público geral, pacotes de hospitalidade ou revenda verificada de ingressos de membros.
- Fornecedores autorizados de viagens e ingressos: Parceiros primários autorizados ou agregadores de ingressos, como StubHub, oferecem acesso garantido a ingressos com entrega de e-ticket diretamente no seu celular.
- Bilheteria no dia do jogo: Se os ingressos não se esgotarem com antecedência, ingressos de última hora podem ser comprados nas bilheterias do Stade Vélodrome no dia da partida.
Quanto custam os ingressos para Marseille x Paris FC pela Ligue 1?
Os preços dos ingressos para a partida Marseille x Paris FC no Stade Orange Vélodrome geralmente variam dependendo do setor e da plataforma:
- Assentos de entrada / econômicos (Virages / anéis superiores): Os ingressos padrão normalmente começam em cerca de £35 – £50.
- Assentos intermediários (laterais / centrais): Os assentos da arquibancada principal geralmente variam entre £60 – £100.
- Mercado secundário e opções de revenda: Plataformas secundárias de ingressos, como StubHub, atualmente listam ingressos de entrada a partir de aproximadamente £50, chegando a £135+ para visão lateral premium.
Marseille x Paris FC pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Forma de Marseille e Paris FC
O Marseille chega para esta partida com três vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua apresentação mais recente foi a goleada por 4 a 0 sobre o Strasbourg na Ligue 1, em 21 de agosto, seu único resultado competitivo nesta sequência. Antes disso, venceu o Athletic Bilbao por 3 a 1 e o Al-Shahaniya por 3 a 0 na pré-temporada, embora tenha perdido por 2 a 1 para o Atletico Madrid. Ao longo dos cinco jogos, o Marseille marcou 13 gols e sofreu quatro.
Os últimos cinco resultados do Paris FC contam uma história diferente. Seu jogo mais recente terminou em empate por 0 a 0 com o Troyes na Ligue 1, em 22 de agosto. Antes disso, empatou duas vezes na pré-temporada contra VfB Stuttgart e Como, ambos por 2 a 2, e sofreu derrotas pesadas para Mainz 05, por 4 a 0, e Angers, por 3 a 2. O Paris FC não registrou vitórias nesta sequência de cinco partidas, marcando quatro gols e sofrendo nove.
Marseille x Paris FC: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu pela Ligue 1 em 31 de janeiro de 2026, quando o Paris FC recebeu o Marseille e a partida terminou em 2 a 2. Antes disso, o Marseille venceu o Paris FC por 5 a 2 no Velodrome, em agosto de 2025, também pela Ligue 1. Ao longo dos dois confrontos registrados, o Marseille tem o retrospecto mais forte, com uma vitória contra nenhuma do Paris FC, e um total combinado de sete gols do Marseille contra quatro de seus adversários.
Confrontos
Classificação de Marseille e Paris FC
Na Ligue 1, o Marseille ocupa atualmente a primeira colocação, enquanto o Paris FC aparece em oitavo.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
V
E
V
V
V
|2
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|+8
|11
V
E
V
E
V
|3
|5
|3
|2
|0
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|3
|+5
|11
V
E
V
V
E
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|1
|1
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|+4
|10
D
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V
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V
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|5
|3
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|1
|8
|9
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|10
D
V
V
V
E
|6
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|+1
|8
V
V
D
E
E
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|2
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|5
|+1
|7
V
E
D
V
D
|8
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|7
D
E
V
V
D
|9
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
V
E
E
D
E
|10
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|6
V
V
D
D
D
|11
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
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D
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V
E
E
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|1
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|2
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E
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|-3
|5
V
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E
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|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
D
E
D
D
V
|16
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|4
D
D
D
V
E
|17
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|3
D
D
D
D
V
|18
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
D
E
D
E
D