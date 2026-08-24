O Marseille enfrenta o Paris FC no domingo, 6 de setembro de 2026, no Stade Orange Velodrome, em Marselha.

Chegando a este confronto no início da campanha, o Marseille abriu sua temporada da liga com uma impressionante vitória em casa por 4 a 0 sobre o RC Strasbourg Alsace. Enquanto isso, o Paris FC entra na partida em busca de embalo após garantir um empate por 0 a 0 fora de casa contra o ES Troyes AC na rodada de estreia.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Marseille x Paris FC, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Marseille x Paris FC pela Ligue 1?

O Marseille enfrenta o Paris FC no Stade Orange Velodrome, com o pontapé inicial marcado para o horário listado acima.

Campeonato Francês - Rodada 3 6 de set. de 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

Como comprar ingressos para Marseille x Paris FC pela Ligue 1?

Para garantir ingressos para a partida Marseille x Paris FC no Stade Orange Vélodrome, siga estas opções:

Portal oficial de ingressos do OM: Vá diretamente à principal plataforma de venda de ingressos do Olympique de Marseille ( billetterie.om.fr ) para comprar ingressos para o público geral, pacotes de hospitalidade ou revenda verificada de ingressos de membros.

Fornecedores autorizados de viagens e ingressos: Parceiros primários autorizados ou agregadores de ingressos, como StubHub , oferecem acesso garantido a ingressos com entrega de e-ticket diretamente no seu celular.

Bilheteria no dia do jogo: Se os ingressos não se esgotarem com antecedência, ingressos de última hora podem ser comprados nas bilheterias do Stade Vélodrome no dia da partida.

Quanto custam os ingressos para Marseille x Paris FC pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida Marseille x Paris FC no Stade Orange Vélodrome geralmente variam dependendo do setor e da plataforma:

Assentos de entrada / econômicos (Virages / anéis superiores): Os ingressos padrão normalmente começam em cerca de £35 – £50 .

Assentos intermediários (laterais / centrais): Os assentos da arquibancada principal geralmente variam entre £60 – £100 .

Mercado secundário e opções de revenda: Plataformas secundárias de ingressos, como StubHub , atualmente listam ingressos de entrada a partir de aproximadamente £50 , chegando a £135+ para visão lateral premium.

Marseille x Paris FC pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Marseille e Paris FC

O Marseille chega para esta partida com três vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua apresentação mais recente foi a goleada por 4 a 0 sobre o Strasbourg na Ligue 1, em 21 de agosto, seu único resultado competitivo nesta sequência. Antes disso, venceu o Athletic Bilbao por 3 a 1 e o Al-Shahaniya por 3 a 0 na pré-temporada, embora tenha perdido por 2 a 1 para o Atletico Madrid. Ao longo dos cinco jogos, o Marseille marcou 13 gols e sofreu quatro.

Os últimos cinco resultados do Paris FC contam uma história diferente. Seu jogo mais recente terminou em empate por 0 a 0 com o Troyes na Ligue 1, em 22 de agosto. Antes disso, empatou duas vezes na pré-temporada contra VfB Stuttgart e Como, ambos por 2 a 2, e sofreu derrotas pesadas para Mainz 05, por 4 a 0, e Angers, por 3 a 2. O Paris FC não registrou vitórias nesta sequência de cinco partidas, marcando quatro gols e sofrendo nove.

Marseille x Paris FC: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu pela Ligue 1 em 31 de janeiro de 2026, quando o Paris FC recebeu o Marseille e a partida terminou em 2 a 2. Antes disso, o Marseille venceu o Paris FC por 5 a 2 no Velodrome, em agosto de 2025, também pela Ligue 1. Ao longo dos dois confrontos registrados, o Marseille tem o retrospecto mais forte, com uma vitória contra nenhuma do Paris FC, e um total combinado de sete gols do Marseille contra quatro de seus adversários.

Classificação de Marseille e Paris FC

Na Ligue 1, o Marseille ocupa atualmente a primeira colocação, enquanto o Paris FC aparece em oitavo.