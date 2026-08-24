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Como comprar ingressos para Marseille x Paris FC: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Marseille enfrenta o Paris FC na Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos

O Marseille enfrenta o Paris FC no domingo, 6 de setembro de 2026, no Stade Orange Velodrome, em Marselha.

Chegando a este confronto no início da campanha, o Marseille abriu sua temporada da liga com uma impressionante vitória em casa por 4 a 0 sobre o RC Strasbourg Alsace. Enquanto isso, o Paris FC entra na partida em busca de embalo após garantir um empate por 0 a 0 fora de casa contra o ES Troyes AC na rodada de estreia.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Marseille x Paris FC, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Marseille x Paris FC pela Ligue 1?

O Marseille enfrenta o Paris FC no Stade Orange Velodrome, com o pontapé inicial marcado para o horário listado acima.

crest
Campeonato Francês - Rodada 3
Stade Orange Velodrome

Como comprar ingressos para Marseille x Paris FC pela Ligue 1?

Para garantir ingressos para a partida Marseille x Paris FC no Stade Orange Vélodrome, siga estas opções:

  • Portal oficial de ingressos do OM: Vá diretamente à principal plataforma de venda de ingressos do Olympique de Marseille (billetterie.om.fr) para comprar ingressos para o público geral, pacotes de hospitalidade ou revenda verificada de ingressos de membros.
  • Fornecedores autorizados de viagens e ingressos: Parceiros primários autorizados ou agregadores de ingressos, como StubHub, oferecem acesso garantido a ingressos com entrega de e-ticket diretamente no seu celular.
  • Bilheteria no dia do jogo: Se os ingressos não se esgotarem com antecedência, ingressos de última hora podem ser comprados nas bilheterias do Stade Vélodrome no dia da partida.

Quanto custam os ingressos para Marseille x Paris FC pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida Marseille x Paris FC no Stade Orange Vélodrome geralmente variam dependendo do setor e da plataforma:

  • Assentos de entrada / econômicos (Virages / anéis superiores): Os ingressos padrão normalmente começam em cerca de £35 – £50.  
  • Assentos intermediários (laterais / centrais): Os assentos da arquibancada principal geralmente variam entre £60 – £100.  
  • Mercado secundário e opções de revenda: Plataformas secundárias de ingressos, como StubHub, atualmente listam ingressos de entrada a partir de aproximadamente £50, chegando a £135+ para visão lateral premium.  

Marseille x Paris FC pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Marseille e Paris FC

O Marseille chega para esta partida com três vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua apresentação mais recente foi a goleada por 4 a 0 sobre o Strasbourg na Ligue 1, em 21 de agosto, seu único resultado competitivo nesta sequência. Antes disso, venceu o Athletic Bilbao por 3 a 1 e o Al-Shahaniya por 3 a 0 na pré-temporada, embora tenha perdido por 2 a 1 para o Atletico Madrid. Ao longo dos cinco jogos, o Marseille marcou 13 gols e sofreu quatro.

Os últimos cinco resultados do Paris FC contam uma história diferente. Seu jogo mais recente terminou em empate por 0 a 0 com o Troyes na Ligue 1, em 22 de agosto. Antes disso, empatou duas vezes na pré-temporada contra VfB Stuttgart e Como, ambos por 2 a 2, e sofreu derrotas pesadas para Mainz 05, por 4 a 0, e Angers, por 3 a 2. O Paris FC não registrou vitórias nesta sequência de cinco partidas, marcando quatro gols e sofrendo nove.

OM

OM - Sequência

SHA
V3-0
ATH
V3-1
ATM
D1-2
STR
V4-0
ASM
D2-0
Gol marcado (sofrido)
11/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
PAR

PAR - Sequência

STU
E2-2
M05
D4-0
SCO
D3-2
TRO
E0-0
NCE
V3-0
Gol marcado (sofrido)
7/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Marseille x Paris FC: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu pela Ligue 1 em 31 de janeiro de 2026, quando o Paris FC recebeu o Marseille e a partida terminou em 2 a 2. Antes disso, o Marseille venceu o Paris FC por 5 a 2 no Velodrome, em agosto de 2025, também pela Ligue 1. Ao longo dos dois confrontos registrados, o Marseille tem o retrospecto mais forte, com uma vitória contra nenhuma do Paris FC, e um total combinado de sete gols do Marseille contra quatro de seus adversários.

Confrontos

Olympique de MarseilleEmpateParis FC
1
1
0
Campeonato Francês
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
Olympique de Marseille badge
Olympique de Marseille
OM
2
FJ
Campeonato Francês
Olympique de Marseille badge
Olympique de Marseille
OM
5
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
FJ
7Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/2
Ambas as equipes marcaram2/2

Classificação de Marseille e Paris FC

Na Ligue 1, o Marseille ocupa atualmente a primeira colocação, enquanto o Paris FC aparece em oitavo.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
MônacoMônacoASM
541083+513
V
E
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
E
V
E
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
E
V
V
E
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
E
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
E
6
PSGPSGPSG
522187+18
V
V
D
E
E
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
E
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
E
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
E
E
D
E
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
E
E
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
E
V
D
E
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
E
D
E
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
E
D
E
15
LensLensRCL
51139904
D
E
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
E
17
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
E
D
E
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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