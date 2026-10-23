Manchester United e Roma têm um histórico europeu memorável, com confrontos marcantes como a disputada semifinal da Liga Europa de 2020-21 e os encontros pela Champions League de 2007-08.

O Manchester United chega a esta sequência após resultados variados nas competições nacionais, incluindo empates recentes com Fulham e Everton, além de uma vitória convincente na Champions League.

Quando começa Manchester United x Roma pela Champions League?

Manchester United x Roma começa na terça-feira, 3 de novembro de 2026, em Old Trafford, em Manchester.

Como comprar ingressos para Manchester United x Roma pela Champions League?

Para garantir ingressos para o próximo jogo entre Manchester United e AS Roma pela Champions League, em Old Trafford, você pode considerar diferentes opções, dependendo da disponibilidade nos canais oficiais e de suas preferências:

Venda oficial do clube: Consulte o portal oficial de ingressos do Manchester United para verificar as vendas iniciais, as vendas para sócios e eventuais ingressos restantes para o público geral.

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Manchester United x Roma pela Champions League?

Os preços dos ingressos para Manchester United x AS Roma pela Champions League da UEFA, em Old Trafford, variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais do clube, pelo valor de face, ou em plataformas de revenda.

1. Canais oficiais do clube

Ingresso comum para adultos: Aproximadamente € 60 a € 115 , dependendo exclusivamente do setor e da localização do bloco em Old Trafford.

Descontos para jogos de copa / sócios: Ingressos com desconto para jovens e idosos, oferecidos por meio de sorteios oficiais do clube ou vendas para sócios, geralmente custam de € 30 a € 60 .

Pacotes oficiais de hospitalidade: Ingressos premium com serviços de hospitalidade do clube ou pacotes de viagem para o jogo começam em torno de € 250 e aumentam conforme as opções de alimentação e acesso a lounges.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos no anel superior / atrás dos gols: Os ingressos de revenda mais acessíveis geralmente começam em torno de € 140 a € 175 .

Assentos nas laterais / no anel inferior: As opções intermediárias geralmente custam entre € 200 e € 350 .

Pacotes VIP e premium de revenda: Assentos premium muito procurados, camarotes executivos ou ofertas VIP de última hora podem custar de € 400 a mais de € 1.000 , dependendo da localização exata e da disponibilidade.

Manchester United x Roma pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Manchester United e Roma

O Manchester United registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Fulham na Premier League. A equipe também empatou por 2 a 2 com o Everton anteriormente nessa sequência. A única vitória veio na Champions League, por 4 a 0 sobre o Sabah FK. O United marcou nove gols e sofreu sete nesses cinco jogos, com derrotas consecutivas para Brighton e Manchester City como ponto mais baixo da sequência.

A Roma venceu três, empatou um e perdeu um de seus últimos cinco jogos. Seu compromisso mais recente foi um empate por 2 a 2 com a Inter de Milão na Serie A, depois de abrir 2 a 0 no primeiro tempo. Antes disso, venceu o Torino por 2 a 0 fora de casa e empatou por 1 a 1 com o Fenerbahçe na Champions League. Nos cinco jogos, a Roma marcou oito gols e sofreu cinco.

Manchester United x Roma: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu nas semifinais da Liga Europa de 2020-21. O Manchester United venceu o jogo de ida por 6 a 2 em Old Trafford, antes de a Roma ganhar a volta por 3 a 2 na Itália. Os dois clubes também se enfrentaram duas vezes na Champions League, em 2007-08, com o United vencendo os dois jogos: 2 a 0 em Roma e 1 a 0 em Old Trafford. Nos cinco confrontos registrados, o United leva vantagem no retrospecto geral.