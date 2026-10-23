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Como comprar ingressos para Manchester United x Roma: preços da Champions League, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Manchester United enfrenta a Roma na Champions League. Veja como garantir seus ingressos

Manchester United e Roma têm um histórico europeu memorável, com confrontos marcantes como a disputada semifinal da Liga Europa de 2020-21 e os encontros pela Champions League de 2007-08.

O Manchester United chega a esta sequência após resultados variados nas competições nacionais, incluindo empates recentes com Fulham e Everton, além de uma vitória convincente na Champions League.

Quando começa Manchester United x Roma pela Champions League?

Manchester United x Roma começa na terça-feira, 3 de novembro de 2026, em Old Trafford, em Manchester.

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Como comprar ingressos para Manchester United x Roma pela Champions League?

Para garantir ingressos para o próximo jogo entre Manchester United e AS Roma pela Champions League, em Old Trafford, você pode considerar diferentes opções, dependendo da disponibilidade nos canais oficiais e de suas preferências:

  • Venda oficial do clube: Consulte o portal oficial de ingressos do Manchester United para verificar as vendas iniciais, as vendas para sócios e eventuais ingressos restantes para o público geral.
  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Manchester United x Roma pela Champions League?

Os preços dos ingressos para Manchester United x AS Roma pela Champions League da UEFA, em Old Trafford, variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais do clube, pelo valor de face, ou em plataformas de revenda.

1. Canais oficiais do clube

  • Ingresso comum para adultos: Aproximadamente € 60 a € 115, dependendo exclusivamente do setor e da localização do bloco em Old Trafford.
  • Descontos para jogos de copa / sócios: Ingressos com desconto para jovens e idosos, oferecidos por meio de sorteios oficiais do clube ou vendas para sócios, geralmente custam de € 30 a € 60.
  • Pacotes oficiais de hospitalidade: Ingressos premium com serviços de hospitalidade do clube ou pacotes de viagem para o jogo começam em torno de € 250 e aumentam conforme as opções de alimentação e acesso a lounges.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Assentos no anel superior / atrás dos gols: Os ingressos de revenda mais acessíveis geralmente começam em torno de € 140 a € 175.
  • Assentos nas laterais / no anel inferior: As opções intermediárias geralmente custam entre € 200 e € 350.
  • Pacotes VIP e premium de revenda: Assentos premium muito procurados, camarotes executivos ou ofertas VIP de última hora podem custar de € 400 a mais de € 1.000 , dependendo da localização exata e da disponibilidade.

Manchester United x Roma pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Manchester United e Roma

O Manchester United registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Fulham na Premier League. A equipe também empatou por 2 a 2 com o Everton anteriormente nessa sequência. A única vitória veio na Champions League, por 4 a 0 sobre o Sabah FK. O United marcou nove gols e sofreu sete nesses cinco jogos, com derrotas consecutivas para Brighton e Manchester City como ponto mais baixo da sequência.

A Roma venceu três, empatou um e perdeu um de seus últimos cinco jogos. Seu compromisso mais recente foi um empate por 2 a 2 com a Inter de Milão na Serie A, depois de abrir 2 a 0 no primeiro tempo. Antes disso, venceu o Torino por 2 a 0 fora de casa e empatou por 1 a 1 com o Fenerbahçe na Champions League. Nos cinco jogos, a Roma marcou oito gols e sofreu cinco.

MUN

MUN - Sequência

FUL
E1-1
TOT
E1-1
ATM
D2-0
LEE
E1-1
COM
D4-1
Gol marcado (sofrido)
4/9
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ROM

ROM - Sequência

INT
E2-2
COM
E0-0
RMA
D3-4
GEN
V2-0
SBR
V4-0
Gol marcado (sofrido)
11/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Manchester United x Roma: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu nas semifinais da Liga Europa de 2020-21. O Manchester United venceu o jogo de ida por 6 a 2 em Old Trafford, antes de a Roma ganhar a volta por 3 a 2 na Itália. Os dois clubes também se enfrentaram duas vezes na Champions League, em 2007-08, com o United vencendo os dois jogos: 2 a 0 em Roma e 1 a 0 em Old Trafford. Nos cinco confrontos registrados, o United leva vantagem no retrospecto geral.

Confrontos

Manchester UnitedEmpateRoma
3
1
1
Liga Europa
Roma badge
Roma
ROM
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FJ
Liga Europa
Manchester United badge
Manchester United
MUN
6
Roma badge
Roma
ROM
2
FJ
Liga dos Campeões
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FJ
Liga dos Campeões
Roma badge
Roma
ROM
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FJ
Liga dos Campeões
Roma badge
Roma
ROM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
12Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
6
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
12
SportingSportingSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
3120105+55
E
E
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
E
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Inter de MilãoInter de MilãoINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
29
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

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