Manchester United e Roma têm um histórico europeu memorável, com confrontos marcantes como a disputada semifinal da Liga Europa de 2020-21 e os encontros pela Champions League de 2007-08.
O Manchester United chega a esta sequência após resultados variados nas competições nacionais, incluindo empates recentes com Fulham e Everton, além de uma vitória convincente na Champions League.
Quando começa Manchester United x Roma pela Champions League?
Manchester United x Roma começa na terça-feira, 3 de novembro de 2026, em Old Trafford, em Manchester.
Como comprar ingressos para Manchester United x Roma pela Champions League?
Para garantir ingressos para o próximo jogo entre Manchester United e AS Roma pela Champions League, em Old Trafford, você pode considerar diferentes opções, dependendo da disponibilidade nos canais oficiais e de suas preferências:
- Venda oficial do clube: Consulte o portal oficial de ingressos do Manchester United para verificar as vendas iniciais, as vendas para sócios e eventuais ingressos restantes para o público geral.
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub.
Quanto custam os ingressos para Manchester United x Roma pela Champions League?
Os preços dos ingressos para Manchester United x AS Roma pela Champions League da UEFA, em Old Trafford, variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais do clube, pelo valor de face, ou em plataformas de revenda.
1. Canais oficiais do clube
- Ingresso comum para adultos: Aproximadamente € 60 a € 115, dependendo exclusivamente do setor e da localização do bloco em Old Trafford.
- Descontos para jogos de copa / sócios: Ingressos com desconto para jovens e idosos, oferecidos por meio de sorteios oficiais do clube ou vendas para sócios, geralmente custam de € 30 a € 60.
- Pacotes oficiais de hospitalidade: Ingressos premium com serviços de hospitalidade do clube ou pacotes de viagem para o jogo começam em torno de € 250 e aumentam conforme as opções de alimentação e acesso a lounges.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Assentos no anel superior / atrás dos gols: Os ingressos de revenda mais acessíveis geralmente começam em torno de € 140 a € 175.
- Assentos nas laterais / no anel inferior: As opções intermediárias geralmente custam entre € 200 e € 350.
- Pacotes VIP e premium de revenda: Assentos premium muito procurados, camarotes executivos ou ofertas VIP de última hora podem custar de € 400 a mais de € 1.000 , dependendo da localização exata e da disponibilidade.
Manchester United x Roma pela Champions League: tudo o que você precisa saber
Momento de Manchester United e Roma
O Manchester United registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Fulham na Premier League. A equipe também empatou por 2 a 2 com o Everton anteriormente nessa sequência. A única vitória veio na Champions League, por 4 a 0 sobre o Sabah FK. O United marcou nove gols e sofreu sete nesses cinco jogos, com derrotas consecutivas para Brighton e Manchester City como ponto mais baixo da sequência.
A Roma venceu três, empatou um e perdeu um de seus últimos cinco jogos. Seu compromisso mais recente foi um empate por 2 a 2 com a Inter de Milão na Serie A, depois de abrir 2 a 0 no primeiro tempo. Antes disso, venceu o Torino por 2 a 0 fora de casa e empatou por 1 a 1 com o Fenerbahçe na Champions League. Nos cinco jogos, a Roma marcou oito gols e sofreu cinco.
Manchester United x Roma: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre as equipes aconteceu nas semifinais da Liga Europa de 2020-21. O Manchester United venceu o jogo de ida por 6 a 2 em Old Trafford, antes de a Roma ganhar a volta por 3 a 2 na Itália. Os dois clubes também se enfrentaram duas vezes na Champions League, em 2007-08, com o United vencendo os dois jogos: 2 a 0 em Roma e 1 a 0 em Old Trafford. Nos cinco confrontos registrados, o United leva vantagem no retrospecto geral.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|3
|3
|0
|0
|14
|5
|+9
|9
V
V
V
|2
|3
|3
|0
|0
|12
|3
|+9
|9
V
V
V
|3
|3
|3
|0
|0
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|7
|+5
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|4
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|3
|0
|0
|10
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|+5
|9
V
V
V
|5
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|0
|7
|4
|+3
|9
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|+5
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|+3
|6
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|2
|0
|1
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|+1
|6
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|0
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|20
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|0
|2
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|3
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|0
|2
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|3
V
D
D
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|3
|1
|0
|2
|6
|9
|-3
|3
V
D
D
|24
|3
|1
|0
|2
|6
|9
|-3
|3
V
D
D
|25
|3
|1
|0
|2
|3
|6
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|3
D
V
D
|26
|3
|1
|0
|2
|4
|8
|-4
|3
D
V
D
|27
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
D
D
V
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|1
|0
|2
|4
|9
|-5
|3
D
V
D
|29
|3
|1
|0
|2
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|8
|-5
|3
D
D
V
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E
D
E
|32
|3
|0
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|2
|4
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|1
E
D
D
|33
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E
D
|34
|3
|0
|0
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|6
|-4
|0
D
D
D
|35
|3
|0
|0
|3
|4
|10
|-6
|0
D
D
D
|36
|3
|0
|0
|3
|1
|13
|-12
|0
D
D
D