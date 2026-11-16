Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoManchester United
Old Trafford
team-logoLeipzig
Book Manchester United vs RB Leipzig Tickets
Com a ajuda da

Como comprar ingressos para Manchester United x RB Leipzig: preços da Champions League, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Manchester United
Leipzig
Liga dos Campeões

Manchester United e RB Leipzig se enfrentam pela Champions League. Saiba como garantir seus ingressos

O Manchester United recebe o RB Leipzig na terça-feira, 8 de dezembro de 2026, em Old Trafford, em Manchester.

O primeiro encontro entre as equipes em Old Trafford, em 28 de outubro de 2020, terminou com uma vitória dominante do Manchester United por 5 a 0, impulsionada por um hat-trick de Marcus Rashford. Pouco mais de um mês depois, em 8 de dezembro de 2020, o RB Leipzig deu o troco no jogo de volta com uma vitória apertada por 3 a 2 na Alemanha, que acabou eliminando a equipe inglesa na fase de grupos.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Manchester United x RB Leipzig, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Manchester United x RB Leipzig pela Champions League?

Manchester United x RB Leipzig será disputado em Old Trafford, em Manchester, na terça-feira, 8 de dezembro de 2026.

crest
Liga dos Campeões - Rodada 6
Old Trafford

Compre ingressos Manchester United

Vivencie a atmosfera de um show ao vivo do Old Trafford. Garanta já seus ingressos para o Manchester United e não perca essa oportunidade.

E230E231E232E132W205N2406N2407N2408N3413N3414N3415N3416S226S224S223S222S221NE3418NE3423NE3426NE3425NW3435NW3436NW3428NW3433NE3424NE3422NE3421NE3419NE3417NE3420N2413N2412N1413N2402N2401N1401NW3427NW3429NW3430NW3431NW3432NW3434S128S127S126S125S124S123S122S121S229S228S227N2403N2404N2405N2409N2410N2411N1403N1404N1405N1406N1407N1408N1409N1410N1411N3406N3407N3408N3401N3402N3403N3404N3405N4401N4402N4403N4404N4405N4406N4407N4408E331E332E333E335E336E334E233E234E235E236E237E238E239E133E134E135E136E137E138W3106W3105W3104W3103W3102W3101W212W211W210W209W208W207W206W204W203W202W201W106W105W104W103W102W101WL0
  • Deluxe
  • Premium
  • Standard

Podemos receber uma comissão sobre compras feitas através de links afiliados.

Como comprar ingressos para Manchester United x RB Leipzig pela Champions League?

Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre Manchester United e RB Leipzig pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

  • Ingressos oficiais do clube: Comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos ou pela plataforma de sócios do Manchester United é a forma principal e mais segura de garantir lugares legítimos em Old Trafford.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelo clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Champions League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Manchester United x RB Leipzig pela Champions League?

Confira os preços dos ingressos para Manchester United x RB Leipzig pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

  • Ingressos comuns: Geralmente custam aproximadamente de € 45 a € 115.
  • Pacotes oficiais de hospitalidade e VIP: Começam em aproximadamente € 140 a € 275+, com itens incluídos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços que variam conforme a demanda:

  • Ingressos comuns: Começam em cerca de € 60 a € 95.
  • Preços médios nas plataformas de revenda: Geralmente variam de € 165 a € 260.
  • Pacotes VIP ou de experiências combinadas no mercado: Variam a partir de € 200 a € 390+.

Manchester United x RB Leipzig pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Manchester United e RB Leipzig

O Manchester United venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente foi um empate por 4 a 4 com o Aston Villa pela Premier League, após uma vitória por 3 a 2 sobre a Roma na Champions League. Antes disso, o United perdeu por 2 a 0 para o Chelsea e por 3 a 0 para o AFC Bournemouth, além de sofrer uma derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League. Nessas cinco partidas, o United marcou 10 gols e sofreu 13.

O RB Leipzig venceu três, perdeu uma e não empatou nenhuma de suas últimas cinco partidas. Mais recentemente, venceu o Augsburg por 5 a 2 na Bundesliga e, antes disso, derrotou o Elversberg por 4 a 0. Sua única derrota nessa sequência foi por 3 a 2 para o Manchester City na Champions League. O Leipzig marcou 14 gols e sofreu sete nessas cinco partidas, mostrando consistência no ataque.

MUN

MUN - Sequência

COM
D4-1
BOU
D0-3
CHE
D2-0
ROM
V3-2
AVL
E4-4
Gol marcado (sofrido)
8/15
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
RBL

RBL - Sequência

ESN
V1-2
S04
V0-2
MCI
D2-3
FCA
V5-2
BOL
D4-5
Gol marcado (sofrido)
15/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Manchester United x RB Leipzig: confrontos diretos recentes

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu em 8 de dezembro de 2020, quando o RB Leipzig venceu o Manchester United por 3 a 2 na fase de grupos da Champions League. O confronto anterior, disputado em Old Trafford em 28 de outubro de 2020, terminou com uma vitória do United por 5 a 0. Nos dois encontros, Manchester United e Leipzig têm uma vitória cada, com sete gols marcados pelo United e cinco pelo Leipzig.

Confrontos

Manchester UnitedEmpateLeipzig
1
0
1
Liga dos Campeões
Leipzig badge
Leipzig
RBL
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FJ
Liga dos Campeões
Manchester United badge
Manchester United
MUN
5
Leipzig badge
Leipzig
RBL
0
FJ
7Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols2/2
Ambas as equipes marcaram1/2

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google