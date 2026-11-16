O Manchester United recebe o RB Leipzig na terça-feira, 8 de dezembro de 2026, em Old Trafford, em Manchester.

O primeiro encontro entre as equipes em Old Trafford, em 28 de outubro de 2020, terminou com uma vitória dominante do Manchester United por 5 a 0, impulsionada por um hat-trick de Marcus Rashford. Pouco mais de um mês depois, em 8 de dezembro de 2020, o RB Leipzig deu o troco no jogo de volta com uma vitória apertada por 3 a 2 na Alemanha, que acabou eliminando a equipe inglesa na fase de grupos.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Manchester United x RB Leipzig, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Manchester United x RB Leipzig pela Champions League?

Manchester United x RB Leipzig será disputado em Old Trafford, em Manchester, na terça-feira, 8 de dezembro de 2026.

Como comprar ingressos para Manchester United x RB Leipzig pela Champions League?

Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre Manchester United e RB Leipzig pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos oficiais do clube: Comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos ou pela plataforma de sócios do Manchester United é a forma principal e mais segura de garantir lugares legítimos em Old Trafford.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelo clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Champions League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Manchester United x RB Leipzig pela Champions League?

Confira os preços dos ingressos para Manchester United x RB Leipzig pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns: Geralmente custam aproximadamente de € 45 a € 115 .

Geralmente custam aproximadamente de . Pacotes oficiais de hospitalidade e VIP: Começam em aproximadamente € 140 a € 275+, com itens incluídos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços que variam conforme a demanda:

Ingressos comuns: Começam em cerca de € 60 a € 95 .

Começam em cerca de . Preços médios nas plataformas de revenda: Geralmente variam de € 165 a € 260 .

Geralmente variam de . Pacotes VIP ou de experiências combinadas no mercado: Variam a partir de € 200 a € 390+.

Manchester United x RB Leipzig pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Manchester United e RB Leipzig

O Manchester United venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente foi um empate por 4 a 4 com o Aston Villa pela Premier League, após uma vitória por 3 a 2 sobre a Roma na Champions League. Antes disso, o United perdeu por 2 a 0 para o Chelsea e por 3 a 0 para o AFC Bournemouth, além de sofrer uma derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League. Nessas cinco partidas, o United marcou 10 gols e sofreu 13.

O RB Leipzig venceu três, perdeu uma e não empatou nenhuma de suas últimas cinco partidas. Mais recentemente, venceu o Augsburg por 5 a 2 na Bundesliga e, antes disso, derrotou o Elversberg por 4 a 0. Sua única derrota nessa sequência foi por 3 a 2 para o Manchester City na Champions League. O Leipzig marcou 14 gols e sofreu sete nessas cinco partidas, mostrando consistência no ataque.

Manchester United x RB Leipzig: confrontos diretos recentes

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu em 8 de dezembro de 2020, quando o RB Leipzig venceu o Manchester United por 3 a 2 na fase de grupos da Champions League. O confronto anterior, disputado em Old Trafford em 28 de outubro de 2020, terminou com uma vitória do United por 5 a 0. Nos dois encontros, Manchester United e Leipzig têm uma vitória cada, com sete gols marcados pelo United e cinco pelo Leipzig.