O Manchester United recebe o Coventry City no sábado, 5 de dezembro de 2026, em Old Trafford, em Manchester.

Manchester United e Coventry City não se enfrentam pela Premier League desde abril de 2001, quando o Manchester United venceu por 4 a 2 em Old Trafford. O confronto oficial mais recente entre eles aconteceu na semifinal da Copa da Inglaterra de abril de 2024, em Wembley. Na ocasião, o Coventry reagiu após ficar três gols atrás, mas o Manchester United avançou nos pênaltis.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Manchester United x Coventry City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Manchester United e Coventry City pela Premier League?

Manchester United x Coventry City será disputado em Old Trafford, em Manchester, no sábado, 5 de dezembro de 2026.

Como comprar ingressos para Manchester United x Coventry City Town pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Manchester United e Coventry City pela Premier League, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Compre diretamente pelo site oficial ou pela bilheteria do Manchester United, as principais fontes e as mais seguras para ingressos pelo preço original, sujeitos às categorias de sócios e à disponibilidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem totalmente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando a oferta nos canais oficiais se esgota.

Quanto custam os ingressos para Manchester United x Coventry City pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Manchester United e Coventry City pela Premier League:

1. Canais oficiais do clube

Ingresso comum para adultos: Os preços geralmente começam em cerca de £ 80.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nos canais oficiais do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos comuns: Os preços geralmente começam entre £ 104 e £ 105 .

Os preços geralmente começam entre e . Assentos de alta procura ou premium: Os preços variam entre £ 242 e £ 360.

Manchester United x Coventry City pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Fase de Manchester United e Coventry City

O Manchester United venceu uma, empatou uma e perdeu três das últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre a Roma na Champions League, encerrando uma sequência que incluiu uma derrota por 2 a 0 para o Chelsea na Premier League e outra por 3 a 0 diante do Bournemouth. Nesse período, o United também perdeu por 4 a 1 para o Como na Champions League. Nessas cinco partidas, marcou sete gols e sofreu nove.

O Coventry City venceu três e perdeu duas das últimas cinco partidas pela Premier League. No jogo mais recente, venceu o Sunderland fora de casa por 3 a 1. Também derrotou o Newcastle United por 4 a 1. No mesmo período, perdeu por 1 a 0 para o Fulham e por 3 a 1 para o Tottenham Hotspur. Marcou oito gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

Manchester United x Coventry City: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre as equipes foi pela Copa da Inglaterra, em abril de 2024, quando Coventry City e Manchester United empataram por 3 a 3. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Manchester United venceu três vezes, houve um empate e o Coventry conquistou uma vitória. As equipes não se enfrentam pela Premier League desde abril de 2001, quando o United venceu por 4 a 2 em Old Trafford.