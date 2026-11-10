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Como comprar ingressos para Manchester United x Brentford: preços para o jogo da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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O Manchester United enfrenta o Brentford pela Premier League. Veja como garantir seus ingressos.

O Manchester United recebe o Brentford no sábado, 28 de novembro de 2026, em Old Trafford, em Manchester.

No encontro mais recente entre as equipes, em 27 de abril de 2026, o Manchester United venceu por 2 a 1 em Old Trafford, com gols de Casemiro e Benjamin Šeško. O Brentford já mostrou ser capaz de surpreender o Manchester United, como na vitória por 4 a 0 no início da temporada 2022–23.

Deixe a GOAL informar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Manchester United x Brentford, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Manchester United x Brentford pela Premier League?

Manchester United x Brentford começa no sábado, 28 de novembro de 2026, em Old Trafford, em Manchester.

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Como comprar ingressos para Manchester United x Brentford pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Manchester United e Brentford pela Premier League, você pode conferir as seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos do clube: A compra de ingressos diretamente com o clube geralmente exige um plano oficial de sócio. Dependendo da disponibilidade e das etapas de distribuição, os sócios podem participar de sorteios de ingressos ou acessar plataformas oficiais de revenda.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem totalmente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas da venda inicial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Manchester United x Brentford pela Premier League?

Confira as opções de preços de ingressos para o próximo jogo entre Manchester United e Brentford pela Premier League:

1. Canais oficiais do clube

  • Valor de face / preço padrão: Geralmente variam de aproximadamente £ 45 a £ 86.
  • Pacotes oficiais de hospitalidade: Começam em torno de £ 200 a £ 250 ou mais por pessoa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados na venda inicial do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Preços padrão de revenda: Geralmente começam em torno de £ 105 a £ 120 para lugares no setor superior.

Manchester United x Brentford pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Manchester United e Brentford

O Manchester United chega a este confronto sem vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições, com um empate e quatro derrotas nesse período. Na partida mais recente, perdeu em casa por 3 a 0 para o Bournemouth pela Premier League e também sofreu uma derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League. O United empatou por 1 a 1 com Leeds United e Tottenham Hotspur nesse período e perdeu por 2 a 0 para o Atlético de Madrid em competição europeia. Nessas cinco partidas, o United marcou quatro gols e sofreu dez.

O Brentford chega com uma campanha recente mais equilibrada: duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado de maior destaque foi a vitória por 3 a 0 sobre o Chelsea pela Premier League, enquanto a partida mais recente terminou em 1 a 1 diante do Hull City, fora de casa. Nesse período, o Brentford marcou oito gols e sofreu seis.

MUN

MUN - Sequência

COM
D4-1
BOU
D0-3
CHE
D2-0
ROM
V3-2
AVL
E4-4
Gol marcado (sofrido)
8/15
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BRE

BRE - Sequência

LIV
D1-2
HUL
E1-1
SUN
D3-2
NFO
V2-0
BHA
D2-0
Gol marcado (sofrido)
6/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Manchester United x Brentford: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes ocorreu em abril de 2026, quando o Manchester United venceu por 2 a 1 em Old Trafford, pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o Brentford venceu dois, o United ganhou dois e uma partida terminou empatada. As vitórias do Brentford nesse período incluem um triunfo por 3 a 1 em seu estádio, em setembro de 2025, e outro por 4 a 3 em casa, em maio de 2025.

Confrontos

Manchester UnitedEmpateBrentford
2
1
2
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Brentford badge
Brentford
BRE
1
FJ
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
3
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Manchester United
MUN
1
FJ
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
4
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
FJ
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Brentford badge
Brentford
BRE
1
FJ
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
9Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram5/5

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