Como comprar ingressos para Manchester United x Aston Villa: preços para o jogo da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

No confronto mais recente entre as equipes pelo campeonato, em 15 de março de 2026, o Manchester United venceu o Aston Villa por 3 a 1 em Old Trafford. No entanto, o Aston Villa mostrou resistência no outro duelo da temporada 2025–26 e conseguiu uma vitória apertada por 2 a 1 em casa.
Quando começa Manchester United x Aston Villa pela Premier League?
Manchester United x Aston Villa será disputado em Old Trafford, em Manchester, no domingo, 8 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Manchester United x Aston Villa pela Premier League?
Para conseguir ingressos para o confronto entre Manchester United e Aston Villa pela Premier League, os torcedores geralmente têm algumas opções principais, dependendo de sua condição de sócio e da disponibilidade:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial de ingressos e programas de sócios: Os dois clubes distribuem ingressos principalmente por meio de seus portais oficiais para sócios. A adesão ao programa de sócios do Manchester United ou do Aston Villa dá acesso a sistemas de sorteio, fases de venda geral de ingressos e plataformas oficiais de revenda entre sócios.
Quanto custam os ingressos para Manchester United x Aston Villa pela Premier League?
Veja os preços dos ingressos para o próximo confronto entre Manchester United e Aston Villa pela Premier League:
1. Canais oficiais dos clubes
- Preço oficial dos ingressos comuns: Os preços oficiais dos ingressos comuns geralmente variam de aproximadamente £ 45 a mais de £ 100, dependendo do setor, da localização do assento e da categoria da partida.
- Pacotes oficiais de hospitalidade e VIP dos clubes: Os pacotes premium de hospitalidade para o dia do jogo geralmente começam em torno de £ 175 a mais de £ 300 por pessoa e podem custar muito mais, dependendo do que incluem, como refeições sofisticadas, acesso a lounges e assentos executivos.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas realizadas diretamente pelos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:
- Anúncios de revenda de ingressos comuns: Os ingressos comuns para esta partida estão disponíveis atualmente a partir de aproximadamente £ 104, com preços de mercado geralmente em torno de £ 305 ou mais, dependendo da demanda e da proximidade da data do jogo.
- Assentos premium e nas laterais do campo na revenda: Assentos muito procurados nos setores inferiores ou com vista lateral para o campo frequentemente custam de £ 150 a mais de £ 300. Ingressos de categorias excepcionais ou raras podem custar significativamente mais, conforme a disponibilidade no mercado em tempo real.
Manchester United x Aston Villa pela Premier League: tudo o que você precisa saber
Momento de Manchester United e Aston Villa
O Manchester United registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Fulham na Premier League, após um empate anterior por 2 a 2 com o Everton. O United venceu o Sabah FK por 4 a 0 na Champions League, mas perdeu por 0 a 1 para o Manchester City e por 2 a 3 para o Brighton na Copa da Liga Inglesa. A equipe marcou nove gols e sofreu sete nesses cinco jogos.
Os últimos cinco jogos do Aston Villa renderam três vitórias, uma derrota e um resultado em um amistoso. Sua partida oficial mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Tottenham Hotspur, fora de casa, pela Premier League. O Villa também venceu o Club Brugge por 3 a 2 na Champions League e o Coventry City por 3 a 1 na Copa da Liga Inglesa, mas perdeu por 1 a 2 para o Nottingham Forest pelo campeonato. Nesses cinco jogos, o Villa marcou dez gols e sofreu oito.
Manchester United x Aston Villa: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre as duas equipes ocorreu em 15 de março de 2026, quando o Manchester United venceu o Aston Villa por 3 a 1 em Old Trafford, pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o United venceu três vezes e o Villa, uma, enquanto uma partida terminou sem gols. No outro duelo, em dezembro de 2025, o Villa venceu por 2 a 1 em casa. O United também venceu por 2 a 0 em Old Trafford em maio de 2025.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|19
|7
|+12
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|6
|0
|1
|11
|5
|+6
|18
V
V
D
V
V
|3
|7
|5
|1
|1
|23
|5
|+18
|16
V
V
V
V
E
|4
|7
|4
|1
|2
|17
|13
|+4
|13
V
V
D
E
D
|5
|7
|3
|3
|1
|9
|8
|+1
|12
V
D
V
E
V
|6
|7
|2
|4
|1
|13
|8
|+5
|10
D
E
V
E
E
|7
|7
|2
|4
|1
|9
|6
|+3
|10
E
D
E
V
E
|8
|7
|2
|4
|1
|8
|7
|+1
|10
D
E
V
E
E
|9
|7
|2
|3
|2
|8
|7
|+1
|9
D
E
D
E
E
|10
|7
|3
|0
|4
|11
|15
|-4
|9
D
V
D
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|10
|14
|-4
|8
D
D
V
D
E
|12
|7
|2
|2
|3
|7
|11
|-4
|8
V
E
V
D
E
|13
|7
|1
|4
|2
|10
|10
|0
|7
E
E
E
D
E
|14
|7
|2
|1
|4
|9
|17
|-8
|7
D
V
E
D
V
|15
|7
|1
|3
|3
|9
|13
|-4
|6
V
D
D
E
E
|16
|7
|1
|3
|3
|6
|10
|-4
|6
V
E
D
E
E
|17
|7
|2
|0
|5
|6
|14
|-8
|6
D
V
V
D
D
|18
|7
|1
|2
|4
|7
|10
|-3
|5
V
D
E
E
D
|19
|7
|1
|2
|4
|5
|9
|-4
|5
D
D
D
V
E
|20
|7
|1
|1
|5
|6
|14
|-8
|4
D
D
D
D
E