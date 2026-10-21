Como comprar ingressos para Manchester United x Aston Villa: preços para o jogo da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

No confronto mais recente entre as equipes pelo campeonato, em 15 de março de 2026, o Manchester United venceu o Aston Villa por 3 a 1 em Old Trafford. No entanto, o Aston Villa mostrou resistência no outro duelo da temporada 2025–26 e conseguiu uma vitória apertada por 2 a 1 em casa.

Quando começa Manchester United x Aston Villa pela Premier League?

Manchester United x Aston Villa será disputado em Old Trafford, em Manchester, no domingo, 8 de novembro de 2026.

Como comprar ingressos para Manchester United x Aston Villa pela Premier League?

Para conseguir ingressos para o confronto entre Manchester United e Aston Villa pela Premier League, os torcedores geralmente têm algumas opções principais, dependendo de sua condição de sócio e da disponibilidade:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos e programas de sócios: Os dois clubes distribuem ingressos principalmente por meio de seus portais oficiais para sócios. A adesão ao programa de sócios do Manchester United ou do Aston Villa dá acesso a sistemas de sorteio, fases de venda geral de ingressos e plataformas oficiais de revenda entre sócios.

Quanto custam os ingressos para Manchester United x Aston Villa pela Premier League?

Veja os preços dos ingressos para o próximo confronto entre Manchester United e Aston Villa pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Preço oficial dos ingressos comuns: Os preços oficiais dos ingressos comuns geralmente variam de aproximadamente £ 45 a mais de £ 100 , dependendo do setor, da localização do assento e da categoria da partida.

Pacotes oficiais de hospitalidade e VIP dos clubes: Os pacotes premium de hospitalidade para o dia do jogo geralmente começam em torno de £ 175 a mais de £ 300 por pessoa e podem custar muito mais, dependendo do que incluem, como refeições sofisticadas, acesso a lounges e assentos executivos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas realizadas diretamente pelos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:

Anúncios de revenda de ingressos comuns: Os ingressos comuns para esta partida estão disponíveis atualmente a partir de aproximadamente £ 104 , com preços de mercado geralmente em torno de £ 305 ou mais, dependendo da demanda e da proximidade da data do jogo.

Assentos premium e nas laterais do campo na revenda: Assentos muito procurados nos setores inferiores ou com vista lateral para o campo frequentemente custam de £ 150 a mais de £ 300 . Ingressos de categorias excepcionais ou raras podem custar significativamente mais, conforme a disponibilidade no mercado em tempo real.

Manchester United x Aston Villa pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Manchester United e Aston Villa

O Manchester United registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Fulham na Premier League, após um empate anterior por 2 a 2 com o Everton. O United venceu o Sabah FK por 4 a 0 na Champions League, mas perdeu por 0 a 1 para o Manchester City e por 2 a 3 para o Brighton na Copa da Liga Inglesa. A equipe marcou nove gols e sofreu sete nesses cinco jogos.

Os últimos cinco jogos do Aston Villa renderam três vitórias, uma derrota e um resultado em um amistoso. Sua partida oficial mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Tottenham Hotspur, fora de casa, pela Premier League. O Villa também venceu o Club Brugge por 3 a 2 na Champions League e o Coventry City por 3 a 1 na Copa da Liga Inglesa, mas perdeu por 1 a 2 para o Nottingham Forest pelo campeonato. Nesses cinco jogos, o Villa marcou dez gols e sofreu oito.

Manchester United x Aston Villa: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas equipes ocorreu em 15 de março de 2026, quando o Manchester United venceu o Aston Villa por 3 a 1 em Old Trafford, pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o United venceu três vezes e o Villa, uma, enquanto uma partida terminou sem gols. No outro duelo, em dezembro de 2025, o Villa venceu por 2 a 1 em casa. O United também venceu por 2 a 0 em Old Trafford em maio de 2025.