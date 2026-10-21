Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoManchester United
Old Trafford
team-logoAston Villa
Book Manchester United vs Aston Villa TicketsManchester United vs Aston Villa Premium Tickets
GOAL-e
Com a ajuda da

Como comprar ingressos para Manchester United x Aston Villa: preços para o jogo da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Manchester United
Aston Villa
Premier League

Manchester United enfrenta o Aston Villa pela Premier League. Veja como garantir seus ingressos.

No confronto mais recente entre as equipes pelo campeonato, em 15 de março de 2026, o Manchester United venceu o Aston Villa por 3 a 1 em Old Trafford. No entanto, o Aston Villa mostrou resistência no outro duelo da temporada 2025–26 e conseguiu uma vitória apertada por 2 a 1 em casa.

Quando começa Manchester United x Aston Villa pela Premier League?

Manchester United x Aston Villa será disputado em Old Trafford, em Manchester, no domingo, 8 de novembro de 2026.

crest
Premier League - Rodada 10
Old Trafford

Compre ingressos Manchester United

Vivencie a atmosfera de um show ao vivo do Old Trafford. Garanta já seus ingressos para o Manchester United e não perca essa oportunidade.

E230E231E232E132W205N2406N2407N2408N3413N3414N3415N3416S226S224S223S222S221NE3418NE3423NE3426NE3425NW3435NW3436NW3428NW3433NE3424NE3422NE3421NE3419NE3417NE3420N2413N2412N1413N2402N2401N1401NW3427NW3429NW3430NW3431NW3432NW3434S128S127S126S125S124S123S122S121S229S228S227N2403N2404N2405N2409N2410N2411N1403N1404N1405N1406N1407N1408N1409N1410N1411N3406N3407N3408N3401N3402N3403N3404N3405N4401N4402N4403N4404N4405N4406N4407N4408E331E332E333E335E336E334E233E234E235E236E237E238E239E133E134E135E136E137E138W3106W3105W3104W3103W3102W3101W212W211W210W209W208W207W206W204W203W202W201W106W105W104W103W102W101WL0
  • Deluxe
  • Premium
  • Standard

Podemos receber uma comissão sobre compras feitas através de links afiliados.

Como comprar ingressos para Manchester United x Aston Villa pela Premier League?

Para conseguir ingressos para o confronto entre Manchester United e Aston Villa pela Premier League, os torcedores geralmente têm algumas opções principais, dependendo de sua condição de sócio e da disponibilidade:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos e programas de sócios: Os dois clubes distribuem ingressos principalmente por meio de seus portais oficiais para sócios. A adesão ao programa de sócios do Manchester United ou do Aston Villa dá acesso a sistemas de sorteio, fases de venda geral de ingressos e plataformas oficiais de revenda entre sócios.

Quanto custam os ingressos para Manchester United x Aston Villa pela Premier League?

Veja os preços dos ingressos para o próximo confronto entre Manchester United e Aston Villa pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Preço oficial dos ingressos comuns: Os preços oficiais dos ingressos comuns geralmente variam de aproximadamente £ 45 a mais de £ 100, dependendo do setor, da localização do assento e da categoria da partida.
  • Pacotes oficiais de hospitalidade e VIP dos clubes: Os pacotes premium de hospitalidade para o dia do jogo geralmente começam em torno de £ 175 a mais de £ 300 por pessoa e podem custar muito mais, dependendo do que incluem, como refeições sofisticadas, acesso a lounges e assentos executivos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas realizadas diretamente pelos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:

  • Anúncios de revenda de ingressos comuns: Os ingressos comuns para esta partida estão disponíveis atualmente a partir de aproximadamente £ 104, com preços de mercado geralmente em torno de £ 305 ou mais, dependendo da demanda e da proximidade da data do jogo.
  • Assentos premium e nas laterais do campo na revenda: Assentos muito procurados nos setores inferiores ou com vista lateral para o campo frequentemente custam de £ 150 a mais de £ 300. Ingressos de categorias excepcionais ou raras podem custar significativamente mais, conforme a disponibilidade no mercado em tempo real.

Manchester United x Aston Villa pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Manchester United e Aston Villa

O Manchester United registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Fulham na Premier League, após um empate anterior por 2 a 2 com o Everton. O United venceu o Sabah FK por 4 a 0 na Champions League, mas perdeu por 0 a 1 para o Manchester City e por 2 a 3 para o Brighton na Copa da Liga Inglesa. A equipe marcou nove gols e sofreu sete nesses cinco jogos.

Os últimos cinco jogos do Aston Villa renderam três vitórias, uma derrota e um resultado em um amistoso. Sua partida oficial mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Tottenham Hotspur, fora de casa, pela Premier League. O Villa também venceu o Club Brugge por 3 a 2 na Champions League e o Coventry City por 3 a 1 na Copa da Liga Inglesa, mas perdeu por 1 a 2 para o Nottingham Forest pelo campeonato. Nesses cinco jogos, o Villa marcou dez gols e sofreu oito.

MUN

MUN - Sequência

BHA
D2-3
FUL
E1-1
TOT
E1-1
ATM
D2-0
LEE
E1-1
Gol marcado (sofrido)
5/8
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
AVL

AVL - Sequência

TOT
V2-3
SEV
V1-3
BRE
E2-2
FB
V6-0
NEW
V0-1
Gol marcado (sofrido)
15/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Manchester United x Aston Villa: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas equipes ocorreu em 15 de março de 2026, quando o Manchester United venceu o Aston Villa por 3 a 1 em Old Trafford, pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o United venceu três vezes e o Villa, uma, enquanto uma partida terminou sem gols. No outro duelo, em dezembro de 2025, o Villa venceu por 2 a 1 em casa. O United também venceu por 2 a 0 em Old Trafford em maio de 2025.

Confrontos

Manchester UnitedEmpateAston Villa
3
1
1
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FJ
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FJ
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
FJ
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FJ
8Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
D
V
V
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
E
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
E
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
E
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
E
V
E
E
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
E
D
E
V
E
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
E
V
E
E
9
HullHullHUL
723287+19
D
E
D
E
E
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
D
V
D
V
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
E
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
E
V
D
E
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
E
E
E
D
E
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
E
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
E
E
16
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
V
E
D
E
E
17
CoventryCoventryCOV
7205614-86
D
V
V
D
D
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
E
E
D
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
D
D
D
V
E
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
E
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google