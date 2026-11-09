O Manchester City recebe o Napoli na terça-feira, 24 de novembro de 2026, no Etihad Stadium, em Manchester.

O confronto oficial mais recente entre os dois clubes ocorreu na fase de grupos da Champions League de 2025-26, quando o Manchester City venceu por 2 a 0 no Etihad Stadium. No histórico de confrontos diretos em competições oficiais da UEFA, o Manchester City leva vantagem, com três vitórias contra duas do Napoli, além de um empate.

Quando começa Manchester City x SSC Napoli pela Champions League?

Manchester City x Napoli acontece na terça-feira, 24 de novembro de 2026, no Etihad Stadium, em Manchester.

Liga dos Campeões - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Como comprar ingressos para Manchester City x SSC Napoli pela Champions League?

Há algumas opções principais para comprar ingressos para o próximo confronto entre Manchester City e SSC Napoli pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos: Comprar diretamente pelo site oficial do Manchester City é a opção mais segura e direta. Normalmente, é necessário ter uma associação ativa ao clube, como nas modalidades Matchday ou Premium, para ter acesso aos períodos de venda, conforme os critérios de compras anteriores. Ingressos oficiais para setores comuns e pacotes de hospitalidade são vendidos diretamente por esse canal.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem totalmente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos para setores comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando os lotes de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Manchester City x SSC Napoli pela Champions League?

Confira as opções de ingressos e os preços estimados em euros para o próximo jogo entre Manchester City e SSC Napoli pela Champions League da UEFA:

1. Canais oficiais do clube

Setores comuns (anel superior / atrás do gol): Os preços começam em torno de € 55 a € 70 , dependendo do anel e do bloco de assentos.

Os preços começam em torno de , dependendo do anel e do bloco de assentos. Setores comuns (lateral do campo / visão central): Os preços geralmente variam entre € 80 e € 130 para associados nos períodos iniciais de venda.

Os preços geralmente variam entre para associados nos períodos iniciais de venda. Pacotes oficiais de hospitalidade: Os preços começam em aproximadamente € 200 a € 400, dependendo da experiência oferecida no lounge.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços determinados pela demanda:

Revenda para o anel superior / atrás do gol: Os preços geralmente começam em torno de € 60 a € 95 .

Os preços geralmente começam em torno de . Revenda para o anel inferior / lateral do campo: Os preços variam de € 100 a € 230 .

Os preços variam de . Revenda de ingressos VIP e pacotes de hospitalidade: Os preços variam de € 250 a mais de € 500, dependendo da plataforma e do que está incluído.

Manchester City x SSC Napoli pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Manchester City e SSC Napoli

O Manchester City venceu quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua única derrota foi em casa, por 4 a 2, para o Paris Saint-Germain, na Champions League. Na partida mais recente, goleou o AEK Atenas por 5 a 1 na Champions League. Nesse período, também venceu o Ipswich Town por 3 a 2 na Premier League e o Sunderland por 5 a 3. O City marcou 18 gols e sofreu 11 nesses cinco jogos, mantendo uma produção ofensiva constante.

O Napoli venceu dois, empatou um e perdeu dois de seus últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 3 sobre o Bodo/Glimt na Champions League, mas, no mesmo período, a equipe perdeu por 1 a 0 para o Venezia na Serie A e por 3 a 1 para o Villarreal na Champions League. Também venceu o Frosinone por 3 a 0 na Serie A e empatou por 1 a 1 com a Fiorentina. O Napoli marcou 12 gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

Manchester City x SSC Napoli: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre os dois clubes ocorreu na fase de grupos da Champions League de 2025-26, quando o Manchester City venceu por 2 a 0 no Etihad Stadium, em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, todos pela Champions League, o City soma três vitórias contra duas do Napoli. As equipes também empataram uma vez nesse período. A vitória mais recente do Napoli ocorreu em novembro de 2011, quando venceu por 2 a 1 em casa.