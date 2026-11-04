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Como comprar ingressos para Manchester City x SSC Napoli: preços da Champions League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Manchester City enfrenta o SSC Napoli na Champions League. Veja como garantir seus ingressos.

O Manchester City recebe o Napoli na terça-feira, 24 de novembro de 2026, no Etihad Stadium, em Manchester.

O confronto oficial mais recente entre os dois clubes ocorreu na fase de grupos da Champions League de 2025/26, quando o Manchester City venceu por 2-0 no Etihad Stadium. No histórico de confrontos em competições oficiais da UEFA, o Manchester City leva vantagem, com três vitórias contra duas do Napoli, além de um empate.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Manchester City x Napoli, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Manchester City x SSC Napoli pela Champions League?

Manchester City x Napoli acontece no Etihad Stadium, em Manchester, na terça-feira, 24 de novembro de 2026.

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Etihad Stadium

Como comprar ingressos para Manchester City x SSC Napoli pela Champions League?

Há algumas opções principais para comprar ingressos para o próximo jogo entre Manchester City e SSC Napoli pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos do clube: Comprar diretamente pelo site oficial do Manchester City é a forma mais segura e direta. Normalmente, é necessário ter um plano de associação ativo do clube, como Matchday ou Premium, para acessar os períodos de venda conforme critérios de compras anteriores. Ingressos oficiais comuns e pacotes de hospitalidade são vendidos diretamente por esse canal.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem totalmente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando as cotas de venda oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Manchester City x SSC Napoli pela Champions League?

Confira as opções de ingressos e os preços estimados em euros para o próximo jogo entre Manchester City e SSC Napoli pela Champions League da UEFA:

1. Canais oficiais do clube

  • Ingressos comuns (anel superior / atrás do gol): Custam a partir de cerca de € 55 a € 70, dependendo do anel e do setor exato.
  • Ingressos comuns (lateral do campo / visão central): Geralmente custam entre € 80 e € 130 para associados nos períodos iniciais de venda.
  • Pacotes oficiais de hospitalidade: Custam a partir de aproximadamente € 200 a € 400, dependendo da experiência oferecida no espaço de hospitalidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Revenda no anel superior / atrás do gol: Geralmente, os preços começam em torno de € 60 a € 95.
  • Revenda no anel inferior / lateral do campo: Os preços variam de € 100 a € 230.
  • Revenda de ingressos VIP e pacotes de hospitalidade: Os preços variam de € 250 a mais de € 500, dependendo da plataforma e do que está incluído.

Manchester City x SSC Napoli pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Manchester City e SSC Napoli

O Manchester City venceu quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua única derrota foi por 2-4 em casa para o Paris Saint-Germain, pela Champions League. Na partida mais recente, goleou o AEK Athens por 5-1 na Champions League. Nessa sequência, também venceu o Ipswich Town por 3-2 na Premier League e o Sunderland por 5-3. O City marcou 18 gols e sofreu 11 nesses cinco jogos, mantendo uma produção ofensiva consistente.

O Napoli venceu dois, empatou um e perdeu dois de seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4-3 sobre o Bodo/Glimt na Champions League, mas também sofreu derrotas por 1-0 para o Venezia na Serie A e por 3-1 para o Villarreal na Champions League no mesmo período. A equipe ainda venceu o Frosinone por 3-0 na Serie A e empatou em 1-1 com a Fiorentina. O Napoli marcou 12 gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

MCI

MCI - Sequência

IPS
V3-2
AEK
V5-1
AVL
D2-1
BHA
V2-2
BHA
D0-1
Gol marcado (sofrido)
11/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
NAP

NAP - Sequência

VEN
D1-0
BOD
V4-3
ROM
E3-3
MON
V1-4
JUV
D2-0
Gol marcado (sofrido)
11/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Manchester City x SSC Napoli: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre os dois clubes ocorreu na fase de grupos da Champions League de 2025/26, quando o Manchester City venceu por 2-0 no Etihad Stadium, em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos registrados entre as equipes, todos pela Champions League, o City soma três vitórias contra duas do Napoli. Os times também empataram uma vez nesse período. A vitória mais recente do Napoli veio em novembro de 2011, quando venceu por 2-1 em casa.

Confrontos

Manchester CityEmpateNapoli
3
1
1
Liga dos Campeões
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Manchester City
MCI
2
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FJ
Liga dos Campeões
Napoli badge
Napoli
NAP
2
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Manchester City
MCI
4
FJ
Liga dos Campeões
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Manchester City
MCI
2
Napoli badge
Napoli
NAP
1
FJ
Liga dos Campeões
Napoli badge
Napoli
NAP
2
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Manchester City
MCI
1
FJ
Liga dos Campeões
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Manchester City
MCI
1
Napoli badge
Napoli
NAP
1
FJ
10Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

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