O Manchester City recebe o Leeds United na quarta-feira, 2 de Desember de 2026, no Etihad Stadium, em Manchester.

Nos confrontos recentes, o Manchester City levou a melhor. No encontro mais recente entre as equipes pela Premier League, em fevereiro de 2026, venceu por 1 a 0 em Elland Road. Antes disso, o City também superou o Leeds por 3 a 2 em um jogo emocionante no Etihad Stadium, em novembro de 2025.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Manchester City x Leeds United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Manchester City x Leeds United pela Premier League?

Manchester City x Leeds United será disputado no Etihad Stadium, em Manchester, na quarta-feira, 2 de Desember de 2026.

Premier League - Rodada 13 2 de dez. de 2026 - 14:30 Etihad Stadium

Como comprar ingressos para Manchester City x Leeds United pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Manchester City e Leeds United pela Premier League, você pode consultar as seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Compre diretamente pelo portal oficial de ingressos do Manchester City ou pelas plataformas destinadas aos sócios do clube, para ingressos comuns ou pacotes de hospitalidade, quando as vendas forem abertas.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, ingressos comuns muitas vezes podem ser encontrados em plataformas de revenda, como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Manchester City x Leeds United pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo confronto entre Manchester City e Leeds United pela Premier League:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns: Os preços costumam variar de aproximadamente £ 30 a mais de £ 105 .

Os preços costumam variar de aproximadamente . Pacotes de hospitalidade e VIP: Começam em aproximadamente £ 61 para experiências básicas no dia do jogo e chegam a £ 745 ou mais para acesso a lounges premium e refeições.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos comuns: Os preços geralmente começam em torno de £ 44 para lugares no anel superior ou atrás dos gols, com o preço médio dos anúncios em torno de £ 136.

Manchester City x Leeds United pela Premier League: Tudo o que você precisa saber

Momento de Manchester City e Leeds United

O Manchester City soma três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições, com 12 gols marcados e dez sofridos nesse período. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Aston Villa pela Premier League, que encerrou seu início perfeito na competição nacional. A melhor atuação do City nesse período foi na vitória por 5 a 1 sobre o AEK Athens pela Champions League, embora a sequência também inclua uma derrota por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain em competição europeia. A vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool em Anfield, pela Premier League, foi seu melhor resultado em competição nacional nesses cinco jogos.

O Leeds United chega a este jogo com uma vitória, três empates e uma derrota nas últimas cinco partidas pela Premier League. Seu jogo mais recente terminou em um empate sem gols fora de casa com o Sunderland, depois de um empate por 1 a 1 com o Manchester United. O resultado de maior destaque do Leeds nessa sequência foi a vitória por 4 a 1 sobre o Newcastle United, enquanto sua única derrota foi por 2 a 1 para o Arsenal.

Manchester City x Leeds United: Histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas equipes terminou com vitória do Manchester City por 1 a 0 em Elland Road, em fevereiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos pela Premier League registrados nos dados, o City tem o melhor retrospecto, com três vitórias. A única vitória do Leeds nessa sequência foi em casa, enquanto as vitórias do City incluem um resultado de 4 a 0 no estádio do Brighton e o triunfo por 3 a 2 em casa, em novembro de 2025.