Como comprar ingressos para Manchester City x Fulham: preços para o jogo da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Manchester City recebe o Fulham no sábado, 21 de novembro de 2026, no Etihad Stadium, em Manchester.

O Manchester City tem ampla vantagem no histórico deste confronto pela Premier League, com 23 vitórias em 36 partidas contra o Fulham. Os encontros recentes entre as equipes têm sido marcados por muitos gols, com destaque para uma emocionante vitória do Manchester City por 5 a 4 em Craven Cottage.

Deixe a GOAL contar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Manchester City x Fulham, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Manchester City x Fulham pela Premier League?

Manchester City x Fulham será disputado no Etihad Stadium, em Manchester, no sábado, 21 de novembro de 2026.

Premier League - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 07:30 Etihad Stadium

Como comprar ingressos para Manchester City x Fulham pela Premier League?

Há algumas maneiras principais de comprar ingressos para o próximo confronto entre Manchester City e Fulham pela Premier League, no Etihad Stadium:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: A principal e mais segura forma de comprar ingressos pelo preço oficial é diretamente pelo portal de ingressos do Manchester City. Em geral, é necessário adquirir uma modalidade de associação ao clube, como Matchday, Junior ou Premium Membership, para ter acesso aos ingressos nos períodos de venda correspondentes. Para esta categoria de jogo, associados oficiais novos e antigos geralmente podem comprar ingressos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelo clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando os lotes oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Manchester City x Fulham pela Premier League?

Veja os preços dos ingressos para Manchester City x Fulham pela Premier League, no Etihad Stadium, divididos entre as opções oficiais do clube e o mercado de revenda:

1. Canais oficiais do clube

Cota especial para torcedores locais: O Manchester City reserva um número limitado de ingressos para cada jogo em casa ao preço de £ 10 para adultos, com valores menores para quem tem direito a descontos e para crianças pequenas.

O Manchester City reserva um número limitado de ingressos para cada jogo em casa ao preço de para adultos, com valores menores para quem tem direito a descontos e para crianças pequenas. Preço oficial dos ingressos comuns: Os ingressos comuns comprados diretamente por meio das modalidades oficiais de associação ao clube geralmente custam de cerca de £ 30 a mais de £ 60 , dependendo da modalidade e do setor no estádio.

Os ingressos comuns comprados diretamente por meio das modalidades oficiais de associação ao clube geralmente custam de cerca de , dependendo da modalidade e do setor no estádio. Pacotes oficiais de hospitalidade: Os pacotes oficiais de hospitalidade do clube, com benefícios como assentos acolchoados e acesso a lounges, geralmente começam em torno de £ 150 a mais de £ 250 por pessoa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços que variam conforme a demanda:

Anúncios mais baratos: Os assentos mais acessíveis custam a partir de aproximadamente £ 45 a £ 76 .

Os assentos mais acessíveis custam a partir de aproximadamente . Preços médios de revenda: A maioria dos assentos comuns nas laterais do campo ou no anel intermediário fica na faixa de preço mediana de £ 100 a £ 145 .

A maioria dos assentos comuns nas laterais do campo ou no anel intermediário fica na faixa de preço mediana de . Revenda de ingressos premium e VIP: Ingressos de hospitalidade muito procurados ou assentos privilegiados na região central do anel inferior podem custar de £ 160 a mais de £ 745, dependendo da disponibilidade.

Manchester City x Fulham pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Manchester City e Fulham

O Manchester City chega a este confronto com quatro vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. A única derrota foi por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain na Champions League. Na partida mais recente, venceu o Ipswich Town por 3 a 2 pela Premier League, em um duelo difícil. Nesse período, também derrotou o Liverpool por 3 a 0 e o Sunderland por 5 a 3. O City marcou 18 gols nesses cinco jogos, mas também sofreu 12, o que sugere alguma vulnerabilidade defensiva apesar dos bons resultados.

O Fulham venceu duas, empatou duas e perdeu uma de suas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Hull City pela Premier League. Antes disso, nessa mesma sequência, também segurou um empate sem gols contra o Liverpool e empatou por 1 a 1 com o Manchester United. A derrota por 2 a 1 para o Ipswich Town foi a única nesse período, em que a equipe mostrou capacidade de conseguir resultados contra adversários fortes.

Manchester City x Fulham: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Manchester City por 3 a 0 pela Premier League, no Etihad Stadium, em fevereiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos pela Premier League, o City tem um retrospecto favorável, com quatro vitórias, enquanto o Fulham não venceu nenhum deles. A única exceção foi uma surpreendente derrota do City por 4 a 5 em Craven Cottage, em dezembro de 2025, resultado que marca a única vez nessa sequência em que o Fulham conquistou os três pontos.