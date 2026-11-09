O Manchester City recebe o Fulham no sábado, 21 de novembro de 2026, no Etihad Stadium, em Manchester.

O Manchester City tem ampla vantagem no histórico deste confronto pela Premier League, com 23 vitórias em 36 jogos contra o Fulham. Os encontros recentes entre as equipes têm sido marcados por muitos gols, incluindo uma emocionante vitória do Manchester City por 5 a 4 em Craven Cottage.

Quando começa Manchester City x Fulham pela Premier League?

Manchester City x Fulham, no Etihad Stadium, em Manchester, no sábado, 21 de novembro de 2026.

Premier League - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 07:30 Etihad Stadium

Como comprar ingressos para Manchester City x Fulham pela Premier League?

Há várias formas principais de comprar ingressos para o próximo confronto entre Manchester City e Fulham pela Premier League, no Etihad Stadium:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: A principal e mais segura forma de comprar ingressos pelo preço original é diretamente pelo portal oficial de venda do Manchester City. Normalmente, é necessário adquirir uma das modalidades de associação ao clube, como Matchday, Junior ou Premium Membership, para ter acesso durante os períodos de venda correspondentes. Para essa categoria de jogo, associados oficiais novos e antigos geralmente podem comprar ingressos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelo clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Manchester City x Fulham pela Premier League?

Veja os preços dos ingressos para Manchester City x Fulham pela Premier League, no Etihad Stadium, divididos entre as opções oficiais do clube e o mercado de revenda:

1. Canais oficiais do clube

Cota especial para torcedores locais: O Manchester City reserva um número limitado de ingressos para cada jogo em casa ao preço específico de £ 10 para adultos, com valores menores para quem tem direito a desconto e para crianças pequenas.

O Manchester City reserva um número limitado de ingressos para cada jogo em casa ao preço específico de para adultos, com valores menores para quem tem direito a desconto e para crianças pequenas. Preço original dos ingressos comuns: Os ingressos comuns comprados diretamente por meio das modalidades de associação oficial ao clube geralmente custam entre aproximadamente £ 30 e £ 60 ou mais , dependendo da modalidade e da localização no estádio.

Os ingressos comuns comprados diretamente por meio das modalidades de associação oficial ao clube geralmente custam entre aproximadamente , dependendo da modalidade e da localização no estádio. Pacotes oficiais de hospitalidade: As opções adicionais de hospitalidade oferecidas pelo clube, como assentos acolchoados e acesso a lounges, geralmente começam em torno de £ 150 a £ 250 ou mais por pessoa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços determinados pela demanda do mercado:

Ofertas mais baratas: Os assentos mais acessíveis começam em aproximadamente £ 45 a £ 76 .

Os assentos mais acessíveis começam em aproximadamente . Preços médios de revenda: A maioria dos assentos comuns nas laterais do campo ou no anel intermediário fica na faixa de preço mediana de £ 100 a £ 145 .

A maioria dos assentos comuns nas laterais do campo ou no anel intermediário fica na faixa de preço mediana de . Revenda de ingressos premium & VIP: Assentos de hospitalidade muito procurados ou lugares privilegiados na região central do anel inferior podem custar de £ 160 a £ 745 ou mais, dependendo da disponibilidade.

Manchester City x Fulham pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Manchester City e Fulham

O Manchester City chega a este confronto com quatro vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. A única derrota foi por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain na Champions League. No compromisso mais recente, venceu o Ipswich Town por 3 a 2 em um jogo disputado da Premier League. Nesse período, também derrotou Liverpool (3 a 0) e Sunderland (5 a 3). O City marcou 18 gols nessas cinco partidas, mas também sofreu 12, o que sugere alguma vulnerabilidade defensiva apesar dos resultados positivos.

O Fulham venceu duas, empatou duas e perdeu uma de suas últimas cinco partidas. No jogo mais recente, venceu o Hull City por 1 a 0 pela Premier League. Antes disso, na mesma sequência, também empatou sem gols com o Liverpool e por 1 a 1 com o Manchester United. A derrota por 2 a 1 para o Ipswich Town foi a única nesse período, em que o Fulham mostrou capacidade de conquistar resultados contra adversários fortes.

Manchester City x Fulham: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Manchester City por 3 a 0 pela Premier League, no Etihad Stadium, em fevereiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos pela Premier League, o City tem um retrospecto geral expressivo, com vitórias em quatro deles, enquanto o Fulham não venceu nenhum. A única exceção foi uma surpreendente derrota do City por 4 a 5 em Craven Cottage, em dezembro de 2025, resultado que representa a única ocasião nessa sequência em que o Fulham conquistou os três pontos.