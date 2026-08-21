Como comprar ingressos para Manchester City x Coventry City: pacotes de hospitalidade, preços da Premier League 2026/27, informações da partida e mais

É uma história de duas equipes chamadas City no Etihad, no sábado, 5 de setembro, quando o Manchester City, que busca reconquistar seu título da Premier League, enfrenta o recém-promovido Coventry City de Frank Lampard, que disputa a primeira divisão pela primeira vez em 25 anos.

As caras fechadas no intervalo se transformaram até o apito final durante o jogo de abertura do Manchester City na liga 2026/27, no Etihad. Apesar de estar perdendo por 1 a 0 para o Bournemouth, gols tardios da dupla defensiva Marc Guéhi e Joško Gvardiol evitaram um vexame para o novo chefe, Enzo Maresca.

As viagens pela Premier League não ficam mais fáceis para o Coventry City. Depois de ter sido dominado pelo campeão Arsenal na estreia da temporada, agora o time precisa se preparar para a investida de Erling Haaland, Antoine Semenyo, Phil Foden e outros.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Manchester City x Coventry City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Manchester City e Coventry City pela Premier League?

Manchester City x Coventry City acontece no Etihad Stadium, em Manchester, no sábado, 5 de setembro, com início previsto para as 15h BST.

Premier League - Rodada 3 5 de set. de 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Como comprar ingressos para Manchester City x Coventry City pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Portadores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais portadores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem partidas não utilizadas ao clube.

Sócios oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para sócios pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para participar do sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver lotação esgotada, os membros que não conseguiram ingressos no sorteio podem comprar entradas devolvidas pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral, sem associação, são praticamente inexistentes para jogos da Premier League.

Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Manchester City x Coventry City pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços em faixas para Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e os limites de idade variem de time para time.

Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa ao clube para entrar em sorteios ou plataformas de revenda.

Preços e disponibilidade dos ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de preço de £30 para ingressos de visitantes durante a temporada 2026/27, e confirmou isso pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para portadores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

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